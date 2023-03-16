《除了病，我一無所有》：對於未來，PTSD患者面臨的最大恐懼是隨機觸發
我們想讓你知道的是
精神疾病患者失去了大家認知的當下，我們的當下就是過去，所有被時間經過的地方，並不像他人所說的「可以用時間療癒一切」，而是恰好相反，如同誓言般天長地久跟隨妳，妳必須堅定地帶著此事過完這一生。而她以嘲諷自己的悲劇來度過人生的難關，她挑選著同樣悽慘的一天，決定用開玩笑的態度告訴妳，她被性侵過，這時妳會對她說「妳不能這樣說，不能這樣想」嗎？
文：洪子如 April
17 強暴
「你們的想像力容不下一個真的經歷過好幾次強暴的人，還能覺得無所謂，覺得這可以開玩笑。」
脫口秀主持人博恩在表演中談論被強暴的故事，以及他後續的聲明，我過了一段時間才看。刻意拖延的這段時間是為了在心裡密集地做準備，或許是我們這類人在關注與自身類似的議題時，總會特別小心，因為任何媒體使用的新聞標語、內文、態度、立場，一筆一劃都勾動著腦內成千上萬條神經。最不該點開又必定會被妳點開的網友冷嘲熱諷，像一層遮罩蓋住所有妳對疾病理解的自信。
我曾和某任也患有PTSD的男友，在聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特（Chester Bennington）自殺的那晚，在各自的房間裡哭了好久。尤其是知道他長大後去尋找那位性侵他的加害者，但後來得知這名加害人也曾是性侵的受害者後，他決定不向對方追究，最後讓自己更加痛苦。
我恐懼把這件事想得更深入，光是字面上對加害者該有的憐憫，都讓我感到噁心又難受。一個人怎麼能對於創傷同時存在兩種相反的立場，饒恕了他人多少，就更難以放過自己受傷的部分，解答就是問題本身，這種人生怎麼活，怎麼走？查斯特離開了五年，我仍然沒有答案。
唯一確定的是自己面對PTSD的方法，永遠不會是該死的放下。
當時的男友看著我對部分酸民的耿耿於懷，問了我：「妳活到現在，有看過身邊哪個妳覺得欣賞且有智慧的人，會去新聞下面評論與攻擊受害者？」
這個提問讓我在每次感到焦慮的時刻，足以分辨哪些是我不該在意的嘲諷，雖然很難不感到灰心，但我想，或許就是因為世上有很多不同的聲音，我也才敢成為一個拿起大聲公訴說自己理念的人。
PTSD一直都是讓我感到極度複雜的心理疾病，最大的因素是它的開始，創傷的源頭來自回憶，而回憶是帶狀式地存在腦袋裡，它的血水會流竄於事情發生前、事情發生後，妳的人生確確實實地被分割成兩段。精神疾病患者失去了大家認知的當下，我們的當下就是過去，所有被時間經過的地方，並不像他人所說的「可以用時間療癒一切」，而是恰好相反，如同誓言般天長地久跟隨妳，妳必須堅定地帶著此事過完這一生。
對於過去，PTSD把已知刻劃得再清晰不過，種種像被燒成DVD，用一台全年插著電的播放器，只要妳醒著的時刻，這些畫面從不停止地重複播放。無論妳當下眼前有什麼驚喜與快樂，它永遠卡死妳腦中的一個空間，與妳所有情緒、甚至與喜悅共存，像是一條掛在脖子上拿不下來的鐵鍊，它的重量時常提醒著妳與自由之間的距離。
妳試過一種簡單的方法，「讓記憶適得其所，不容許它在那裡發生」，丟棄事情發生那一晚的自己，將她想像成與自己無關的別人，妳才能做為一個全新的人。
但後果是妳逃避的每一天都要加倍奉還，妳刻意沒看的那幾分鐘，在夢裡會加速地播放，體驗過的人會像是某種信仰，規定自己把這個噩夢日日帶著，不想再經歷任何一次非自願性的懲罰。
對於未來，PTSD患者面臨的最大恐懼是隨機觸發，如果是性的創傷，存在著強烈的權力與支配關係，插入與被插入、各種無法輕易取得對等的事物，都可能會成為發病的引爆點。這讓我很困擾，尤其是在自我分析日常行為時，往往發現在不適的表面之下，深處藏著壓迫與對性的貶低，原來它們早就無聲流進血液，影響我做任何決定，包含我的話語和行為。
某一刻，有如醍醐灌頂，我才理解醫生說的，失憶是大腦的保護機制，大腦知道我當下無法承受壓力，選擇性地告訴我事實，直到大腦認為我有足夠的能力來面對時，它才會正式宣告全部的真相。
大腦的正式宣告會發生幾次？人生需要發病幾次，需要被打醒幾次？我不知道。我只知道只要還醒著，這場爛戲就會繼續，我也還在等。
時間著實拉長PTSD的傷口，像是一條沒有盡頭的鞭炮，在某處被不明的原因點燃，永遠來不及反應就被炸得全身傷。所以對我來說，最接近光的希望，一直都是死亡。
前陣子看電影《幻之光》，很有感觸。由美子哭著對天空大喊「郁夫為什麼要自殺？」時，我心裡想的畫面是郁夫死前，一個天氣晴朗的下午，他用相當自在安穩的步伐與微笑邁向隧道。這顆鏡頭一直讓我感到很安慰，並不是所有人對死亡的態度都是負面、消極、悲慘的，也有人非常確定比起現在，未知的死亡更好。
那種在未發病時對自我現狀的明瞭，並不是傻，更不是想不開。
雖然我也明白「自殺」兩字對身旁的親友是一種巨大傷害，但當社會上多數人都在集體譴責「輕生」時，我仍想替已選擇死亡的人說些話。無論是否具有充分理由，需要用結束生命來停止病的延展，自殺者對於死亡本身執著的程度，相當於社會大眾追求的積極與熱情，這些都只是個人選擇而已，「想死」與「想活」對我來說是同件事，都是一種值得尊敬的事。
除了死，還有一條路是不想死。
對他人標準中的受害者模樣不屑一顧；那些自己處理不來的情緒就丟到網路上；重新定義所謂不該輕易提起的痛楚；強烈抗拒別人對悲慘的解讀；不再隱忍似乎該隱忍的不幸，而叛逆地選擇大談闊論，挑釁別人的價值觀。
嚴重的事，就不能隨便講、隨口說嗎？
這麼嚴重的事就是輕易發生了不是嗎？
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html