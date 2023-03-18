與香港相似的德國城市——漢堡

要是選一個最像香港的德國城市，漢堡必榜上有名。

從人口來說，這個北德城市是德國第二，共有190萬人，僅次於柏林。在德國算是偌大的都會，有地鐵和輕鐵。漢堡像香港的地方，正是它在易北河（Elbe）畔，臨近北海，亦有個貨櫃碼頭。住在葵涌區的人，從小到大都見貨櫃碼頭來自漢堡的Hamburg Süd貨櫃。今天身在漢堡，終於一見其來源地。

不單對於香港人，漢堡對歐洲人和南德人都有種吸引力和神秘感。

十年前在德國大學交流時，德文老師就來自那裡。他用漢堡方言的讀音來讀出這個城市的名字——Hamburch，最尾是一個送氣音，就是德文「我」（ich）的「ch」音，而非標準德文或英文的「k」或「g」。聽著很有奇趣的新鮮感。漢堡還有種叫「漢堡您」（das Hamburger Sie）的獨特文化，就是互稱名字卻用「您」尊稱，不同於大部分德國地區用「您」時必互稱姓氏，可說是尊敬和疏離中帶親切。

那大學的歐洲交流生，都對交換生組織的週末漢堡旅行團趨之若鶩，非常期待。甚至在之前去漢諾威的週末短遊中，一位波蘭同學已經說很想遊覽漢堡，聽到火車一直開往這大都會後，更問我有否興趣與其一同前往，因為他已夢寐以求多年。

我唯一去過漢堡，就是那年與其他交流生一趟。之後再回德國居住，人在南部，自然少到北方的機會，正如倫敦人不常去愛丁堡。記得那次在那裡三天兩夜，最深印象的是坐船遊易北河。在導遊伴述下，一路看著兩旁風景，平房城樓，還有那時正在興建的易北愛樂廳（Elbphilharmonie），一座後來成為漢堡地標的嶄新建築。想著建成後要回來這裡聽音樂會，可惜一直未有機會成事。

漢堡聖保利區，有種油尖旺的江湖氣味，使人想到八九十年代夜總會和舞廳林立的尖東。 100年前，那裡還有一個華人社區，有許多海員和水手聚居，有中國餐館和西方娛樂，亦有鴉片館和賭場等非法場所。這個華人社區後來被納粹黨取締，很多華人被蓋世太保拘禁，後來德國再沒唐人街。