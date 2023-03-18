TNL+ 2023/03/18,
國際

與香港相似的德國城市——漢堡

與香港相似的德國城市——漢堡
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不單對於香港人，漢堡對歐洲人和南德人都有種吸引力和神秘感。而一些港人認識的華人，都曾在漢堡留下足跡。

要是選一個最像香港的德國城市，漢堡必榜上有名。

從人口來說，這個北德城市是德國第二，共有190萬人，僅次於柏林。在德國算是偌大的都會，有地鐵和輕鐵。漢堡像香港的地方，正是它在易北河（Elbe）畔，臨近北海，亦有個貨櫃碼頭。住在葵涌區的人，從小到大都見貨櫃碼頭來自漢堡的Hamburg Süd貨櫃。今天身在漢堡，終於一見其來源地。

不單對於香港人，漢堡對歐洲人和南德人都有種吸引力和神秘感。

十年前在德國大學交流時，德文老師就來自那裡。他用漢堡方言的讀音來讀出這個城市的名字——Hamburch，最尾是一個送氣音，就是德文「我」（ich）的「ch」音，而非標準德文或英文的「k」或「g」。聽著很有奇趣的新鮮感。漢堡還有種叫「漢堡您」（das Hamburger Sie）的獨特文化，就是互稱名字卻用「您」尊稱，不同於大部分德國地區用「您」時必互稱姓氏，可說是尊敬和疏離中帶親切。

那大學的歐洲交流生，都對交換生組織的週末漢堡旅行團趨之若鶩，非常期待。甚至在之前去漢諾威的週末短遊中，一位波蘭同學已經說很想遊覽漢堡，聽到火車一直開往這大都會後，更問我有否興趣與其一同前往，因為他已夢寐以求多年。

我唯一去過漢堡，就是那年與其他交流生一趟。之後再回德國居住，人在南部，自然少到北方的機會，正如倫敦人不常去愛丁堡。記得那次在那裡三天兩夜，最深印象的是坐船遊易北河。在導遊伴述下，一路看著兩旁風景，平房城樓，還有那時正在興建的易北愛樂廳（Elbphilharmonie），一座後來成為漢堡地標的嶄新建築。想著建成後要回來這裡聽音樂會，可惜一直未有機會成事。

漢堡聖保利區，有種油尖旺的江湖氣味，使人想到八九十年代夜總會和舞廳林立的尖東。 100年前，那裡還有一個華人社區，有許多海員和水手聚居，有中國餐館和西方娛樂，亦有鴉片館和賭場等非法場所。這個華人社區後來被納粹黨取締，很多華人被蓋世太保拘禁，後來德國再沒唐人街。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。