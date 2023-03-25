2023/03/25,
動漫

黃照達《那城》：由This city到That city ，香港圖像的詩意再現

黃照達《那城》：由This city到That city ，香港圖像的詩意再現
圖片來源：明報新聞網

我們想讓你知道的是

香港藝術家黃照達作品中，主角走到山上，把自己的名字埋在土裡；把家裡的電視上下倒轉，把悲劇變成喜劇；把「這城」喚作「那城」，然後註冊商標⋯⋯我們順序閱覽，逐漸感受何謂哀莫大於心死。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

如果是你，會怎樣形容香港這座城市？《天與地》名句：This city is dying，西西的「我城」、「浮城」等描繪，距離親近。獨樹一幟，香港藝術家黃照達卻說：「那城。」

黃照達現居英國，自2020年起於《明報》創作「這城」系列漫畫。這城不再，拉開距離轉換角度，餘燼成就《那城》。

由This city到That city，時也命也。 2022年底，黃照達精挑細選52篇畫作出版《那城》，書身長度驚人，翻開一看，始知此乃藝術呈現之必要。

像VOL.18，問：如何表達對一個地方死心？畫作的兩大特色，其一是極短的斷句，配合抽象、碎裂圖像，定下詮釋方向；其二則為層層疊疊的表達，累積力量，擊中人心。

走到山上，把自己的名字埋在土裡；把家裡的電視上下倒轉，把悲劇變成喜劇；把「這城」喚作「那城」，然後註冊商標⋯⋯我們順序閱覽，逐漸感受何謂哀莫大於心死。

1_-C9Y1T_35URnlw8qSsu7Bw
圖片來源：明報新聞網

除長條狀的呈現，黃照達喜用小方格，像〈走．不走〉是許多港人思考的問題。方格反覆描述花瓣占卜，最後沒有結果。神來之筆將其化作GIF ，永無休止。現實是，畫家已離鄉別井五內翻騰。 VOL.3的自白，直言離開不因恐懼，而是害怕自己將來不再懂得恐懼。

畫中人決定用走路離開，一步一腳印，行行重行行，與君生別離，自有悲情。每次只流一滴眼淚，等地上乾了才走，就這樣走了二萬三千九百八十六棵樹的距離。但是最珍貴的行李，只能埋在泥土。對流落異地的人來說，故鄉是帶不走，像回憶、情感、味道，留下來的親友⋯⋯最後一格的鎖匙，乃心底最後的思念。

這城不再，那城〈… is watching you〉，小人在格子無所遁形，監視器錄下一切。《1984》式的再現，鏡頭直探你我，但希望是種子，化成綠樹抵擋侵犯。

1_AXSK1PStjsMXiQ7riLr82w
圖片來源：明報新聞網

黃照達心繫香港，創作題材相當生活。〈My.TV.Buddy〉直線抽擊CCTVB ，關閉的電視，諷刺播雪花都慣性收視，象徵毫無可觀內容，掩埋真相的黑暗。

1_fnDxvFilaezQQk1NL7a-kA
圖片來源：明報新聞網

除了以上題材，〈自由作業紙〉極妙，自由是極抽象的概念，畫家自有詮釋。在看似有限制、横線的工作紙任意塗鴉，每一處細節都可堪玩味，打破規則。

玩味又如〈我到過這裡〉，通篇 QR Code ，不便觀看，完美反映港人出行不安心。翻開《那城》，創作力同幻想會嚇你一跳，黃照達化沉重題材，轉圖文之詩，值得細讀。

文章獲授權轉載，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。