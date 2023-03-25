黃照達《那城》：由This city到That city ，香港圖像的詩意再現

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

如果是你，會怎樣形容香港這座城市？《天與地》名句：This city is dying，西西的「我城」、「浮城」等描繪，距離親近。獨樹一幟，香港藝術家黃照達卻說：「那城。」

黃照達現居英國，自2020年起於《明報》創作「這城」系列漫畫。這城不再，拉開距離轉換角度，餘燼成就《那城》。

由This city到That city，時也命也。 2022年底，黃照達精挑細選52篇畫作出版《那城》，書身長度驚人，翻開一看，始知此乃藝術呈現之必要。

像VOL.18，問：如何表達對一個地方死心？畫作的兩大特色，其一是極短的斷句，配合抽象、碎裂圖像，定下詮釋方向；其二則為層層疊疊的表達，累積力量，擊中人心。

走到山上，把自己的名字埋在土裡；把家裡的電視上下倒轉，把悲劇變成喜劇；把「這城」喚作「那城」，然後註冊商標⋯⋯我們順序閱覽，逐漸感受何謂哀莫大於心死。

圖片來源：明報新聞網

除長條狀的呈現，黃照達喜用小方格，像〈走．不走〉是許多港人思考的問題。方格反覆描述花瓣占卜，最後沒有結果。神來之筆將其化作GIF ，永無休止。現實是，畫家已離鄉別井五內翻騰。 VOL.3的自白，直言離開不因恐懼，而是害怕自己將來不再懂得恐懼。

畫中人決定用走路離開，一步一腳印，行行重行行，與君生別離，自有悲情。每次只流一滴眼淚，等地上乾了才走，就這樣走了二萬三千九百八十六棵樹的距離。但是最珍貴的行李，只能埋在泥土。對流落異地的人來說，故鄉是帶不走，像回憶、情感、味道，留下來的親友⋯⋯最後一格的鎖匙，乃心底最後的思念。

這城不再，那城〈… is watching you〉，小人在格子無所遁形，監視器錄下一切。《1984》式的再現，鏡頭直探你我，但希望是種子，化成綠樹抵擋侵犯。

圖片來源：明報新聞網

黃照達心繫香港，創作題材相當生活。〈My.TV.Buddy〉直線抽擊CCTVB ，關閉的電視，諷刺播雪花都慣性收視，象徵毫無可觀內容，掩埋真相的黑暗。

圖片來源：明報新聞網

除了以上題材，〈自由作業紙〉極妙，自由是極抽象的概念，畫家自有詮釋。在看似有限制、横線的工作紙任意塗鴉，每一處細節都可堪玩味，打破規則。

玩味又如〈我到過這裡〉，通篇 QR Code ，不便觀看，完美反映港人出行不安心。翻開《那城》，創作力同幻想會嚇你一跳，黃照達化沉重題材，轉圖文之詩，值得細讀。

文章獲授權轉載，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin