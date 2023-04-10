民防作為一場公民運動：拒絕「首戰即終戰」的戰爭之框，將「心防」視為備戰關鍵

文：劉文

戰爭之於台灣人並非一件遙遠的事情，但卻是多數人不願意正面談論的議題。近年來中國國力不斷提升，但政治體制並沒有如西方學者預期，隨著經濟改革開放而走向民主化。習近平成為中共最高領導人之後，威權體制的治理模式越加明顯，侵略台灣的軍事野心也逐年增強。近年來，中共軍機繞台次數劇增，資訊攻擊頻繁，使得灰色地帶戰爭成為兩岸之間的新型衝突模式，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情所帶來的全球地緣衝突，也使得中國與美國兩大帝國之間的競逐更加升溫。台灣作為《經濟學人》所形容之「地表最危險的地方」或是「第三次世界大戰」最可能引爆之場域，成為國際媒體關注的焦點。

而這些國際媒體報導經常會呈現一個弔詭的敘述模式：戰爭已經迫在眉睫，台灣人卻仍安逸地過日子，上市集買菜、在小吃店裡看新聞，彷彿事不干己。樂觀來說，這樣的敘事呈現了一部分台灣人承受了七十多年以來飽受戰爭威脅的「韌性」，但更具批判性地來看，作為一個尚未以「台灣共同體」（而非承接中華民國政權之「國共內戰」）面對戰爭的國家，我們缺乏一個可以認知戰爭型態以及承接衝突所帶來各種情感的「戰爭之框」（汪宏倫，2014；Butler 2009），包含戰爭歷史事件與威權延續的思辨、國際地緣政治的理解、敵我的區辨、戰爭型態的理解與預知、人民保衛國家的決心，以及自我災害準備的知識。在目前台灣的媒體輿論環境，戰爭很容易被民眾視為「兩黨惡鬥」的口水戰，而不是被理解與人民民生安全切身相關的議題，無法深入、實質地討論。

2022年2月24日俄國侵略烏克蘭震驚全球，台灣當日也成為推特上熱搜的焦點，無論是普丁的帝國野心與歷史修正主義合理化戰爭的論述模式，亦或是烏克蘭作為新興民主國家內部分裂的種種困難，都讓這場戰爭深刻地引響並改變了台灣的社會。烏俄戰爭一週年後，世界見證烏克蘭的公民社會如何面對必須維持日常生活生計，並同時抵抗俄國持續的武力攻擊，「戰時」與「和平」時刻逐漸成為無法被二元分割的時空，而是並行前進的狀態。也因此，在台灣面對時強時弱的混合戰攻擊脈絡之下，民防最重要的關鍵，即是將戰爭作為每日的準備。

台灣公民社會也從烏克蘭的經驗學習到，國防並不能只單靠政府。事實上，與台灣相似，烏克蘭經歷了八年前的親俄政權大量刪減國防預算，而承襲了蘇維埃體制的軍隊，無論是在軍中文化、設備，以及貪腐的狀況，都使得士氣萎靡，導致2014年克里米亞戰敗，半島也被俄羅斯佔領。烏克蘭國防的改革即是來自公民社會不斷的倡議與自主訓練，建立平民與軍隊之間的橋樑，最終也推動了國土防衛隊的建制。

由此可見，從戰爭並非單一的「事件」，而是在承平時期也不可逃避的政治溝通模式與策略。除了戰爭可能對社會帶來的破壞之外，戰爭也具有塑形社會與主體的能動性，唯有直面戰爭作為一種已經進行中的社會建構框架，而非一昧地避免談論戰爭，我們才能更有效地為可能發生的災害做足準備。

民防作為公民社會運動

反觀台灣，公民社會對於中國侵略的威脅感約在習近平上台之後越漸升溫，包含2012年的反媒體壟斷運動、2014年的太陽花運動，2019年的反送中運動更加升級了中國不惜一切代價執行威權統治的決心。然而，面對中國政治與經濟的威脅，戰爭在公民社會的動員都不是主要討論的議題，只是遙遠且模糊的擔憂，而非主要的倡議議題。因為經歷過威權時代的統治，軍事議題長期為少數人所掌握的專業知識領域，公民社會欠缺發語權和動員動機，也導致長期的知識銜接落空。解嚴後出身的我輩運動者，多數即使曾經投入過不同與人權或民主議題相關的社會運動，也因為長期軍事議題與威權政權的連結，加上吸收國際左翼的「反戰」意識，對於軍事議題較為冷感。

而烏俄戰爭將區域型「熱戰」的可能，再次拉上了國際的舞台。早在2018年，因應韓國瑜的「韓流」效應，開始深入台灣資訊戰研究，以及其他中國對台混合戰與國防相關議題的民間組織，也逐漸塑形，多數在2020年後相繼成立。2022年初，因為烏俄戰爭開打，民防組織開始受到國內與國外媒體的關注，無論是壯闊台灣、黑熊學院、台灣民團協會、沃草、台灣鐵杉民防協會、民防搞什麼⋯等等，也在不同社群內部扎根，透過線上線下的講座、實體課程、軍事知識普及的出版與傳播，以及實際的技巧演練，增進民間的備戰知識、技術，以及成為「防衛共同體」的意志。

當然，目前社群間所見的民防團體不可混為一談，有些較為政治化的組織來自於「中國因素」在台升溫，渴望建立台灣本土意識較為鮮明的防衛國家意志，也有選擇低政治化路線，以「防災」（disaster prevention）或者「人類安全」（human security）等概念訓練不同民防知識與技術的組織。另外，也有一群來自於生存遊戲玩家的群體，將備戰作為新興的訓練目標，著重與求生與戰鬥技術（比如定向越野、軟氣槍射擊）的演練。我從2022年三月開始，參與至少三十堂以上的民防相關課程，觀察到民防所觸及的群眾非常多元，不僅在性別上有別於刻板印象中為順異男的空間，有相當多數的女性也會參與，在年齡分佈上，從年輕家長帶著小孩，一般青壯年的上班族，至六十歲以上的退休人士，都相當常見。