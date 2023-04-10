民防作為一場公民運動：拒絕「首戰即終戰」的戰爭之框，將「心防」視為備戰關鍵

我們想讓你知道的是
在和參與過不同民防訓練的報導人對談中，許多人印象最深刻的即是「見證他人和自己同樣關心台灣的防衛議題」這件事。民防訓練行動之中所不斷強調的互助概念，使得在平日缺乏集體防衛感的社會氛圍之下，建立了民間自主的集體防衛意識與信任。
文：劉文
戰爭之於台灣人並非一件遙遠的事情，但卻是多數人不願意正面談論的議題。近年來中國國力不斷提升，但政治體制並沒有如西方學者預期，隨著經濟改革開放而走向民主化。習近平成為中共最高領導人之後，威權體制的治理模式越加明顯，侵略台灣的軍事野心也逐年增強。近年來，中共軍機繞台次數劇增，資訊攻擊頻繁，使得灰色地帶戰爭成為兩岸之間的新型衝突模式，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情所帶來的全球地緣衝突，也使得中國與美國兩大帝國之間的競逐更加升溫。台灣作為《經濟學人》所形容之「地表最危險的地方」或是「第三次世界大戰」最可能引爆之場域，成為國際媒體關注的焦點。
而這些國際媒體報導經常會呈現一個弔詭的敘述模式：戰爭已經迫在眉睫，台灣人卻仍安逸地過日子，上市集買菜、在小吃店裡看新聞，彷彿事不干己。樂觀來說，這樣的敘事呈現了一部分台灣人承受了七十多年以來飽受戰爭威脅的「韌性」，但更具批判性地來看，作為一個尚未以「台灣共同體」（而非承接中華民國政權之「國共內戰」）面對戰爭的國家，我們缺乏一個可以認知戰爭型態以及承接衝突所帶來各種情感的「戰爭之框」（汪宏倫，2014；Butler 2009），包含戰爭歷史事件與威權延續的思辨、國際地緣政治的理解、敵我的區辨、戰爭型態的理解與預知、人民保衛國家的決心，以及自我災害準備的知識。在目前台灣的媒體輿論環境，戰爭很容易被民眾視為「兩黨惡鬥」的口水戰，而不是被理解與人民民生安全切身相關的議題，無法深入、實質地討論。
2022年2月24日俄國侵略烏克蘭震驚全球，台灣當日也成為推特上熱搜的焦點，無論是普丁的帝國野心與歷史修正主義合理化戰爭的論述模式，亦或是烏克蘭作為新興民主國家內部分裂的種種困難，都讓這場戰爭深刻地引響並改變了台灣的社會。烏俄戰爭一週年後，世界見證烏克蘭的公民社會如何面對必須維持日常生活生計，並同時抵抗俄國持續的武力攻擊，「戰時」與「和平」時刻逐漸成為無法被二元分割的時空，而是並行前進的狀態。也因此，在台灣面對時強時弱的混合戰攻擊脈絡之下，民防最重要的關鍵，即是將戰爭作為每日的準備。
台灣公民社會也從烏克蘭的經驗學習到，國防並不能只單靠政府。事實上，與台灣相似，烏克蘭經歷了八年前的親俄政權大量刪減國防預算，而承襲了蘇維埃體制的軍隊，無論是在軍中文化、設備，以及貪腐的狀況，都使得士氣萎靡，導致2014年克里米亞戰敗，半島也被俄羅斯佔領。烏克蘭國防的改革即是來自公民社會不斷的倡議與自主訓練，建立平民與軍隊之間的橋樑，最終也推動了國土防衛隊的建制。
由此可見，從戰爭並非單一的「事件」，而是在承平時期也不可逃避的政治溝通模式與策略。除了戰爭可能對社會帶來的破壞之外，戰爭也具有塑形社會與主體的能動性，唯有直面戰爭作為一種已經進行中的社會建構框架，而非一昧地避免談論戰爭，我們才能更有效地為可能發生的災害做足準備。
民防作為公民社會運動
反觀台灣，公民社會對於中國侵略的威脅感約在習近平上台之後越漸升溫，包含2012年的反媒體壟斷運動、2014年的太陽花運動，2019年的反送中運動更加升級了中國不惜一切代價執行威權統治的決心。然而，面對中國政治與經濟的威脅，戰爭在公民社會的動員都不是主要討論的議題，只是遙遠且模糊的擔憂，而非主要的倡議議題。因為經歷過威權時代的統治，軍事議題長期為少數人所掌握的專業知識領域，公民社會欠缺發語權和動員動機，也導致長期的知識銜接落空。解嚴後出身的我輩運動者，多數即使曾經投入過不同與人權或民主議題相關的社會運動，也因為長期軍事議題與威權政權的連結，加上吸收國際左翼的「反戰」意識，對於軍事議題較為冷感。
而烏俄戰爭將區域型「熱戰」的可能，再次拉上了國際的舞台。早在2018年，因應韓國瑜的「韓流」效應，開始深入台灣資訊戰研究，以及其他中國對台混合戰與國防相關議題的民間組織，也逐漸塑形，多數在2020年後相繼成立。2022年初，因為烏俄戰爭開打，民防組織開始受到國內與國外媒體的關注，無論是壯闊台灣、黑熊學院、台灣民團協會、沃草、台灣鐵杉民防協會、民防搞什麼⋯等等，也在不同社群內部扎根，透過線上線下的講座、實體課程、軍事知識普及的出版與傳播，以及實際的技巧演練，增進民間的備戰知識、技術，以及成為「防衛共同體」的意志。
當然，目前社群間所見的民防團體不可混為一談，有些較為政治化的組織來自於「中國因素」在台升溫，渴望建立台灣本土意識較為鮮明的防衛國家意志，也有選擇低政治化路線，以「防災」（disaster prevention）或者「人類安全」（human security）等概念訓練不同民防知識與技術的組織。另外，也有一群來自於生存遊戲玩家的群體，將備戰作為新興的訓練目標，著重與求生與戰鬥技術（比如定向越野、軟氣槍射擊）的演練。我從2022年三月開始，參與至少三十堂以上的民防相關課程，觀察到民防所觸及的群眾非常多元，不僅在性別上有別於刻板印象中為順異男的空間，有相當多數的女性也會參與，在年齡分佈上，從年輕家長帶著小孩，一般青壯年的上班族，至六十歲以上的退休人士，都相當常見。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。