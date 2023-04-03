從我經歷過的私刑來看，中國警察最擅長從心理面瓦解人民的反抗意志
我們想讓你知道的是
我個人也有輕微被濫用私刑的經歷。被傳喚的時候是2019年冬天，成都的冬夜非常濕冷，夜裡可以低至零度。當時坐在冰冷的審訊椅上，因為沒有眼鏡視力模糊，加上警察的逼問、羞辱和威脅，給了我很大的心理壓力。因為太冷，說話都開始打顫，警察抓住我的脆弱，也隨之給我洗腦：你看你其實很害怕，還不如好好配合警察的工作，可以少吃苦頭！
由於在移民律師事務所工作的緣故，總是有機會接觸赴美申請政治庇護的客戶，從客戶的故事中，聽到中國政府迫害人的手段之殘忍，客戶即使到了美國，每每提到曾經接受的酷刑，依然露出痛苦的表情，但又苦於難以收集相關證據。這足以說明中國的酷刑既能折磨人的身體和心靈，也能不留任何痕跡。
前幾天正好讀到一位基督徒妻子寫的信，她的丈夫是來自山西臨汾聖約家庭的傳道人李潔，因為中國政府對這間教會的迫害，李潔被控「詐騙罪」已經被羈押超過7個月。她在信中提到，在抓捕之初，她和丈夫李潔還有教會另一位同工韓曉棟，一同被關押在山西堯廟派出所，在那裡三天三夜時間，不能睡覺、不能說話。
後來三人被帶到同一個地方監視居住，第一晚依然不能睡覺，只能在走廊上靜坐，眼睛近視的夫妻倆，連眼鏡都不能帶。警察就是利用這樣的方式，使他們身心疲倦、缺乏安全感，讓他們精神變得脆弱，以此折磨人。這些手段並非偶然，中國的警察可以以「懷疑」為理由，傳喚民眾到警察局做筆錄，傳喚通常是24小時，被傳喚者用手銬拷在審訊室的椅子上，靜坐24小時，有時甚至沒有飯吃、不能睡覺，連廁所都不可以去。
山西豐盛教會於3月9日發出代禱信，2月24日下午，一位賈弟兄被幾名警察帶到一間酒店，在房間內，他被拷在老虎凳上，張警官恐嚇他：你看我不把老廉（豐盛教會的代領人）送進去了嗎？我也能把你送進去。張警官走後，賈弟兄被綁在老虎凳上直到第二天早上，期間沒有讓他進食，也不允許睡覺。
第二天上午繼續審訊，由於警察對賈弟兄的答案不滿意，吳姓警官拿煙燻他的眼睛，不准他閉眼。有一個回答不合張警官心意，直接走到賈弟兄背後，把手銬捏緊到底，當下賈弟兄立刻手臂發麻，全身開始發麻腫脹，拷了大概20分鐘，旁邊的魏、張、吳警官都說他「下手太重了」。之後張警察讓賈弟兄下來，以半蹲的姿勢持續了三個小時。
我個人也有輕微被濫用私刑的經歷。被傳喚的時候是2019年冬天，成都的冬夜非常濕冷，夜裡可以低至零度。黃昏時，警察來到我家樓下，以莫須有的「涉嫌非法聚會」的罪名要求我配合調查。在我認清楚警察的身份之前，領頭的警察李亞飛（警號012162）直接伸手搶走了我的手機，待我進入審訊室、被鎖到椅子上以後，他直接伸手奪過我的帽子和眼鏡。
之後幾小時中，他和另一位給我做筆錄的警察，以囂張的口吻對我以及我的家人、未曾出生的後代都進行了羞辱，並且警告我：如果不順從共產黨，會影響三代！在筆錄結束之後，警察李亞飛逼迫我與他們的工作人員加微信好友，隨時匯報我的行蹤，才得以被釋。臨走時警告我：隨時可以傳喚我，並以此關24小時。再不從，還可以拘留我15天。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。