從我經歷過的私刑來看，中國警察最擅長從心理面瓦解人民的反抗意志

由於在移民律師事務所工作的緣故，總是有機會接觸赴美申請政治庇護的客戶，從客戶的故事中，聽到中國政府迫害人的手段之殘忍，客戶即使到了美國，每每提到曾經接受的酷刑，依然露出痛苦的表情，但又苦於難以收集相關證據。這足以說明中國的酷刑既能折磨人的身體和心靈，也能不留任何痕跡。

前幾天正好讀到一位基督徒妻子寫的信，她的丈夫是來自山西臨汾聖約家庭的傳道人李潔，因為中國政府對這間教會的迫害，李潔被控「詐騙罪」已經被羈押超過7個月。她在信中提到，在抓捕之初，她和丈夫李潔還有教會另一位同工韓曉棟，一同被關押在山西堯廟派出所，在那裡三天三夜時間，不能睡覺、不能說話。

後來三人被帶到同一個地方監視居住，第一晚依然不能睡覺，只能在走廊上靜坐，眼睛近視的夫妻倆，連眼鏡都不能帶。警察就是利用這樣的方式，使他們身心疲倦、缺乏安全感，讓他們精神變得脆弱，以此折磨人。這些手段並非偶然，中國的警察可以以「懷疑」為理由，傳喚民眾到警察局做筆錄，傳喚通常是24小時，被傳喚者用手銬拷在審訊室的椅子上，靜坐24小時，有時甚至沒有飯吃、不能睡覺，連廁所都不可以去。

山西豐盛教會於3月9日發出代禱信，2月24日下午，一位賈弟兄被幾名警察帶到一間酒店，在房間內，他被拷在老虎凳上，張警官恐嚇他：你看我不把老廉（豐盛教會的代領人）送進去了嗎？我也能把你送進去。張警官走後，賈弟兄被綁在老虎凳上直到第二天早上，期間沒有讓他進食，也不允許睡覺。

第二天上午繼續審訊，由於警察對賈弟兄的答案不滿意，吳姓警官拿煙燻他的眼睛，不准他閉眼。有一個回答不合張警官心意，直接走到賈弟兄背後，把手銬捏緊到底，當下賈弟兄立刻手臂發麻，全身開始發麻腫脹，拷了大概20分鐘，旁邊的魏、張、吳警官都說他「下手太重了」。之後張警察讓賈弟兄下來，以半蹲的姿勢持續了三個小時。

我個人也有輕微被濫用私刑的經歷。被傳喚的時候是2019年冬天，成都的冬夜非常濕冷，夜裡可以低至零度。黃昏時，警察來到我家樓下，以莫須有的「涉嫌非法聚會」的罪名要求我配合調查。在我認清楚警察的身份之前，領頭的警察李亞飛（警號012162）直接伸手搶走了我的手機，待我進入審訊室、被鎖到椅子上以後，他直接伸手奪過我的帽子和眼鏡。

之後幾小時中，他和另一位給我做筆錄的警察，以囂張的口吻對我以及我的家人、未曾出生的後代都進行了羞辱，並且警告我：如果不順從共產黨，會影響三代！在筆錄結束之後，警察李亞飛逼迫我與他們的工作人員加微信好友，隨時匯報我的行蹤，才得以被釋。臨走時警告我：隨時可以傳喚我，並以此關24小時。再不從，還可以拘留我15天。