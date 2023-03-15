越南簽證不便利又貴引起國際旅客反彈，台灣旅遊入境人次僅是疫情前三分之一
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越南交通部觀光局統計資訊顯示，2019年10月至2020年1月，共有約32.1萬人次的台灣旅客赴越南旅遊；2022年10月至2023年1月，台灣旅客赴越人次僅11.8萬人，較疫情前重挫逾6成。
（中央社）越南開放國際旅遊滿一年，礙於簽證政策不夠便利，外國旅客興趣缺缺。以台灣旅客來說，入境批文費用仍較疫情前貴上許多，導致同期入境越南的台灣旅客人次僅有疫情前的三分之一。
越南去年3月15日大張旗鼓宣布重新開放國際旅遊，還稱簽證政策全面恢復至疫情前，但國際旅客入境卻面臨許多困難。過去一年業者與民眾不斷呼籲越南放寬簽證政策，只是一年過去了，情況依舊沒有改善。
台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前是越南的第4大旅客來源國。台灣去年10月開放國境之後，民眾紛紛出國旅遊，但截至今年1月前往越南旅遊的人次與疫情前同期相較僅剩三分之一。
越南交通部觀光局統計資訊顯示，2019年10月至2020年1月，共有約32.1萬人次的台灣旅客赴越南旅遊；2022年10月至2023年1月，台灣旅客赴越人次僅11.8萬人，較疫情前重挫逾6成。
越南對台灣人的吸引力下降，其中一項原因是自由行旅客取得入境批文費用過高，一份約新台幣2000元，且只能找旅行社代辦，入境時還要付25美元的落地簽費用，加起來共需新台幣2750元；而疫情前入境批文不到10美元就可取得。
越南簽證政策不夠便利，也引起越南當地業者還有其他國際旅客反彈。
網路媒體《越南快訊》（VnExpress）報導，越南房地產開發商太陽集團（Sun Group）銷售總監陳願（Tran Nguyen）表示，官員和企業多次討論到簽證問題，但在越南重新開放一年後，還是老樣子。
陳願先前在《越南青年報》（Thanh Nien）舉辦的研討會上表示：「東南亞多國都放寬旅遊簽證的規定來吸引國際旅客造訪，越南如果沒有及時調整簽證政策，在振興旅遊的競爭中，將會落後於區域鄰國。」
越南目前給予25個國家免簽，馬來西亞則是162國、菲律賓157國、泰國68國。此外，越南還給80個國家為期1個月的單次入境電子簽證，至於3個月多次入境的簽證則尚未恢復。
有鑑於此，到訪越南的國際旅客人次依然很少，去年官方喊出要迎接500萬國際旅客人次，最後只有約350萬，僅恢復至疫情前的2成。今年官方估計要接待800萬人次的國際旅客，前兩個月約有180萬。
旅遊諮詢委員會成員梁淮南（Luong Hoai Nam）表示，越南的簽證政策與其他國家相較還是很嚴格，航空與旅遊業表現難有起色。
他建議，可以考慮學習泰國給予68國免簽，並將免簽停留時間從15天延長至30天；再者也要提供多次入境的簽證，而不只是單次入境電子簽證，如此一來才能與鄰國競爭。
報導指出，許多國際旅客抱怨越南的簽證政策，認為以停留30天的單次入境電子簽證玩起來綁手綁腳，無法走訪越南的偏遠地區。
美國旅客道格拉斯（Justin Douglas）一直很想騎腳踏車環遊沙巴（Sa Pa）與河江省（Ha Giang）。他說：「簽證只有30天遠遠不夠去做這件事，因為這個行程一定要在河內市做好充分規劃，玩完了以後也需要時間休息一下。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。