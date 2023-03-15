2023/03/15,
政治

宏都拉斯總統尋求與中國建交，外交部：台灣真誠可靠，請友邦勿落入中國圈套

宏都拉斯總統尋求與中國建交，外交部：台灣真誠可靠，請友邦勿落入中國圈套
宏都拉斯總統Xiomara Castro。Photo Credit: GettyImages

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卡蕬楚（Xiomara Castro） 在2021年競選總統期間就表示有意與中國建交，不過我國副總統賴清德2022年1月赴宏都拉斯參與卡蕬楚就職典禮，雙方會面後卡蕬楚表示宏都拉斯感謝台灣的支援，並希望保持兩國關係。

我國友邦宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）當地時間14日於推特表示，她指示該國外交部長雷依納（Eduardo Reina）尋求與中華人民共和國正式建交，稱這項決定「代表我落實政府計畫與拓展邊界的決心」。我國外交部表示已掌握此訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。

外交部表示，我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

外交部強調，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定。外交部會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。

卡蕬楚（Xiomara Castro） 在2021年競選總統期間就表示有意與中國建交，不過我國副總統賴清德2022年1月赴宏都拉斯參與卡蕬楚就職典禮，雙方會面後卡蕬楚表示宏都拉斯感謝台灣的支援，並希望保持兩國關係。

如果宏都拉斯與我國斷交，我國友邦將僅剩13個。宏都拉斯位於拉丁美洲及加勒比海地區，我國於該區域尚有貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國等7國友邦。

2019年，包括索羅門群島在內的多個太平洋國家轉而與北京建交。不過近期傳出太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛（David Panuelo）建議政府改與台灣建交，並指控中國對該國實施「政治作戰」。

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核稿編輯：翁世航


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