2023/03/15,
醫療

本土確診連6天低於萬例，3/20起非偏鄉取消視訊診療，薛瑞元：輕症原則回歸健保，抗病毒藥物仍公費給付

本土確診連6天低於萬例，3/20起非偏鄉取消視訊診療，薛瑞元：輕症原則回歸健保，抗病毒藥物仍公費給付
Photo Credit: 中央社

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日本已鬆綁口罩規範，外界關注台灣口罩再鬆綁期程；羅一鈞說，日本仍建議醫療機構、高齡者設施及擁擠大眾運輸工具上戴口罩，台灣會等20日新制上路及清明連續假期後，觀察是否對疫情造成影響，預計4月中旬討論口罩再鬆綁。

3/13本土增6435例創321天新低，3/20起非偏鄉取消視訊診療

（中央社）中央流行疫情指揮中心13日公布，新增6435例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確定病例，創321天新低；自3月20日起，輕症免隔離上路後，非偏鄉、離島取消視訊診療，確診後須至實體診所看病。

國內COVID-19疫情穩定下降，指揮中心統計，13日新增6435例本土病例，較上週一（6日）公布的6928例減少7.1％，是自去（2022）年4月26日6295例以來，創下321天新低；另外，新增142例境外移入個案，以及37人死亡。

指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪時表示，COVID-19本土疫情持續下降，並沒有發生防疫險效應，預估到3月20日輕症免通報、免隔離上路之前，本土疫情趨勢都還是會處在低點。

外界關心輕症免通報、免隔離實施後，重症高風險族群如何看診領取口服抗病毒藥物。羅一鈞說，公費口服抗病毒藥物對象未調整，民眾只要有檢驗陽性依據及高風險資格，經醫師評估可開立藥物，民眾在口服抗病毒藥物合約院所即可直接領藥。

但都會區的確診視訊診療將自3月20日起退場，羅一鈞說，視訊門診回歸「通訊診察治療辦法」，非偏鄉地區快篩陽性的民眾就要至實體診所看病，20日之後只剩下山地、離島等偏遠地區才會有視訊門診。

根據指揮中心統計，COVID-19口服抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）還有37.4萬人次庫存、莫納皮拉韋庫存量則有8.1萬人次，都還足夠使用200天以上。至於抗病毒藥物適用對象是否再擴大，如年齡下修至60歲以上等，羅一鈞說，將收集國際最新研究，提至專家會議討論。

3月10日至12日COVID-19疫苗接種5萬9351人次，截至目前為止COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑94％、第2劑89％、追加劑接種率76.5％，第2次追加劑接種率23.8％，65歲以上接種率47％。

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Photo Credit: 花蓮縣衛生局提供 via 中央社
圖為醫師透過平板為確診民眾視訊看診

3/14本土增9860例，口罩再鬆綁預計4月中討論

（中央社）疫情指揮中心說，14日新增9860例COVID-19本土病例（已連6天低於萬例）、225例境外移入，確診個案中增28例死亡，預計4月中旬討論口罩再鬆綁。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞下午接受媒體聯訪表示，14日新增本土確診數，與上週同天（7日）相比，降幅約8.8％

此外，日本已鬆綁口罩規範，外界關注台灣口罩再鬆綁期程；羅一鈞說，日本仍建議醫療機構、高齡者設施及擁擠大眾運輸工具上戴口罩，台灣會等20日新制上路及清明連續假期後，觀察是否對疫情造成影響，預計4月中旬討論口罩再鬆綁。

指揮中心日前宣布，20日起輕症免通報、免隔離，相關防治措施同步放寬。

薛瑞元：輕症原則回歸健保，抗病毒藥物仍公費給付

（中央社）外界關注COVID-19輕症的檢驗及治療未來是否回歸健保支出相關費用。衛生福利部長薛瑞元13日受訪表示，輕症原則上回歸健保，但COVID-19抗病毒藥物，有一段時間仍由公費給付。

立法院社會福利及衛生環境委員會13日初審營養師法、癌症防治法部分條文修正草案，薛瑞元在會前接受媒體訪問。

3月20日起COVID-19輕症不再通報為法定傳染病，媒體詢問，輕症是否回歸健保支出相關費用。薛瑞元表示，衛福部目前還在討論醫療費用，輕症因為不列入法定傳染病，跟其他疾病一樣，原則上是回歸健保。

薛瑞元表示，但COVID-19抗病毒藥物，有一段時間仍會由公費給付。

由於COVID-19輕症不用再通報，媒體詢問，若民眾自費做PCR核酸檢驗是否要通報。薛瑞元表示，不需要通報就不是法定傳染病，跟其他疾病診斷一樣。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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