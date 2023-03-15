拜登核准阿拉斯加石油鑽探計畫，環團痛批背棄選前氣候承諾，政界支持增加就業機會

文：張瑞邦（Tucker Chang）

面對美國國會阿拉斯加州代表團（U.S. congressional delegations from Alaska）以及阿拉斯加州議會民主黨、共和黨議員的共同遊說，美國總統拜登（Joe Biden）政府於2023年3月13日同意批准一項充滿爭議性的阿拉斯加州北坡自治地區（North Slope）石油鑽探計畫。

根據美國獨立媒體《阿拉斯加明燈》（Alaska Beacon）報導，這項耗資80億美元、由美國內政部土地管理局（BLM）核准的開發案被稱為「柳樹計畫」（Willow Project），其允許成立於美國的跨國能源巨擘康菲石油公司（ConocoPhillips）於北坡地區建造3處鑽油平台以進行產油作業。

樂見該決議通過的康菲石油公司表示，柳樹計畫的誕生能為美國每日多生產18萬桶原油，約占美國當前石油總產量的1.5％，同時將成為美國國有土地最大的石油探勘開發計畫，也是阿拉斯加幾十年來最具規模的石油及天然氣開發案。

《美國公共電視網》（PBS）闡明，康菲石油公司最初是向聯邦政府申請5處鑽油據點，最終土地管理局核准其中3處，雖然這恐使得該計畫的石油產量銳減40％，但康菲石油公司仍認為當前的石油開採計畫極具收益性，美國阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）對此也強調：「柳樹計畫是我們州有史以來最大、也最重要的自然資源開發計畫之一。」

為何拜登政府及州議會皆選擇支持石油鑽探計畫？

《路透社》（Reuters）指出，柳樹計畫在政界確實獲得廣大支持，無論是共和黨還是民主黨的國會代表團、共和黨籍阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy），以及該州議會多數議員皆表態支持。

由北坡自治地區數個原住民社區所建立的「極地因紐皮雅特人之聲」（Voice of the Arctic Iñupiat），也透過該機構主席哈查雷克（Nagruk Harcharek）發言表示，柳樹計畫是「北坡地區多數人的共識」，原住民社區可在石油鑽探中獲得收益，政府亦能藉此提供在地居民更完善的公共建設、教育及醫療保健資金。