2023/03/15,
國際

俄戰機攔截美軍無人機致墜毀，白宮指控「不安全且不專業」，俄大使：莫斯科視為挑釁行為

俄戰機攔截美軍無人機致墜毀，白宮指控「不安全且不專業」，俄大使：莫斯科視為挑釁行為
美國空軍MQ-9無人偵察機。Photo Credit: 維基百科公有領域

我們想讓你知道的是

上午7時左右，其中一架俄羅斯戰機撞上MQ-9無人機螺旋槳，導致無人機墜毀。美軍指控俄羅斯行為魯莽，並警告這類挑釁行為可能導致誤判與意外升級。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天被問及此事時表示，雖然俄羅斯在相關區域的攔截行動並不罕見，但造成飛機墜毀是第一次。

俄攔截美無人機致墜毀，白宮控不安全且不專業

（中央社）美方今（15）日表示，俄羅斯戰機攔截美國無人機，導致無人機受損墜毀在黑海海域。白宮指控俄羅斯的行動「不安全、不專業」。這起事件凸顯俄羅斯入侵烏克蘭後，導致美俄關係緊張現況。

美軍歐洲司令部（US European Command）發出新聞稿指出，2架俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰機今天上午在黑海國際空域攔截美國空軍MQ-9無人偵察機。

上午7時左右，其中一架俄羅斯戰機撞上MQ-9無人機螺旋槳，導致無人機墜毀。美軍指控俄羅斯行為魯莽，並警告這類挑釁行為可能導致誤判與意外升級。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天被問及此事時表示，雖然俄羅斯在相關區域的攔截行動並不罕見，但造成飛機墜毀是第一次。這次事件反映俄羅斯行為不專業、不安全，且魯莽。

他並表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經聽取白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）簡報，美國國務院也會向俄羅斯表達對這種「不安全且不專業攔截的關切」。

柯比強調，此事不會阻止美方持續在該區域執行任務，美國會繼續在國際空域航行與運作。

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Photo Credit: 維基百科公有領域
美國空軍MQ-9無人偵察機

俄國否認撞毀美軍無人機，稱其「動作角度過大」墜毀

（中央社）一架俄羅斯蘇愷-27（Su-27）戰鬥機今天撞擊一架美軍MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper）的螺旋槳，造成這架偵察機墜毀黑海。美軍譴責這起事件，指稱俄機的動作「不安全」，白宮也譴責俄機的「魯莽」行為。不過俄國否認撞毀美軍無人機。

《路透社》報導，美軍在聲明中說，兩架蘇愷-27戰機執行攔截這架美國無人偵察機的任務，其中一架在早晨7時3分與無人機相撞，在相撞前，兩架俄機數次在無人機上傾倒燃料，並做出在無人機前飛行的不安全動作。

美國駐歐洲空軍（USAFE）司令詹姆斯．漢克（James Hecker）在聲明中說：「我們的MQ-9飛機在國際空域執行例行活動時，遭一架俄機攔截並撞擊，導致這架MQ-9墜毀。」

「事實上，俄機這項不安全且不專業的行為，幾乎造成兩機都墜毀。」

美軍表示，俄國飛行員經常在美國及其盟邦的飛機附近做出危險動作，包括在黑海上空。

北大西洋公約組織（NATO）官員表示，北約歐洲盟軍最高統帥卡沃里（Christopher Cavoli）已向盟邦簡報這起事件。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，總統拜登（Joe Biden）已在簡報中獲知此事。

柯比指出，儘管一直有其他此類攔截，這次攔截特別值得注意，因為它「不安全且不專業」，造成美機墜毀，「因此在這方面顯得獨特」。

他表示：「國務院將會與俄國對等部門直接交涉，表達我們對這項不安全且不專業攔截的關切。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則告訴記者，國務院已召喚俄國大使表達抗議，美國大使也已向俄羅斯外交部提出「強烈抗議」。他指出，這起事件顯然違反國際法。

但是俄羅斯國防部表示，俄國戰機並未與美軍無人機接觸，該架無人機是因「動作角度過大」墜毀。

美無人機遭俄機撞毀，將領憂風險升高

（中央社）美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天指出，俄羅斯戰機撞擊、導致美軍無人偵察機墜毀，是普亭和俄軍「再一次魯莽行事」。美軍將領則指這類撞擊是他最大關切，憂心風險上升。

綜合《路透社》、《美聯社》和英國廣播公司（BBC）報導，舒默今天在參院開議發言：「我想告訴（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）先生，在你還沒無意間讓局勢升級之前，停止你的行為。」

美國陸戰隊司令柏格（David Berger）今天表示，當像這樣的局勢升溫事件發生，即便事後證明是偶發，危險程度仍會很高。

他表示，無論歐洲地區也好，太平洋地區也好，這類的撞擊事件是他最大的關切。

柏格被要求就此事件置評時說：「或許我對那裡和對太平洋地區的最大憂慮，就是一個挑釁的俄羅斯或中國飛行員或船長或什麼的太過逼近，沒意識到自己的位置，導致發生撞擊。」

他表示，無論事件是否是蓄意為之，都將迫使國家領袖試著遠距離解決問題。

他描述可能會出現的危險情況時說：「換句話說，無論是蓄意還是無心發生了互撞情況，兩個大國，兩個強權將試著在清晨2時解決這個問題。」

這位美軍將領還說，由於中方拒絕與美溝通，美國和中國軍方之間的正常溝通管道「目前處於中止狀態」。

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Photo Credit: GettyImages
美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，俄羅斯戰機撞擊、導致美軍無人偵察機墜毀，是普亭（圖）和俄軍「再一次魯莽行事」。

美軍無人機墜黑海，俄大使：莫斯科視為挑釁行為

（中央社）《俄羅斯新聞社》（RIA）今天引述俄羅斯駐美大使安托諾夫的話說，莫斯科視俄國蘇愷-27戰鬥機與美國無人偵察機在黑海國際空域的事件為挑釁行為，但說俄方不希望與美發生「衝突」。

《路透社》引述《俄羅斯新聞社》指出，安托諾夫（Anatoly Antonov）在被美國國務院召見之後表示，「我們視此事件為挑釁行為」。

美國國防部稍早表示，美國空軍MQ-9無人偵察機的螺旋槳今天遭一架俄國蘇愷-27（SU-27）撞上後墜入黑海，是俄國1年多前全面入侵烏克蘭以來首度發生這類事件。

俄國否認有做出任何的接觸，說美軍無人機是在「急遽機動動作」之後墜海。

《俄羅斯新聞社》報導，安托諾夫表示，他在美國國務院的會議具有「建設性」，至於這起事件讓莫斯科面對可能「後果」的議題，會中並未提出。


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