TikTok美國年輕用戶為何對「中國威脅論」不屑一顧？

美國、加拿大和歐盟已經禁止在政府網路和設備上使用TikTok(抖音國際版),但這些舉措有效果嗎?

今年早些時候,學生利茲・巴爾(Liz Barr)發現使用TikTok時遇到了麻煩——當她使用大學的WiFi網路時,TikTok便無法加載內容。但這並沒有困擾她很久。

她很快就找到辦法,使用虛擬私有網路(VPN)繞過該障礙。此前,美國馬里蘭州官員以國家安全考慮為由,在政府網路上禁用了這款影片應用程式。

「我當時很惱火,因為我住在這裡,我感覺很無聊,」這位18歲的學生說。她在馬里蘭聖瑪麗學院(St Mary's College of Maryland)學習電腦科學和創意寫作。「但現在它能用了,所以這不是什麼大問題。」

這一變通方法顯示了美國和其他國家威脅打擊TikTok時面臨的窘境。近年來,TikTok在全球範圍內爆發式流行,源源不斷地提供由用戶生成的化妝教程、生活貼士、愚笨可笑的舞蹈和其他由算法推薦的自白。

而在最近幾個月,圍繞這個由中國科技巨頭字節跳動(ByteDance)擁有、在全球坐擁逾10億用戶的社交平台的爭論達到了新高度。

這種擔憂在美國尤其強烈。不同意識形態的政界人士都在敦促當局採取措施限制TikTok的影響力,他們聲稱TikTok收集的數據可能被中國政府用來監視美國人或影響政治辯論。

馬里蘭等數十個州已經禁止在政府網路和設備上使用TikTok,此舉影響了TikTok在公共圖書館、大學和其它地方的使用。

TikTok首席執行官將於本月出席國會聽證會。當前,美國國會正在辯論各種可能採取更廣泛的全國禁令的提議,而該公司仍在與白宮進行長達數年的談判,討論其可以做出哪些改變來滿足安全方面的擔憂。

但對這個應用程式在美國的主要用戶群(即年齡在25歲以下的人群)來說,即使他們知道上述這些爭議,但普遍的狂熱並未有所衰減。

俄克拉荷馬大學(University of Oklahoma)學生會主席克里斯托弗・弗奇(Christopher Firch)說,去(2022)年12月該校宣佈在校園無線網路上屏蔽這款應用,學生們感到既驚訝又惱火,但「人們很快就找到辦法應對它」。他指出,大多數人只需從無線網路切換到個人移動流量,就能繞過禁令。

「我不想否定國家安全問題……但我認為人們會說,『這太糟糕了』,然後一笑置之。」他說,「他們並沒有特別認真地對待這件事。」

總體來說,美國公眾對禁用TikTok的支持率一直在上升。

根據美國調查機構Morning Consult的數據,去年12月,53%的美國成年人贊成在全國範圍內禁止中國擁有的社交應用程序。

相比之下,在2020年時任美國總統唐納・川普(Donald Trump,港譯「奧巴馬」)採取措施禁止TikTok和微信時,只有29%的人表示支持。這些措施後來因法律訴訟被阻止。

但Morning Consult科技行業分析師喬丹・馬拉特(Jordan Marlatt)表示,18至25歲的美國年輕人相比更年長的成年人更不擔憂與中國的競爭,並可能更加不信任美國政府。他們對社群媒體也有更積極的看法。

Morning Consult的調查發現,這一年齡段中只有不到三分之一的人贊成禁止中國的社群媒體應用。

Photo Credit: BBC News 伊尼科・索內爾說,她很難相信TikTok的風險比其他應用程式大。

美國馬里蘭州的學生利茲・巴爾表示,她已經將個人數據交給了許多其它應用程式。她還表示,即便這些訊息被他人訪問,她也懷疑自己的訊息是否有用。

「對我來說,我可以理解在政府場所禁用它,因為這些地方比較敏感。」她說,「但作為一個身家只有8美分的大學生,我還不夠重要。」

「你很難只關心一家(社群媒體公司),而不去關心所有的社群媒體公司。」25歲的伊尼科・索內爾(Iniko Thornell)說。她在紐約市工作,已經使用該應用程式大約兩年。「我不認為我的TikTok上有什麼東西是那麼重要的。」

即使像21歲的凱特・納扎羅(Kate Nazzaro)這樣已經退出TikTok的人也表示,他們的擔憂與國家安全無關。相反,她稱:「我認為這對我的大腦有害。」

Photo Credit: BBC News 凱特・納扎羅稱其退出了TikTok,但是因為擔心它對心理健康產生影響,而非國家安全。

TikTok表示,該程式已對訪問美國用戶訊息採取了嚴格限制,即使中國政府要求,它也不會向其提供數據。

它表示,禁令會產生「審查數百萬美國人聲音的效果」,美國應該轉而批准美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)正在談判的一項協議,該協議將推動在美國境內存儲美國用戶的數據,並建立其他監管機制。

但是,在華盛頓反華情緒高漲之際,該公司的保證未能說服立法者,他們提出了一系列旨在限制該應用的建議,預計將在3月23日對首席執行官周受資進行嚴厲質詢。

曾為美國前總統巴拉克・歐巴馬(Barack Obama,港譯「奧巴馬」)提供網路安全問題諮詢的布朗大學(Brown University)電腦科學教授蒂莫西・埃德加(Timothy Edgar)表示,TikTok這個來自矽谷以外的火紅軟體的流行,讓美國看到了其它國家長期以來面臨的問題,即政府應該採取什麼措施保護公民數據。