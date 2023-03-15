伊拉克戰爭20週年：尋找「大規模毀滅性武器」的行動為何無疾而終？
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直到2003年初，英國的情報系統都一直相信伊拉克有大規模毀滅性武器，但事後調查沒有發現。軍情六處的一名前官員回憶起戰後對消息來源的內部審查時說：「一切都土崩瓦解了」，而這將給情報界和政客們留下深刻而持久的影響。
在美國入侵伊拉克20年後，關於伊拉克「大規模毀滅性武器」是否存在的爭論仍在繼續，這種說法為英國參戰提供了理由。BBC系列節目《震驚與戰爭：伊拉克20年》中透露了有關搜尋大規模毀滅性武器的新細節，該節目根據與幾十位親歷者的對話製作而成。
「哎呀！」。這是英國軍情六處（MI6）一位高級官員在2001年底被同事告知美國人對伊拉克戰爭的嚴肅態度時的簡短反應。
美國中央情報局（CIA）官員也記得其英國同行的震驚。「我以為他們會在餐桌前就心臟病發作。」中情局伊拉克行動組負責人路易斯・魯埃達（Luis Rueda）回憶說。「如果他們不是紳士，他們會隔著桌子扇我一巴掌。」
消息很快就傳到了唐寧街。傳遞這一訊息的是情報人士，而不是外交官。
「我可能是第一個對首相說的，『不管你喜歡與否都要未雨綢繆，因為看起來他們正在為入侵做凖備。』」時任軍情六處負責人、華盛頓的常客理查德・迪爾洛爵士（Sir Richard Dearlove）在一次罕見採訪中告訴BBC。
作為英國對外情報機構的軍情六處，即將深深捲入其歷史上最具爭議和後果最嚴重的事件之一。
對美國來說，相比於推翻當時的伊拉克領導人薩達姆・海珊（Saddam Hussein），大規模毀滅性武器問題是次要的。「如果薩達姆・海珊有一根橡皮筋和一個迴形針，我們就會入侵伊拉克。」魯埃達說。「我們會說，『哦，他會把你的眼睛挖出來。』」
對於英國來說，在向不確定的公眾推銷伊拉克問題時，伊拉克大規模毀滅性武器（指化學武器、生物武器和核武器）所帶來的威脅是核心。
也有人指稱，英國政府編造了關於大規模毀滅性武器的說法。但當時的部長們表示，他們的情報人員向其保證這些武器確實存在。
「了解我所依賴的是我所獲得的情報，這真的很重要，我認為我有權依賴它。」前英國首相東尼・布萊爾爵士（Sir Tony Blair）告訴我。他說，在入侵前夕，他要求聯合情報委員會（Joint Intelligence Committee）提供保證，並得到了保證。他拒絕批評情報部門的錯誤。
其他部長表示，他們當時也有疑慮。
「我曾三次向理查德・迪爾洛詢問這些情報的來源。」時任英國外交大臣傑克・斯特勞（Jack Straw）說。「我只是對其有一種不安的感覺。但迪爾洛每次都向我保證這些特工都是可靠的。」然而，斯特勞表示，最終還是要由政客們來承擔責任，因為他們做出了最終決定。
當被問及他是否認為伊拉克戰爭是一次情報失敗時，理查德爵士的回答很簡單：「不」。他仍然相信伊拉克有某種武器計劃，而一些部分可能已越過邊境轉移到敘利亞。
其他一些人不同意該說法。時任英國安全與情報協調員的戴維・奧曼德爵士（Sir David Omand）表示：「這是一個重大失誤」。他說，出於確認偏誤，政府專家只聽取了支持薩達姆擁有大規模毀滅性武器這一觀點的零碎訊息，而忽略了那些沒有大規模毀滅性武器的訊息。
軍情六處內部的一些人士表示他們也有顧慮。「當時我覺得我們所做的是錯誤的。」一名曾在伊拉克工作的軍官表示。此前從未公開對此進行評論的他要求匿名。
「沒有新的或可信的情報或評估表明，伊拉克已重新啟動了大規模毀滅性武器計劃，而它們構成了迫在眉睫的威脅。」這位前官員在談到2002年初時說。「我認為從政府角度來看，這是他們唯一能找到的東西……大規模毀滅性武器是他們唯一的合法性招牌。」
2002年春天時擁有的情報是零碎的。軍情六處長期駐扎在伊拉克的特工幾乎沒有關於大規模毀滅性武器的訊息，他們迫切地從新的來源尋找新的情報來支持這一說法，特別是當其需要在9月提交一份卷宗時。
另一位內部人士回憶說，他破譯了一條訊息稱，對情報部門而言沒有比說服英國公眾採取行動更重要的作用。他們說，有人質疑這樣做是否合適，於是該訊息被刪除。
9月12日，理查德爵士帶著一個重要的新消息源走進唐寧街。此人聲稱薩達姆的計劃正在重新啟動，並承諾將很快公布新的細節。儘管該消息來源沒有經過全面檢查，他們的訊息也沒有與專家分享，但細節仍被提交給了首相。
理查德爵士駁斥了有關他與唐寧街走得太近的指控，稱其「荒謬」，但不願就案件細節或具體消息來源置評。其他情報來源說，在接下來的幾個月裏這個新的消息來源從未兌現，最終被認定是瞎編的。他們認為，質量控制正在崩潰。
一些新的消息來源很可能是為了錢而編造訊息，或者因為他們想看到薩達姆被推翻。2003年1月，我在約旦遇到了一名從薩達姆的情報部門叛逃出來的人。他聲稱在聯合國視察員看不到的地方，參與了開發移動實驗室進行生物武器研製的工作。
2003年2月，美國時任國務卿科林・鮑爾（Colin Powell）在向聯合國的報告中提到了他的說法，儘管當時美國政府內部的一些人已經發出了「火線警告」（Burn notice），稱這些訊息不可信。美國和英國所依賴的另一個代號為「曲線球」（Curveball）的消息源也在編造有關實驗室的細節。
值得一提的是，薩達姆確實曾經擁有大規模毀滅性武器。在2003年戰爭爆發前幾周，我到訪了伊拉克北部的哈拉布賈村（Halabja），聽到當地人描述1988年薩達姆軍隊向他們投擲化學武器的日子。這些武器的真相只有在戰後才會浮出水面。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
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對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
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「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！