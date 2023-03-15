矽谷銀行倒閉風暴，美聯準會陷通膨放飛與金融維穩兩難，矽谷阿雅：考驗公司風險管理
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上週矽谷銀行和紐約Signature Bank銀行倒閉，是2008年金融危機以來最大的銀行界倒閉事件。投資銀行高盛和富國銀行現在預測，聯準會將在22日結束升息循環；摩根大通集團和英國經濟研究機構牛津經濟公司則認為，聯邦公開市場委員會將表決通過升息一碼。
矽谷銀風暴，美Fed陷通膨放飛與金融維穩兩難
（中央社）拜登政府出手止血矽谷銀行倒閉風暴，但中等銀行體質的疑慮暫未平息，投資者論辯聯準會（Fed）是否被迫改變升息抗通膨政策，也憂心在抗通膨與穩定金融間進退維谷。
矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損，被聯邦監管機構10日宣告關閉，引爆2008年金融海嘯後最大銀行業危機。紐約監管機構12日關閉商業銀行Signature Bank，設於加州的商業銀行Silvergate則最先於8日終止運營並清算資產，美國一週內3家銀行關門。
《華盛頓郵報》報導，美國總統拜登13日離開華府趕赴加州跑行程前喊話安撫民眾對銀行系統安全要有信心，「想用錢時，你們的存款絕對不會跑掉」。
在矽谷，稍感安心的客戶於矽谷銀行的分行外排隊等著把錢領走，存戶們表示他們甚至要等2小時才能拿到錢；在華爾街，銀行股則血流成河，尤以地區型機構受創最重。中型的「第一共和銀行」（First Republic Bank）股價一度暴跌近80%，儘管有消息稱摩根大通（JPMorgan Chase）會挹資支撐，收盤仍跌62%。
連一些規模較大、較有保障的銀行也無法倖免。花旗集團（Citigroup）損失超過7%，富國銀行（Wells Fargo）跌6%，美股一片綠。
目前，美國監管當局祭出3項穩定金融措施。一是財政部、聯準會和聯邦存款保險公司（FDIC）的聯合聲明，保證矽谷銀行與Signature Bank的存戶一定能拿回所有的錢，強調任何相關損失不會由納稅人承擔。
二是聯準會宣布新的「銀行定期融資方案」，提供條件更優惠的一年期貸款給銀行，將從交易穩定基金中提供最多250億美元供銀行定期融資方案的後盾，讓銀行可以比往常取得更多貸款。三是聯準會放寬貼現窗口此一主要直接融通機制的貸款條件。
前財長薩默斯（Lawrence Summers）說：「目前在矽谷，薪資發放不成問題，也沒看到資金大舉外流，所以我覺得（聯邦應對）算相當成功。但現如今是金融系統受到震撼，目前等同急診醫師成功止血，病人可還沒全然恢復健康。」
然而美國的地區性銀行出問題已導致金融狀況產生異常轉變，連帶讓投資者對聯準會利率動作的預測也快速發生變化。
不到1週前，聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）告訴國會，為讓通膨降至受控，升息幅度應會比預期更高，當時華爾街分析師預期聯準會將於3月22日的會議升息2碼，基準利率恐從目前區間的4.5%到4.75%拉升至6%。
但據芝加哥商品交易所預測升降息的FedWatch顯示，如今40%的投資人覺得聯準會可能不升息，且秋天前開始降息。
聯邦政府將於14日公布最新的消費物價指數（CPI），若通膨仍維持在高檔，聯準會恐在抗通膨與維持金融穩定兩大本務裡陷入兩難。
矽谷銀行等機構爆雷一個重要原因是從初創企業存戶獲得大量現金後，大部分用於購買美國國債等長期債券，只保留一小部分存款。利率低時，銀行的投資可獲穩定且適宜的報酬，但升息時卻因債券貶值而虧損，意味進入升息週期打通膨時，這些銀行將出問題。
高盛集團（Goldman Sachs）昨晚表示，他們預估聯準會將暫停長達一年的升息。高盛的經濟學家們在一份研究裡說：「聯準會官員目前可能會優先考慮金融穩定，視之為迫在眉睫問題，高通膨則算中期問題。」
矽谷銀行倒閉，分析師預期Fed可能暫停升息
（中央社）美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上週倒閉引發軒然大波，可能讓聯邦準備理事會（Fed）目前的升息循環比許多分析師預期的更早結束。
《法新社》報導，交易員和分析師先前預期聯準會將加速升息腳步對抗通貨膨脹，如今卻抱持保留態度。有些人認為，由於銀行業面臨麻煩，聯準會下週將維持利率不變。
上週矽谷銀行和紐約Signature Bank銀行倒閉，是2008年金融危機以來最大的銀行界倒閉事件。
聯邦公開市場委員會（FOMC）得設法在不讓金融類股惡化的情況下，對付高於目標的通膨和過熱的經濟數據。矽谷銀行倒閉，讓聯邦公開市場委員處境更形困難。
投資銀行高盛（Goldman Sachs）和富國銀行（Wells Fargo）現在預測，聯準會將在22日結束升息循環；摩根大通集團（JPMorgan Chase）和英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）則認為，聯邦公開市場委員會將表決通過升息一碼。
富國銀行的經濟學家表示：「快速緊縮的金融環境加上情勢的不確定性，讓我們傾向認為，聯邦公開市場委員會將在即將來臨的3月22日會議中暫停升息動作。」
諸如摩根大通的法羅利（Michael Feroli）等傾向認為下週會升息一碼者則表示，聯準會應能應付金融市場的不確定性，以及高於目標的通膨。
他對投資人表示：「如果他們真的動用對的工具來解決金融擴散風險（時間能證明），就也能動用對的工具來持續對付通膨風險，也就是更高的利率。」
矽谷銀行暴雷震撼新創圈，台創業家：考驗危機處理
（中央社）矽谷銀行10日無預警倒閉震撼灣區新創圈，各家公司連日為提款、短期支出、投資人釋疑等事忙得焦頭爛額，創業家鄭雅慈說當天四處提款手都會發抖，這場風暴也考驗公司的危機處理。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！