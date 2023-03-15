2023/03/15,
政治

澎湖6連霸議長劉陳昭玲涉貪羈押禁見，九合一選後首位

澎湖6連霸議長劉陳昭玲涉貪羈押禁見，九合一選後首位
Photo Credit: 中央社

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66歲的劉陳昭玲也成為去年九合一大選以來，首名涉案遭收押的議長。國民黨籍雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄案，雲林地方法院3月10日裁定200萬交保。民進黨籍台南市議長邱莉莉、副議長林志展涉賄案日前遭台南檢方起訴，兩人都已遭黨中央停止黨權。

（中央社）引起澎湖地方政壇震撼的6連霸議長寶座的劉陳昭玲涉貪案。澎湖地方法院14日召開羈押庭，檢辯經長達5小時攻防，法官晚間裁定劉陳昭玲與機要秘書陳淑美羈押禁見。

澎湖地方法院14日下午2時召開羈押庭，由法官陳立祥獨任審理羈押聲請，劉陳昭玲與陳淑美2人分別委任律師謝曜焜、吳建勳；孫春梅則未委請律師，由公設辯護人張寅奐出庭辯護。澎湖地檢署則由檢察長黃智勇率主任檢察官蘇恆毅等人蒞庭論證，歷時長達5小時，法官裁定劉陳昭玲、陳淑美羈押禁見，孫春梅以新台幣20萬元交保。

澎湖地院新聞稿表示，劉陳昭玲、陳淑美、孫春梅3人因貪污聲請羈押案件，經分別訊問及審查檢察官所提相關事證後，認有羈押劉陳昭玲、陳淑美原因及必要性，裁定准予羈押，並禁止接見通信及受授物件。孫春梅部分無羈押必要，以20萬元交保，並為限制住居、出境出海等羈押相關替代處分。

澎湖地檢署在證指出，被告劉陳昭玲3人均涉《貪污治罪條例》第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪嫌；劉陳昭玲另涉同法第6條第1項第4款主管事務圖利罪嫌。依《刑事訴訟法》第101條第1項第2款、第3款規定聲請羈押及禁止接見通信。

國民黨籍的劉陳昭玲出生澎湖縣湖西鄉沙港村，25歲投入澎湖縣議會選舉，創下連10屆當選紀錄；第15至20屆連6屆當選澎湖縣議會議長，活躍地方政壇40年，創下地方自治史紀錄。同案另2名被告，陳淑美為劉陳昭玲機要秘書、孫春梅為馬公市一家牙醫診所負責人之妻。

66歲的劉陳昭玲也成為去（2022）年九合一大選以來，首名涉案遭收押的議長。國民黨籍雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄案，雲林地方法院3月10日裁定200萬交保。民進黨籍台南市議長邱莉莉、副議長林志展涉賄案日前遭台南檢方起訴，兩人都已遭黨中央停止黨權。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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