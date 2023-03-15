英國《金融時報》：中國阻撓南海海纜鋪設，台灣受害；中華電信投資SJC2海纜遭延宕超過一年

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英國《金融時報》報導，中國大陸阻撓行經南海的海底電纜鋪設與維護計畫，尋求進一步掌控這塊要地的數據傳輸基礎建設；北京當局的審批長期延後、諸多要求更加嚴格，促使許多企業設計避開南海的鋪設線路；此舉也波及台灣有投資的海纜。
《金融時報》：中國阻撓南海海纜鋪設，台灣受害
（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）援引產業界數個消息來源說法報導，中國藉由拖延審核等刁難手段，阻礙各國在南海的海底網路電纜鋪設和維護工程，一條連接日本與新加坡、台灣的電纜就因此延宕超過一年。
《金融時報》13日刊登由駐台北、新加坡、倫敦、華府記者合力撰寫的報導，呈現中國如何在主權爭議不斷的南海企圖影響、控制跨國電信基礎建設，且企圖掌控的範圍幾乎涵蓋整個南海。
報導指出，中國的手段包括拖延審核程序、緊縮取得各項許可的條件，甚至將管控範圍延伸至國際承認的中國領海以外。產業人士說，這迫使企業繞道而行、避開南海，但也因此導致額外費用。
兩位企業經理告訴《金融時報》，一條興建中、代號為SJC2的電纜即因為中方反對與遲未能取得海底探勘等許可，工程延宕逾一年。SJC2連接日本與新加坡、台灣、香港。根據報導，SJC2由成員包括「中國移動」、中華電信、社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta等企業的聯團持有。
一名直接參與計畫、要求匿名的人士說，數個月以來，中方遲不核准在香港一帶中國領海內進行海底探勘，理由包括擔憂承包商可能進行間諜活動。華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高階研究員、前美國海軍潛艦軍官克拉克（Bryan Clark）說，中國試圖加強控制區域內水下活動的原因之一，是防止海底電纜網絡出現美國監視系統。
報導指出，圍繞海底電纜的各項爭端自2020年以來急速升高，當年美國開始著手防堵中國參加相關國際計畫。美方也陸續否決連接美國與中國、香港的電纜鋪設計畫。
報導提到，根據國際法，若海底施工範圍落在沿岸國領海，則鋪設和維護電纜的國家或企業必須取得該沿岸國許可。不過，在沿岸國領土向外延伸12至200浬的非領海區域（專屬經濟海域）施工，通常不需申請許可。
幾位產業和法律界知情人士告訴《金融時報》，中國的作法則是，對於領海範圍內的許可申請，盡可能拖延、刁難，並要求超出中國領海範圍的工程也必須事先申請，明顯違反國際法。若企業未申請相關許可即逕行施工，就得冒被中國砲艇攔下、投資泡湯的風險。這讓多數企業選擇妥協。
報導提到，這樣的管制作法給中方管道影響相關企業，甚至可進而要求讓中方人員、資金和設備進駐參與計畫。克拉克指出，中方的管制措施實際上已超越專屬經濟海域，涵蓋幾乎整個南海。
一名知情人士今天稍早向《中央社》證實，中華電信參與投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今（2023）年底完工，未來新建海纜將避開南海。
中國「卡關」行經南海海纜，中華電投資東南亞日本二號海纜遭延宕
（中央社）中國傳出以審查為由阻撓行經南海的海纜建設，知情人士證實，中華電信有投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今年底完工，Google與中華電等投資的APRICOT海纜就改走菲律賓東側，未來新建海纜會避開南海。
海纜是國家重要網路連外通道，繼台馬海纜先前傳出恐遭中國船刻意破壞後，英國《金融時報》報導，中國大陸阻撓行經南海的海底電纜鋪設與維護計畫，尋求進一步掌控這塊要地的數據傳輸基礎建設；北京當局的審批長期延後、諸多要求更加嚴格，促使許多企業設計避開南海的鋪設線路；此舉也波及台灣有投資的海纜。
報導指出，連結日本、台灣、香港及新加坡的海底電纜鋪設計畫SJC2，已因北京當局反對與曠日廢時的許可證問題，被延誤超過一年；理由是擔心承包商可能進行間諜行為或是安裝額外設備。這條海底電纜由台灣的中華電信、中國大陸的中國移動、美國的Meta（Facebook母公司）等公司共同投資。
中華電為提升台灣的國際網路安全，強化與周邊國家與重要電信市場的連結，積極布局亞太地區國際海纜建設，近期已有亞太直達海纜（APG, 2016年）和新橫太平洋海纜（NCP, 2018年）陸續於頭城海纜站啟用，目前還有東南亞日本二號（SJC2）等海纜正積極建設中。
中華電信最早在2018年3月就發布新聞稿宣布與所有東南亞日本二號海纜（SJC2）會員完成合約簽署程序，將共同建造一條連接新加坡、泰國、柬埔寨、越南、香港、台灣、中國大陸、韓國和日本的超高速海底光纖網路，這條總長1萬500公里，連接亞洲區11個登陸站的海纜，預計最多配置8對高容量光纖，總設計容量高達144 Tbps（即每秒144x10的12次方位元）。
而SJC2海纜原先預計將在2020年第4季完工，但知情人士對《中央社》記者透露，因為中國當局的審批作業時間長，且有諸多「要求」，導致完工進度延宕約一年，其他原因還有海纜船失火、部分國家要增加與遷移登陸點，導致海纜最快要到今年底才會完工，許多有租用海纜頻寬需求的國際客戶也因此等了至少3年。
知情人士也指出，全世界都可以看到人口成長最快的地區就是南亞，從日本到新加坡最近的距離就是南海，過去很多廠商鋪設海纜嘗試經過南海，但中美對峙情況加劇後，美國訴求乾淨網路，台海之間的敏感也讓中華電信不再投資或設計經過南海的海纜，以確保資訊安全與海纜建設運作順利，但代價則是可能會因為距離較遠，導致延遲性變高，影響網路效果。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna