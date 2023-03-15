英國《金融時報》：中國阻撓南海海纜鋪設，台灣受害；中華電信投資SJC2海纜遭延宕超過一年

《金融時報》：中國阻撓南海海纜鋪設，台灣受害

（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）援引產業界數個消息來源說法報導，中國藉由拖延審核等刁難手段，阻礙各國在南海的海底網路電纜鋪設和維護工程，一條連接日本與新加坡、台灣的電纜就因此延宕超過一年。

《金融時報》13日刊登由駐台北、新加坡、倫敦、華府記者合力撰寫的報導，呈現中國如何在主權爭議不斷的南海企圖影響、控制跨國電信基礎建設，且企圖掌控的範圍幾乎涵蓋整個南海。

報導指出，中國的手段包括拖延審核程序、緊縮取得各項許可的條件，甚至將管控範圍延伸至國際承認的中國領海以外。產業人士說，這迫使企業繞道而行、避開南海，但也因此導致額外費用。

兩位企業經理告訴《金融時報》，一條興建中、代號為SJC2的電纜即因為中方反對與遲未能取得海底探勘等許可，工程延宕逾一年。SJC2連接日本與新加坡、台灣、香港。根據報導，SJC2由成員包括「中國移動」、中華電信、社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta等企業的聯團持有。

一名直接參與計畫、要求匿名的人士說，數個月以來，中方遲不核准在香港一帶中國領海內進行海底探勘，理由包括擔憂承包商可能進行間諜活動。華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高階研究員、前美國海軍潛艦軍官克拉克（Bryan Clark）說，中國試圖加強控制區域內水下活動的原因之一，是防止海底電纜網絡出現美國監視系統。

報導指出，圍繞海底電纜的各項爭端自2020年以來急速升高，當年美國開始著手防堵中國參加相關國際計畫。美方也陸續否決連接美國與中國、香港的電纜鋪設計畫。

報導提到，根據國際法，若海底施工範圍落在沿岸國領海，則鋪設和維護電纜的國家或企業必須取得該沿岸國許可。不過，在沿岸國領土向外延伸12至200浬的非領海區域（專屬經濟海域）施工，通常不需申請許可。

幾位產業和法律界知情人士告訴《金融時報》，中國的作法則是，對於領海範圍內的許可申請，盡可能拖延、刁難，並要求超出中國領海範圍的工程也必須事先申請，明顯違反國際法。若企業未申請相關許可即逕行施工，就得冒被中國砲艇攔下、投資泡湯的風險。這讓多數企業選擇妥協。

報導提到，這樣的管制作法給中方管道影響相關企業，甚至可進而要求讓中方人員、資金和設備進駐參與計畫。克拉克指出，中方的管制措施實際上已超越專屬經濟海域，涵蓋幾乎整個南海。

一名知情人士今天稍早向《中央社》證實，中華電信參與投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今（2023）年底完工，未來新建海纜將避開南海。

中國「卡關」行經南海海纜，中華電投資東南亞日本二號海纜遭延宕

（中央社）中國傳出以審查為由阻撓行經南海的海纜建設，知情人士證實，中華電信有投資的SJC2海纜已被延誤逾一年，估今年底完工，Google與中華電等投資的APRICOT海纜就改走菲律賓東側，未來新建海纜會避開南海。

海纜是國家重要網路連外通道，繼台馬海纜先前傳出恐遭中國船刻意破壞後，英國《金融時報》報導，中國大陸阻撓行經南海的海底電纜鋪設與維護計畫，尋求進一步掌控這塊要地的數據傳輸基礎建設；北京當局的審批長期延後、諸多要求更加嚴格，促使許多企業設計避開南海的鋪設線路；此舉也波及台灣有投資的海纜。

報導指出，連結日本、台灣、香港及新加坡的海底電纜鋪設計畫SJC2，已因北京當局反對與曠日廢時的許可證問題，被延誤超過一年；理由是擔心承包商可能進行間諜行為或是安裝額外設備。這條海底電纜由台灣的中華電信、中國大陸的中國移動、美國的Meta（Facebook母公司）等公司共同投資。

中華電為提升台灣的國際網路安全，強化與周邊國家與重要電信市場的連結，積極布局亞太地區國際海纜建設，近期已有亞太直達海纜（APG, 2016年）和新橫太平洋海纜（NCP, 2018年）陸續於頭城海纜站啟用，目前還有東南亞日本二號（SJC2）等海纜正積極建設中。

中華電信最早在2018年3月就發布新聞稿宣布與所有東南亞日本二號海纜（SJC2）會員完成合約簽署程序，將共同建造一條連接新加坡、泰國、柬埔寨、越南、香港、台灣、中國大陸、韓國和日本的超高速海底光纖網路，這條總長1萬500公里，連接亞洲區11個登陸站的海纜，預計最多配置8對高容量光纖，總設計容量高達144 Tbps（即每秒144x10的12次方位元）。

而SJC2海纜原先預計將在2020年第4季完工，但知情人士對《中央社》記者透露，因為中國當局的審批作業時間長，且有諸多「要求」，導致完工進度延宕約一年，其他原因還有海纜船失火、部分國家要增加與遷移登陸點，導致海纜最快要到今年底才會完工，許多有租用海纜頻寬需求的國際客戶也因此等了至少3年。

知情人士也指出，全世界都可以看到人口成長最快的地區就是南亞，從日本到新加坡最近的距離就是南海，過去很多廠商鋪設海纜嘗試經過南海，但中美對峙情況加劇後，美國訴求乾淨網路，台海之間的敏感也讓中華電信不再投資或設計經過南海的海纜，以確保資訊安全與海纜建設運作順利，但代價則是可能會因為距離較遠，導致延遲性變高，影響網路效果。