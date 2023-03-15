俄稱黑海穀物倡議已延長60天，烏克蘭堅持依約展期120天

俄提延長黑海穀物倡議60天，UN將確保協議完整性

（中央社）俄羅斯13日提議延長讓穀物從烏克蘭黑海港口安全出口的協議，但效期只有前次延長時間的一半，聯合國承諾將盡一切可能確保協議完整性不受影響。

《路透社》報導，聯合國與土耳其去（2022）年7月在俄羅斯與烏克蘭間居中斡旋達成的黑海穀物倡議，目的在讓因俄羅斯全面入侵而遭擋下的烏克蘭穀物能從烏國3座港口安全出口，以防全球糧食危機爆發。

這項協議於去年11月延長了120天，18日將再度延長。但俄羅斯副外交部長維爾新尼（Sergei Vershinin）在日內瓦與聯合國官員會談後說，莫斯科當局準備只讓協議延長60天，因為俄羅斯的農產品出口商受到限制。

他說，黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）第2期於3月18日屆滿後，俄羅斯「不反對再次延長，但僅允許延長60天。」

維爾新尼又說：「我們之後的立場將取決於讓我國農產品出口正常化的實質進展，不是口頭上的進展，而是行動上的進展。」

俄羅斯辯稱，雖然西方國家沒有明確針對俄羅斯的農產品出口，但西方國家對費用支付、後勤與保險業祭出的制裁，為俄羅斯出口自己的穀物與肥料構成障礙。

聯合國表示已注意到俄羅斯的立場，還說聯合國仍「全面致力於落實黑海穀物倡議，以及保證將促進俄羅斯糧食與肥料出口。」

聯合國在聲明中說：「聯合國秘書長已證實，聯合國將盡一切可能維護黑海穀物協議的完整性，並確保能持續實施。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，談判來到「關鍵時刻」，華府支持黑海穀物協議的延長與擴大。

普萊斯說：「我們知道全球需要這項協議。我們當然希望且期望看到協議延長與擴大。」

一名參與會談以確保達成初步協議的烏克蘭政府高官說，基輔認為讓黑海穀物倡議延長60天違反了協議條款。

他告訴《路透社》：「協議清楚闡明至少可以延長120天。若要延長60天，則必須修改協議。」

歐洲交易者說，會談存在的不確定性，尤其是俄羅斯僅讓協議延長60天的聲明，是導致巴黎泛歐交易所（Euronext）小麥市場價格劇烈攀升的因素之一。

俄稱黑海穀物倡議已延長60天，烏堅持依約展期120天

俄羅斯副外交部長格魯希科（Alexander Grushko）14日表示，促進烏克蘭農產品出口的黑海穀物協議已獲延長60天。但一名烏克蘭高階官員告訴《路透社》，烏方將堅持去年協議同意的120天延長期限。

《路透社》報導，在聯合國斡旋下，俄羅斯與烏克蘭去年7月22日在土耳其簽署黑海穀物倡議，此後至今已有數以百萬噸計烏克蘭穀物和其他糧食產品從自家海港出口。

俄羅斯13日提出願意讓黑海穀物協議再度展延，但效期只有前次協議展延期限的一半，因俄方宣稱其農產品出口商受到限制。聯合國則承諾，將盡一切可能確保協議內容得到完整展延。

不過，格魯希科14日告訴俄羅斯通訊社《塔斯社》（TASS）：「協議確實已經展延了，同意延長60天。」

俄羅斯新聞社（RIA）14日也報導，格魯希科引述另一位俄國副外長維爾新尼的說法，表示黑海穀物協議已獲延長。

然而烏克蘭先前指出，去年7月達成的穀物出口協議，清楚載明可展延最少120天，且若一方想將展延期限縮短，必須修改原始協議。

不願具名的烏克蘭官員告訴《路透社》：「我們將嚴格遵守協議……俄羅斯人了解到，（展期）60天於法無據，因此正在嘗試找一條出路。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航