金門上兵失蹤現中國、宏都拉斯擬斷交，立委質疑與蔡英文將出訪中美洲有關

我國國防外交近日不平靜，金門二膽島上兵失蹤至今已6天、目前證實人在中國，而友邦宏都拉斯今（15）日傳出擬與中國建交，我國立委懷疑可能與總統蔡英文今（2023）年4月將出訪中美洲有關。

金防部二膽守備隊上兵陳嘉壎本月9日傳出失蹤，陸軍司令部報告指出，陳嘉壎是食勤作業人員，9日上午6點50分值星官謝上士至餐廳未發現陳姓上兵，集合全隊清查仍未尋獲，守備大隊10日發布陳兵離營通報，金門憲兵隊11日依法定程序實施調查。陸委會13日證實陳兵目前人在中國，但陳嘉壎失聯動機與態樣等具體情況尚不清楚，整起事件仍待調查確認。

陸軍司令部參謀長章元勳今日證實，陳嘉壎離營至今已經6日，地檢署今日應會發布通緝令。

Photo Credit: 中央社 立法院外交及國防委員會15日邀請國防部長邱國正（中）就「陸軍金門防衛指揮部上等兵失聯事件」進行報告並備質詢，右為海基會秘書長邱垂正，左為國安局副局長陳進廣。

民眾黨立委邱臣遠指出，最近國防部狀況非常多，馬防部缺肉、海軍掉槍到金防部上兵失蹤，一連串的事件，有無不尋常的脈絡、是否被滲透？特別總統蔡英文4月可能出訪美國，涉及高度政治敏感，金門上兵事件是否會被對岸拿來操作統戰手段？邱國正表示，他不認為這些事件是對岸統戰手段，但「幾個巧合可能會被中方利用」。

國民黨立委陳以信也指出，總統蔡英文傳4月將過境美國到中美洲訪問，將造訪友邦貝里斯與瓜地馬拉，唯獨沒到宏都拉斯，而宏都拉斯今日傳出擬與中國建交。陳以信質疑，美台關係密切，中共是不是針對總統即將的過境訪美，進行打擊？

國安局副局長陳進廣表示，中共透過各種手段拉攏邦交國的工作從來沒有間斷過，針對此時中共採取國際打壓，國安局也不排除是針對蔡總統過境美國。

立委王定宇表示，中國選擇此時出手，中國長期挖我邦交國不是新聞，但時間點有些特別的設計，他指出總統蔡英文即將在4月過境美國出訪拉丁美洲，透過宏都拉斯做出此外交動作，是為淡化蔡英文出訪的焦點和重要性；又有一說副總統賴清德曾訪宏都拉斯，而賴清德今日登記民進黨總統初選，選擇今日出手是否別有用意？

Photo Credit: 中央社 副總統賴清德2022年1月出席宏都拉斯總統當選人卡蕬楚就職典禮，與美國副總統賀錦麗交談。

王定宇強調，宏國總統目前是否會走向中國建交與我國斷交，尚無定論，宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）是循非正式管道推特發文，內容也只是請外交部長去與中國談建交事宜，最終結果「各界都還在努力當中」。

王定宇也說，宏國與拉美對台美都是重要的外交場域，中國近年拼命在拉美地區大撒幣、大承諾進行經濟與軍事擴張，引起區域緊張，宏國外交轉向的這起事件不僅台灣影響很大，對美國與相關國家也是大事件。

目前尚不清楚讓宏都拉斯外交轉向的原因，有外媒推測，宏都拉斯轉向的原因可能與數週前卡蕬楚政府宣布，正在與中國商議興建水壩帕圖卡二號（Patuca II）有關。在此以前，中國已經貸款給宏都拉斯約3億美元，協助興建帕圖卡三號水壩工程（Patuca III）。

上兵失蹤後人在中國，國安局警告：嚴防中共認知作戰

國安局副局長陳進廣表示，因為目前上兵陳嘉壎在中國，要注意的是中共借相關事件作認知作戰，包括中方對於該員的原因動機擅自揣測，不排除中國不讓陳兵露面、由中國官方代答，可能用二次加工或見縫插針，國安局已請相關單位加強偵訊蒐報，也針對內容農場的部分加強蒐報。

國安局報告指出，鑑於本案涉及現役軍人失聯，需防範中共對台採打擊政府威信、製造社會對立、妨礙施政節奏等行為，散播相關爭議訊息、進行認知作戰，如撰文製造有利中共輿論、抨擊我政府施政等以達思想滲透、訊息操弄及內部分化目的。

除了外部勢力，軍方接連出包邱國正坦承「軍紀渙散」

軍中近期接連傳出負面新聞，除了防範外部勢力，今日也挨批是軍紀渙散。民進黨立委羅致政痛批，近期軍中不當影片外流、海軍掉槍、軍中傳出販賣槍枝、現役軍人搜出毒咖啡、馬祖缺肉等等，到最近金門二膽島上兵失蹤，個案加總在一起，是否顯示軍紀渙散？邱國正表示，最近一連串的事件用軍紀渙散最好形容，國防部沒有什麼好狡辯，營務營規沒有照做，幹部應該放下身段好好遵守。

民進黨立委陳亭妃指出，太多的問題剛好都在國防部，從馬祖無肉吃官兵必須在沙灘上寫字、金門二膽兵失蹤事件、到海軍手槍掉包吃案疑雲，這些都是個別議題，還是國防部螺絲鬆了？邱國正指出，這幾個案子出來沒什麼好辯解，只能強化紀律，深刻檢討。

另外立委林昶佐擔心上兵陳嘉壎可能洩露常駐兵力數量、軍餉物資、運補頻率、駐守官兵的生活型態等，詢問國防部有無評估進行換防？國防部長邱國正表示，目前沒有部隊整體換防的作為。邱國正說，每個主官上島以後做任務交接都會重新佈置，但「再怎麼佈置也在二膽島0.28平方公里的土地上」，可能小部分的調整，但沒有打算要求陸軍把部隊換過來。

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核稿編輯：羅元祺