2023/03/15,
政治

屏東縣長當選無效訴訟：地院准驗12個投開票所，蘇清泉堅持全面驗票、周春米稱尊重判決

屏東縣長當選無效訴訟：地院准驗12個投開票所，蘇清泉堅持全面驗票、周春米稱尊重判決
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

屏東共有711個投開票所，屏東地方法院裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表等，理由主要有證人證述、與當庭勘驗光碟畫面，分別為屏東市5個、萬巒鄉3個，及東港鎮、里港鄉、高樹鄉與竹田鄉各1個，這12個投開票所選舉人數為1萬2343人。

屏東縣長選舉勘驗12個投開票所，蘇清泉堅持全面驗票

（中央社）屏東地方法院針對屏東縣長選舉國民黨蘇清泉所提出當選無效之訴，合議庭裁定25日勘驗12個投開票所票箱。對此，蘇清泉13日回應，堅持全面驗票。

去（2022）年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效之訴，歷經6次準備程序庭，10日合議庭評議不准予勘驗711本選舉人名冊，但可閱覽；13日則裁定勘驗12個投開票所。

蘇清泉13日接受《中央社》記者電話訪問指出，對於13日法院的裁定的結果「不滿意」，14日開始將動員9名律師，分成7個工作天，進行閱覽選舉人名冊，若有發現問題，將會再提出事證。蘇清泉強調，堅持全面驗票，才會有真相。

屏縣長當選無效訴訟，蘇清泉律師團閱覽選舉人名冊

屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，14日起律師團在屏東地方法院進行711個投開票所的選舉人名冊閱覽作業，蘇清泉表示，若發現問題，將再提新事證。

去年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效訴訟，歷經6次準備程序庭，10日合議庭評議不准予勘驗711個投開票所的選舉人名冊，但可閱覽；13日則裁定勘驗12個投開票所。

閱覽選舉人名冊作業14日開始進行，由於屏東選舉人數為67萬9330人，屏東地院派出人力，蘇清泉陣營也投入律師團進行閱覽作業。蘇清泉告訴《中央社》記者，動員9名律師，閱覽作業有7個工作天，一旦發現問題，將會再提出事證。

另外，屏東共有711個投開票所，屏東地方法院13日裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表等，理由主要有證人證述、與當庭勘驗光碟畫面，分別為屏東市5個、萬巒鄉3個，及東港鎮、里港鄉、高樹鄉與竹田鄉各1個，這12個投開票所選舉人數為1萬2343人。

《中央社》記者依據中選會選舉資料庫，統計法院准予勘驗的12個投開票所屏東縣長得票數，周春米有4272票、蘇清泉則是3273票，周春米贏999票。

屏東地院准驗12個投開票所，周春米：尊重裁決

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，13日準備程序庭終結，屏東地方法院合議庭裁定准予勘驗12個投開票所票箱。對此，屏東縣長周春米表示，尊重法院裁決。

去年九合一大選，蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨候選人周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效之訴，13日準備程序庭終結。

審判長陳怡先宣布評議結果為不准予全面勘驗，但准予有證人證述及當庭勘驗光碟的畫面內容12個投開票所，分別為第38號、第53號、第68號、第70號、第131號、第194號、第351號、第393號、第421號、第426號、第429號、第475號等，進行選票勘驗。

蘇清泉13日因另有要事在身，並未到場聽庭。蘇清泉委任律師開庭後接受媒體聯訪指出，原向法院聲請勘驗屏東711個投開票所無效票及認為有選務瑕疵與票數不實的35個投開票所，但法院只同意勘驗12個投開票所，實在差強人意。

屏東縣選委會委任律師則指出，勘驗12個投開票所，與選舉結果也不會有多大影響，仍尊重法院裁定。

周春米回應指出，尊重法院裁決；法官裁定在711個票匭中，准驗12個票匭，會配合辦理，但也期待蘇清泉既然提出司法訴訟，就要相信司法，讓社會隨著司法驗票結果出來，回歸日常的平靜。

周春米表示，司法是獨立的，不可能滿足個人的私欲、期待，呼籲回歸理性，不要因個人需求，挑起對立。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。