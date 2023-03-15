藍營立委稱國軍沒蛋吃，陳吉仲：每日供應14萬顆，提供豆奶是為促銷國產大豆
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媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿取代雞蛋。農委會主委陳吉仲昨天表示，目前每天仍供應國軍雞蛋14萬顆以上，提供國軍弟兄喝豆奶是為促銷國產大豆，學校營養午餐也在極力推動。
藍委指國軍沒蛋吃，陳吉仲：每日供應14萬顆
（中央社）媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿取代雞蛋。國民黨團總召曾銘宗昨（14）日表示，現在缺蛋，政府竟要求國軍不要吃，國軍不是二等國民。
農委會主委陳吉仲則表示，目前每天仍供應國軍雞蛋14萬顆以上，提供國軍喝豆奶是為促銷國產大豆。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、國民黨立委費鴻泰、吳斯懷等人，昨天在立法院國民黨團記者室召開記者會，批評蔡政府放任農委會把國軍當工具人，一有農產品產銷失衡，就要求國軍承擔。
曾銘宗表示，蔡政府非常誇張，當香蕉、鳳梨滯銷時，要求國軍吃，現在缺蛋，又要求國軍不要吃，超級可惡。總統蔡英文說要做國軍最強後盾，一點都沒有做到。國民黨團要告訴蔡政府，國軍不是二等國民。
曾銘宗指出，一般民眾最想問的是，為什麼馬政府執政時代不會缺蛋，蔡政府執政卻一再缺蛋？也要問農委會主委陳吉仲，缺蛋危機何時落幕？也請行政院告訴2300萬名民眾，買得到蛋、吃得到蛋有這麼困難嗎？請行政院長陳建仁出來面對。
針對，政府是否為緩解蛋荒而讓國軍喝豆奶的問題，陳吉仲昨天在列席立法院總質詢前受訪表示，從去（2022）年1月至今，國軍每天供應雞蛋盒數是1.4萬盒，1盒10顆，每天約供應14萬顆以上；國軍副食品供應都有相關合約，日前了解這些業者與合作社都依照合約供應，將如常供應國軍雞蛋。
陳吉仲指出，提供國軍弟兄喝豆奶是為促銷國產大豆，目前學校營養午餐也在極力推動。
駁豆奶換蛋傳言，陳吉仲：提供國軍喝豆奶是為促銷國產大豆
（中央社）媒體報導，農委會擬提供國軍產銷履歷豆漿取代雞蛋。農委會主委陳吉仲昨天表示，目前每天仍供應國軍雞蛋14萬顆以上，提供國軍弟兄喝豆奶是為促銷國產大豆，學校營養午餐也在極力推動。
立法院會昨天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳吉仲在進入議場前接受媒體訪問談及雞蛋與豆奶供應問題。國防部長邱國正受訪時也指出，並不是雞蛋沒了改喝豆漿，他看到媒體下標「覺得苗頭不對」，好像從今天開始沒有蛋，要連喝豆漿6週，「沒有這種狀況，大家不要誤會」。
農糧署13日表示，為推廣國產大豆製造的產銷履歷豆奶，20日起連續6週將每週供應國軍2次豆奶，預估共供應216萬瓶；有媒體報導，相關計畫是為了要補足雞蛋缺口。
政府是否為緩解蛋荒而讓國軍喝豆奶的問題，陳吉仲表示，提供國軍弟兄喝豆奶是為促銷國產大豆，目前學校營養午餐也在極力推動。
陳吉仲表示，從去年1月至今，國軍每天供應雞蛋盒數是1.4萬盒，1盒10顆，每天約供應14萬顆以上；國軍副食品供應都有相關合約，日前了解這些業者與合作社都依照合約供應，將如常供應國軍雞蛋。
陳吉仲表示，學校營養午餐業者使用3章1Q的大豆豆漿，所以國內大豆種植面積大幅上漲，從去年4000公頃到今年6000公頃，期望往1萬公頃方向執行，農委會樂意提供優質的豆奶和多元農漁畜產品給國軍，也歡迎全國消費者購買大豆製品。
3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章、以及台灣農產品生產追溯QR Code。
至於農委會進口的200萬顆雞蛋何時到貨，陳吉仲表示，農委會已針對雞蛋專案進口開放美國、澳洲、日本、土耳其、泰國等8個國家，土耳其殼蛋200萬顆最近就會到台灣，進口巴西液蛋超過200萬顆，以後每週會提供水煮蛋、液蛋、殼蛋，補足國內短期缺口。
陳吉仲指出，南部天氣開始回穩，禽流感在地方政府共同配合下，完全控制降到最低，期待國內的生產趕快回穩。
民團籲政府正視蛋雞飼養問題，大破大立引產業轉型
（中央社）針對近期蛋荒，民進黨立委林淑芬昨天與台灣動物社會研究會召開記者會，呼籲政府正視台灣蛋雞產業落後的飼養系統問題等情形，應大破大立引導產業轉型，也亟需中長期全面升級計畫。
林淑芬昨天與台灣動物社會研究會在立法院召開「解決蛋荒，政府應大破大立引導產業轉型」記者會，並提出4項民間版蛋雞產業升級政策建議。
這些政策建議包括，疫後特別預算的禽舍改建升級計畫補助對象，應以農委會雞蛋友善生產系統定義及指南為依歸，建立各地蛋雞友善飼養示範場；訂定10年升級計畫，檢討畜禽登記管理辦法等相關法規，移除畜牧業硬體升級的障礙，獎勵、補助、輔導蛋農全面轉型友善生產。
此外，也要修訂畜牧場主要設施設置標準，立刻禁止新增建格子籠飼養系統，並配合中長期升級計畫，逐步淘汰格子籠；加強友善畜禽養殖科研與教育，導引青年投入，提升畜牧管理專業。
林淑芬說，台灣的蛋雞產業窘境是雞愈養愈多，雞糞污染愈來愈大，可是蛋的產能卻一直不足，現在到了應該大破大立的時刻，如果一直維持以籠子飼養的模式，雞每天只能在這麼小的空間吃飼料、排泄、產蛋，把雞當生產工具，違反動物習性，身體也不可能會健康。
林淑芬指出，現在是產業最好的轉型時刻，政府也願意花錢做策略型計畫，引導產業轉型，這應一併轉型到最正確的方向，包括導入專業、符合動物福利等飼養方式，朝提升產能的方向前進。
林淑芬說，政府的眼光應該要看得遠，真的讓蛋農、蛋雞產業全面升級，使動物福利、消費者、產業界共創多贏。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna