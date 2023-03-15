華府智庫學者：中國有3條實現兩岸統一的路徑，美國與盟友應全數堵死

（中央社）華府智庫「美國企業研究所」（AEI）學者投書媒體指出，中國有3條實現兩岸統一的路徑，包括和平統一、脅迫及直接動武，美國不應只專注於防止侵略，而是必須將3條路全數封死。

「美國企業研究所」學者卜大年（Dan Blumenthal）和凱根（Frederick W. Kagan）投書《國會山莊報》（The Hill）指出，美國擔心中國不久後恐侵略台灣，諸多討論也集中在嚇阻或擊退侵略所需的軍事需求上，這些討論和隨之而來的行動固然重要，但這不是中國國家主席習近平最可能採取的做法。

卜大年和凱根認為，中國3條實現統一的路徑：試圖說服台灣人民和國際社會接受和平統一；透過戰爭以外的強力手段脅迫台灣和國際社會接受；直接以軍事行動強行統一。

兩人認為3條路任何一條奏效都代表中國勝出，台灣和西方落敗。因此美國及夥伴必須堵死這3條路。

中國的勸說行動主要是針對台灣和美國主導的挺台聯盟，主張台灣本就是中國的一部分，同時向國際社會散播兩個謊言，一是美國對台灣的非官方支持是種挑釁，二是此舉違反中美三公報。

卜大年和凱根說，勸說目的之一是降低或打擊美國及其盟友捍衛台灣的意願，意思是美、日或其他國家何必為阻止中國實現國家統一而大打出手。

美國的《台灣關係法》（TRA）和長期以來的政策，是堅持以和平方式化解兩岸衝突，此一政策的基礎是美國不對台灣主權議題採取立場。美國堅持兩岸必須透過談判，和平解決政治和法律上的歧見，《台灣關係法》也規定美國與台灣維持穩健的安全和經濟關係、抵制中國對台灣的脅迫。

美方已明確表態，不會允許北京當局以武力統一台灣，美國與台灣的防務關係取決於中國在台海的軍事態度。在中國對台灣的軍事威脅下，美國有權強化與台灣的安全夥伴關係。

北京當局也能以孤立手段來強迫台灣屈服，可能從海、空封鎖台灣，甚至切斷台灣與世界聯繫所需的海底電纜。台灣畢竟是個島嶼，無法全然自給自足，如中國切斷聯絡管道、從海空阻絕軍民補給，台灣最終可能不得不降。

卜大年和凱根指出，中國領導階層可能會認為這種孤立手段優於侵略，這種策略可能會讓台灣及其盟友陷入選擇展開實際交火的處境，看似台方需為衝突升級負責，而事實上先讓衝突升級的是中國。此外，萬一事態不如預期，這種策略也能讓中國更有轉圜空間。

在習近平眼中，侵略可能是更有吸引力的做法，因為這是一種更迅速、更萬無一失的衝突解決方案。不過立即發動侵略的決定將給習近平帶來很大的地緣政治難題。

卜大年和凱根說，最理想的軍事策略是立刻攻擊美國設在日本和關島的基地，但如此一來統一戰爭就會演變成第三次世界大戰。習近平必須在兩害之間做選擇：是要立即與美日等國開戰，還是暫時任由美軍留在區域內，某天讓中國的侵略蒙受巨大損失。

對於中國擊沉美艦、擊落美國軍機的擔憂，某種程度上促使美國戰略走向仰賴長程、超視距防區外武器系統，以盡可能降低風險。但這種防區外戰略會讓中國更容易脅迫、孤立台灣。

卜大年和凱根說美國必須瞭解，讓台灣人民繼續相信美國及其盟友不會放棄台灣的重要性。台灣人必須知道，美國不只會為捍衛台灣而戰，也會阻止中國孤立台灣。因此，要有效捍衛台灣不受脅迫和孤立，就要有更多前沿基地而不是減少。

這需要美國在台灣和台灣周圍設置更多據點，也需要更一致的行動來對抗中國論述，例如中方版的美方承諾、中方版的美國官方政策、中方版的台灣國際法地位等虛假敘事。美國必須消除北京當局在台灣散播的恐懼。

卜大年和凱根最後寫道，華府必須抗拒僅僅專注於阻止中國侵略的趨勢，找出更全面的做法來堵死上述中國意欲奪台的3條途徑。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀