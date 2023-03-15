若開戰美將摧毀台灣半導體？前美國安顧問歐布萊恩：只有中共會毀台
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為了捍衛台灣民主，歐布萊恩表示，台灣必須成為豪豬，成為讓中國倒胃口的晚餐。他肯定總統蔡英文提出義務役延長制，向中共展現台灣會為自由、獨立而戰，擁有地對空飛彈、反艦飛彈、船隻與潛艇等武器系統，能讓中國入侵變得非常困難，也發出台灣有戰鬥意願的強烈訊息。
（中央社）前美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）表示，會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主。任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。
歐布萊恩14日接受《中央社》專訪，談習近平進入第3任期對台海安全的影響。
對於前美國印太司令戴維森（Philip Davidson）卸任前在國會作證時警告，中國可能在2027年前攻台的看法，歐布萊恩遺憾地認為「有可能」，因為習近平將統一台灣的榮耀是為個人利益，他認為習近平可能會在未來的數年內試圖脅迫台灣統一。
他指出，習近平認為作為民主政體的台灣是一大挑戰，因中共告訴其人民華人不能生活於民主世界，只能被強人統治，而台灣展現了具創造性、勤奮，且能在民主制度下成長茁壯，台灣的存在本身戳破中共的宣傳謊言。
為了捍衛台灣民主，歐布萊恩表示，台灣必須成為豪豬，成為讓中國倒胃口的晚餐。他肯定總統蔡英文提出義務役延長制，向中共展現台灣會為自由、獨立而戰，擁有地對空飛彈、反艦飛彈、船隻與潛艇等武器系統，能讓中國入侵變得非常困難，也發出台灣有戰鬥意願的強烈訊息。
歐布萊恩認為，美國應像對待烏克蘭一樣，優先提供台灣軍援。美國不願見到台海發生戰爭，樂見區域和平，實現和平的方式就是強化台灣防衛能力，美國應盡快交付台灣軍購的武器系統，以面對中國潛在的入侵。
此外，歐布萊恩也建議強化美台經貿聯繫，啟動自由貿易協定（FTA），讓更多台灣企業到美國投資、製造，包括台積電等台灣大型企業透過在美國建廠贏得更多善意，同時鼓勵美國企業前往台灣投資，因為當經濟融合越多，雙方越強大，雙邊人民共同富裕。然後再聯合澳洲、日本等盟友共同擴大貿易往來，共享繁榮。
媒體報導歐布萊恩日前在智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。
歐布萊恩告訴《中央社》記者，強調除了習近平與中共，沒有人想毀掉台灣或入侵台灣。美國一直花費大量金錢與精力確保台灣的自由與民主得以維持，任何指控美國將以某種方式摧毀台灣或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。
他指出，台灣在晶片與半導體產業發展全球欣羨，但北京不是試圖與台積電競爭，而是更願意以入侵台灣方式接管。但可以清楚知道的是，北京若這樣做將會面臨國際大規模抵制，台灣科學家與工程師也不會想為中共服務，會希望能在澳洲或美國持續擁有企業家精神與自主創新能力，而中國很難在不破壞基礎建設的情況下拿下台灣。而美國和台灣一樣，會致力於阻止中國入侵，讓中國意識到攻打台灣十分困難，不應該嘗試。
問及美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實將與蔡總統在加州會晤時，來自洛杉磯的歐布萊恩說，台美領袖不論何時會晤都是好事也十分重要，特別是這趟地點選在位於美國西岸的加州，與台灣十分親近，這次會晤對台美都是好事。
他指出，美國與台灣政治人物不應該因為與誰會晤而遭到任何人的欺凌，這事關自由民主，「沒有人能告訴我們可以見誰、不可以見誰，這正是民主的美好之處。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。