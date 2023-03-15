若開戰美將摧毀台灣半導體？前美國安顧問歐布萊恩：只有中共會毀台

（中央社）前美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）表示，會毀台的只有中國國家主席習近平與中共，美國致力於確保台灣自由民主。任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

歐布萊恩14日接受《中央社》專訪，談習近平進入第3任期對台海安全的影響。

對於前美國印太司令戴維森（Philip Davidson）卸任前在國會作證時警告，中國可能在2027年前攻台的看法，歐布萊恩遺憾地認為「有可能」，因為習近平將統一台灣的榮耀是為個人利益，他認為習近平可能會在未來的數年內試圖脅迫台灣統一。

他指出，習近平認為作為民主政體的台灣是一大挑戰，因中共告訴其人民華人不能生活於民主世界，只能被強人統治，而台灣展現了具創造性、勤奮，且能在民主制度下成長茁壯，台灣的存在本身戳破中共的宣傳謊言。

為了捍衛台灣民主，歐布萊恩表示，台灣必須成為豪豬，成為讓中國倒胃口的晚餐。他肯定總統蔡英文提出義務役延長制，向中共展現台灣會為自由、獨立而戰，擁有地對空飛彈、反艦飛彈、船隻與潛艇等武器系統，能讓中國入侵變得非常困難，也發出台灣有戰鬥意願的強烈訊息。

歐布萊恩認為，美國應像對待烏克蘭一樣，優先提供台灣軍援。美國不願見到台海發生戰爭，樂見區域和平，實現和平的方式就是強化台灣防衛能力，美國應盡快交付台灣軍購的武器系統，以面對中國潛在的入侵。

此外，歐布萊恩也建議強化美台經貿聯繫，啟動自由貿易協定（FTA），讓更多台灣企業到美國投資、製造，包括台積電等台灣大型企業透過在美國建廠贏得更多善意，同時鼓勵美國企業前往台灣投資，因為當經濟融合越多，雙方越強大，雙邊人民共同富裕。然後再聯合澳洲、日本等盟友共同擴大貿易往來，共享繁榮。

媒體報導歐布萊恩日前在智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。

歐布萊恩告訴《中央社》記者，強調除了習近平與中共，沒有人想毀掉台灣或入侵台灣。美國一直花費大量金錢與精力確保台灣的自由與民主得以維持，任何指控美國將以某種方式摧毀台灣或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。

他指出，台灣在晶片與半導體產業發展全球欣羨，但北京不是試圖與台積電競爭，而是更願意以入侵台灣方式接管。但可以清楚知道的是，北京若這樣做將會面臨國際大規模抵制，台灣科學家與工程師也不會想為中共服務，會希望能在澳洲或美國持續擁有企業家精神與自主創新能力，而中國很難在不破壞基礎建設的情況下拿下台灣。而美國和台灣一樣，會致力於阻止中國入侵，讓中國意識到攻打台灣十分困難，不應該嘗試。

問及美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）證實將與蔡總統在加州會晤時，來自洛杉磯的歐布萊恩說，台美領袖不論何時會晤都是好事也十分重要，特別是這趟地點選在位於美國西岸的加州，與台灣十分親近，這次會晤對台美都是好事。

他指出，美國與台灣政治人物不應該因為與誰會晤而遭到任何人的欺凌，這事關自由民主，「沒有人能告訴我們可以見誰、不可以見誰，這正是民主的美好之處。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航