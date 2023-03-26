韓國是最後一批彩色電視化的亞洲國家，為什麼韓劇能迅速崛起席捲亞洲？
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韓國從亞洲最晚起步發展影視的國家，在40年的歲月中精益求精，持續促進產業進步，讓韓劇和韓國電影的影響力在國際上居高不下，種種歷程都值得我們深思與借鏡。
文：花花
韓國電視的發展
說到韓劇這一詞，在韓國叫做（국내 드라마，kung-ne-teu-la-ma），也就是國內本土劇，不得不從韓國電視業開始說起。
韓國從1970年代中期發展出彩色電視。1975年當時的韓國總統朴正熙（박정희，park,jong-hi）因實施獨裁政治，反對電視從黑白改為彩色，打壓國內家電行業，聲稱發展彩色電視還太早。導致電視產業大幅落後日本、台灣、中國等國家，遲至1980年12月22日全國彩色電視訊號傳送成功，1981年初電視台才全面改為彩色影像輸出。
相較台灣從1976年開始出現全面彩色電視訊號傳送，韓國整整慢了五年，同時也是最後一批彩色電視化的亞洲國家，那又為什麼韓劇崛起得這麼快速呢？
韓國早期著名的電視劇
1980年的電視劇《田園日記》（전원일기） 在有線電視台MBC播放。這一套長壽劇家喻戶曉，播放期間整整橫跨了22年，總數集高達1088集，橫跨黑白電視時期到彩色電視時期，被譽為是韓國史上絕無僅有的國民電視劇。可謂韓劇風靡亞洲前，最著名的國內電視劇。
故事背景是農村裡的仕紳家和鄰居發生的一連串生活。最初的編劇交代了一段有趣的內容：「為什麼電視劇總要講述都市生活？為什麼電視劇要千篇一律地寫愛情故事？」因而以仁川的牧場故事為基底，寫起人情味重的田野鄉間故事。
另一部知名的國內電視劇為2002年有線電視台SBS製作的《野人時代》（야인시대）。2002年12月9日播放的第39集收視率高達 51.8%（每分鐘最高收視率達 57.4%），平均收視率達30%。驚人的是全劇完結後，位於富川的野人時代實景攝影棚也成為熱門觀光景點，2020年過後仍在網路上持有很高的聲量，號稱2000年代最成功的電視劇。
故事背景跨越朝鮮時代末期、從日本殖民期獨立，進入混亂的光復後時期。盛行主因是英雄主義，主角金斗漢可比擬台灣網紅館長，擁有強烈的領導特質，常上街給小混混顏色看，這些舉動刺激了許多10幾、20歲的年輕人追風，甚至許多國小生會自稱：「某某地區的金斗漢」形成一股幽默的社會潮流。
韓劇何時開始在台灣興起？
韓劇開始輸出到台灣，並吸引一群固定觀眾，大略上是從2000年由宋慧喬、宋承憲主演的《藍色生死戀》（가을동화），開始。這部韓劇奠定了國民初戀——宋慧喬的女王地位，也是讓台灣觀眾開始注意起韓劇的成功之作。
藍色生死戀在韓國取得非常大的成功，劇情講述一對青梅竹馬的故事。男孩和女孩本就和對方互有好感，女孩身世揭發後回到清貧的家庭生活，事隔多年兩人重新相遇，卻得知女孩罹癌的噩耗，男孩陪伴女孩走完短暫人生最後一段路的故事。
而後2002年由裴勇俊和崔智友主演的《冬季戀歌》，在日本蔚為風行，日本的歐巴桑們甚至將裴勇俊冊封為勇大人（yong sa ma），這一電視劇奠定裴勇俊在韓劇上的一線男星地位，也讓韓國影視圈見識到家庭主婦看劇帶來的強大熱能。故事描述一對初戀戀人，在男孩因車禍去世後，奇蹟似重逢卻認不出對方，歷經曲折重新對對方表白後，再度克服命運阻攔，最後終成眷屬的愛情故事。
韓劇為什麼好看？
往後韓劇似乎像找到觀眾最愛的題材——愛情線為主軸，10多年間都以純愛故事為主要賣點。再加上富家女愛窮男孩（或相反），年輕帥氣董事長對小資女傾心，或是不同時代戀愛的穿越劇等基調，強調社會反差感，而接續取得不俗的成績。
觀察韓國電視劇就可以得知當代社會的氣氛：2000年代流行樸實單純的自由戀愛觀；2010年代流行不同社會階層的戀愛觀；而2020年卻開始偏離愛情主軸，發展多元議題反映社會現實。
例如：2020年的《梨泰院class》（講述反抗權勢打壓正義的創業故事）、2021年的《魷魚遊戲》（講述貧窮階層想翻轉命運，卻反被社會高層創造的制度玩弄的故事）、2022年的《黑暗榮耀》（講述受霸凌的女孩一步步計畫正義復仇的故事），可以看得出主軸皆是反抗權威的社會觀。
這與韓國國內有許多年輕的社會運動家、經常性的抗議遊行有關。而韓劇選擇將這些較為黑暗面的內容呈現給觀眾，不但沒有引發反感，反而因為接地氣而成功拓展影響力，從亞洲一路延燒到歐美。
砸重金製作、行銷
早在多年前，韓劇的製作成本就已經高得驚人。根據可靠資料顯示韓劇製作成本，每集約為新台幣1000～1200萬，這還是屏除行銷方面的開銷。據傳目前最高成本製作是2018年李秉憲主演的《陽光先生》（미스터선샤인），全劇成本約為新台幣10億。
韓劇除了高成本製作，選角方面也下許多工夫，通常在開拍前就會先釋放消息給新聞媒體，藉此引起討論熱潮。而後才會從男女主角開始一一公開人選，也會另外招開記者會，讓演員朗讀劇本試水溫。
水漲船高的國際地位
疫情期間，許多韓劇轉為與串流平台Neflix合作，推出獨家授權的影集作品，而接連在全世界的爆紅，也讓全韓國新聞媒體爭先報導，引發社會高度討論。例如：2021年的《魷魚遊戲》，在同年推出的9月開始，整整連續兩個月蟬聯世界非英語電視劇收視率第一名，點擊率超越HBO製作的知名影集——《權力遊戲》。
不只韓劇多年經常蟬聯串流平台榜首，韓國電影更是在國際上展露頭角，例如：2019年的《寄生上流》（기생충）獲得第72屆坎城影展的金棕梠獎、第77屆金球獎的最佳外語片獎、第73屆英國電影學院獎的最佳外語、最佳原創劇本獎、第92屆奧斯卡最佳影片、最佳國際影片、最佳導演、最佳原創劇本獎。打破亞洲電影從未獲得奧斯卡原創劇本獎和最佳影片獎的紀錄。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。