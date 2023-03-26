韓國是最後一批彩色電視化的亞洲國家，為什麼韓劇能迅速崛起席捲亞洲？

文：花花

韓國電視的發展

說到韓劇這一詞，在韓國叫做（국내 드라마，kung-ne-teu-la-ma），也就是國內本土劇，不得不從韓國電視業開始說起。

韓國從1970年代中期發展出彩色電視。1975年當時的韓國總統朴正熙（박정희，park,jong-hi）因實施獨裁政治，反對電視從黑白改為彩色，打壓國內家電行業，聲稱發展彩色電視還太早。導致電視產業大幅落後日本、台灣、中國等國家，遲至1980年12月22日全國彩色電視訊號傳送成功，1981年初電視台才全面改為彩色影像輸出。

相較台灣從1976年開始出現全面彩色電視訊號傳送，韓國整整慢了五年，同時也是最後一批彩色電視化的亞洲國家，那又為什麼韓劇崛起得這麼快速呢？

韓國早期著名的電視劇

1980年的電視劇《田園日記》（전원일기） 在有線電視台MBC播放。這一套長壽劇家喻戶曉，播放期間整整橫跨了22年，總數集高達1088集，橫跨黑白電視時期到彩色電視時期，被譽為是韓國史上絕無僅有的國民電視劇。可謂韓劇風靡亞洲前，最著名的國內電視劇。

故事背景是農村裡的仕紳家和鄰居發生的一連串生活。最初的編劇交代了一段有趣的內容：「為什麼電視劇總要講述都市生活？為什麼電視劇要千篇一律地寫愛情故事？」因而以仁川的牧場故事為基底，寫起人情味重的田野鄉間故事。

另一部知名的國內電視劇為2002年有線電視台SBS製作的《野人時代》（야인시대）。2002年12月9日播放的第39集收視率高達 51.8%（每分鐘最高收視率達 57.4%），平均收視率達30%。驚人的是全劇完結後，位於富川的野人時代實景攝影棚也成為熱門觀光景點，2020年過後仍在網路上持有很高的聲量，號稱2000年代最成功的電視劇。

故事背景跨越朝鮮時代末期、從日本殖民期獨立，進入混亂的光復後時期。盛行主因是英雄主義，主角金斗漢可比擬台灣網紅館長，擁有強烈的領導特質，常上街給小混混顏色看，這些舉動刺激了許多10幾、20歲的年輕人追風，甚至許多國小生會自稱：「某某地區的金斗漢」形成一股幽默的社會潮流。

韓劇何時開始在台灣興起？

韓劇開始輸出到台灣，並吸引一群固定觀眾，大略上是從2000年由宋慧喬、宋承憲主演的《藍色生死戀》（가을동화），開始。這部韓劇奠定了國民初戀——宋慧喬的女王地位，也是讓台灣觀眾開始注意起韓劇的成功之作。

藍色生死戀在韓國取得非常大的成功，劇情講述一對青梅竹馬的故事。男孩和女孩本就和對方互有好感，女孩身世揭發後回到清貧的家庭生活，事隔多年兩人重新相遇，卻得知女孩罹癌的噩耗，男孩陪伴女孩走完短暫人生最後一段路的故事。

而後2002年由裴勇俊和崔智友主演的《冬季戀歌》，在日本蔚為風行，日本的歐巴桑們甚至將裴勇俊冊封為勇大人（yong sa ma），這一電視劇奠定裴勇俊在韓劇上的一線男星地位，也讓韓國影視圈見識到家庭主婦看劇帶來的強大熱能。故事描述一對初戀戀人，在男孩因車禍去世後，奇蹟似重逢卻認不出對方，歷經曲折重新對對方表白後，再度克服命運阻攔，最後終成眷屬的愛情故事。

韓劇為什麼好看？

往後韓劇似乎像找到觀眾最愛的題材——愛情線為主軸，10多年間都以純愛故事為主要賣點。再加上富家女愛窮男孩（或相反），年輕帥氣董事長對小資女傾心，或是不同時代戀愛的穿越劇等基調，強調社會反差感，而接續取得不俗的成績。

觀察韓國電視劇就可以得知當代社會的氣氛：2000年代流行樸實單純的自由戀愛觀；2010年代流行不同社會階層的戀愛觀；而2020年卻開始偏離愛情主軸，發展多元議題反映社會現實。

例如：2020年的《梨泰院class》（講述反抗權勢打壓正義的創業故事）、2021年的《魷魚遊戲》（講述貧窮階層想翻轉命運，卻反被社會高層創造的制度玩弄的故事）、2022年的《黑暗榮耀》（講述受霸凌的女孩一步步計畫正義復仇的故事），可以看得出主軸皆是反抗權威的社會觀。

這與韓國國內有許多年輕的社會運動家、經常性的抗議遊行有關。而韓劇選擇將這些較為黑暗面的內容呈現給觀眾，不但沒有引發反感，反而因為接地氣而成功拓展影響力，從亞洲一路延燒到歐美。

砸重金製作、行銷

早在多年前，韓劇的製作成本就已經高得驚人。根據可靠資料顯示韓劇製作成本，每集約為新台幣1000～1200萬，這還是屏除行銷方面的開銷。據傳目前最高成本製作是2018年李秉憲主演的《陽光先生》（미스터선샤인），全劇成本約為新台幣10億。

韓劇除了高成本製作，選角方面也下許多工夫，通常在開拍前就會先釋放消息給新聞媒體，藉此引起討論熱潮。而後才會從男女主角開始一一公開人選，也會另外招開記者會，讓演員朗讀劇本試水溫。

水漲船高的國際地位

疫情期間，許多韓劇轉為與串流平台Neflix合作，推出獨家授權的影集作品，而接連在全世界的爆紅，也讓全韓國新聞媒體爭先報導，引發社會高度討論。例如：2021年的《魷魚遊戲》，在同年推出的9月開始，整整連續兩個月蟬聯世界非英語電視劇收視率第一名，點擊率超越HBO製作的知名影集——《權力遊戲》。

不只韓劇多年經常蟬聯串流平台榜首，韓國電影更是在國際上展露頭角，例如：2019年的《寄生上流》（기생충）獲得第72屆坎城影展的金棕梠獎、第77屆金球獎的最佳外語片獎、第73屆英國電影學院獎的最佳外語、最佳原創劇本獎、第92屆奧斯卡最佳影片、最佳國際影片、最佳導演、最佳原創劇本獎。打破亞洲電影從未獲得奧斯卡原創劇本獎和最佳影片獎的紀錄。