【書評】《有妳沒有我的世界》：唯有進入另一個世界再回望，才能驚覺自己擁有多少、失落多少

我們想讓你知道的是
這是一本救贖之書，也是本記憶之書。平行時空的「平行宇宙」設定，令日本的ACG迷與眾多日本文學讀者不得不聯想到相關的系譜，如新海誠的《你的名字》、楊紫瓊2022年賣座電影《媽的多重宇宙》、又諸如克里斯多福・諾蘭2000年成名作《記憶拼圖》、經典作品《全面啟動》，都涉及了平行宇宙的概念，主角城太郎究竟在平行世界中得知了哪些真相，又會因此做出何種選擇與行動呢？
文：石芳瑜
「我」不存在的世界，以及不認識我的「妳」……
「心裡的想法如果不說出來，是無法傳遞給對方的。」
小說家倉結步《有妳沒有我的世界》，書寫了男主角的生命氣質、孤獨及困厄，就在行至水窮處，與所愛的種種與女主角之間都要經歷時間之流的沖刷擊打了。我不存在的世界，就不會有認識我的妳，不會有愛上你的我，沒有因，不至於種下苦果，偶然與巧合是另一部電影名作，但偶然與巧合充斥在小說家之言，也溢滿了生命的劇場性與風景，添槙城太郎身為書中主角，一開始就展現了機靈也孤寂的存在感，母親與自己的年紀相近，當自己還小的時候就燒煉了某種世故與哀傷，他經常困在自己的心境裡面，強烈孤獨感充斥他內心。
惠理手腳並用的抱緊棉被，再次進入夢鄉。念念有詞的嘴唇豐盈飽滿，紅茶色的鬈髮充滿光澤，在頭上形成柔柔亮亮的天使光環：睡姿仍然跟學生沒兩樣，怎麼看都稱不上優雅。雖然是我自己的母親，但我也覺得她看起來實在不像二十有九。（略）……惠理天快亮時才腳步虛浮地回到家，靠著意志力為我做了豬肉湯和便當，然後只沖個澡就倒在床上昏睡過去。不曉得搞錯什麼調味料，大概是加了砂糖吧，倒也不是不能下嚥，只是需要一點毅力才能吞下去。
這是小說家筆法，將整體故事抽出精華隱喻象徵的寫在卷首的一段文字裡。母親惠理抱緊棉被，象徵無人可依，也象徵慵懶而遁世的夢境之臉。簡述了母親這個人，也透露了男主角的立場與看法，那句「只是需要一點毅力才能吞下去」就彷彿生活的考驗需要吞嚥，需要時間，難以習慣也必得習慣之。
一個堅強的少年有如《海邊的卡夫卡》，在惡意與懷疑中成長，有如《惡童日記》，堅毅如水的純情與愛，支撐了男主角添槙城太郎對花辻瑚都的戀情，而這份戀情受到內在考驗，也受到外部考驗，男主角的幽微心境難以言明，女主角的恬靜癡心，讓愛情本身有如一個戀人們的「平行世界」陷入愛情，締結關係，有如後設作法，回頭詢問自我反身性，讓讀者跟著主角視角沉淪，昇華。
這是一本救贖之書，也是本記憶之書。平行時空的「平行宇宙」設定，令日本的ACG迷與眾多日本文學讀者不得不聯想到相關的系譜，如新海誠的《你的名字》、楊紫瓊2022年賣座電影《媽的多重宇宙》、又諸如克里斯多福・諾蘭2000年成名作《記憶拼圖》、經典作品《全面啟動》，都涉及了平行宇宙的概念，主角城太郎究竟在平行世界中得知了哪些真相，又會因此做出何種選擇與行動呢？而他與初戀對象瑚都是否能得到幸福呢？翻閱這療癒人心的《有妳沒有我的世界》，並細細體會每個轉折、情節與深意就在其中。
由於覺得自己害他人過得不幸福，不幸之人的思想種子落在小說的土壤上，那份心中的懊悔促使著男女主角飛躍到其他的平行世界。雖然從書名來看是「少了主角」，但其實男女主角最終還是在「有妳也有我」的世界找到了幸福。這或許也是多數讀者所期待的。
「因為覺得自己害他人過得不幸福，心中的懊悔促使著男女主角飛躍到其他的平行世界。雖然從書名來看是『少了主角』，但其實男女主角最終還是在『有妳也有我』的世界找到了幸福。」《有妳沒有我的世界》發揮了懸疑的敘事功能，揪心的情節設定，冷峻的人物刻劃，在一個當代日本社會，剖析了一個孩子成長的心路歷程，他們如何找到了自己，又失去了彼此，賦歸的時候，回首向來蕭瑟處，那人竟在燈火闌珊處，平行世界在量子糾纏的大千境界裡面，就彷彿一種遙遠的宿命，是不是唯有進入了另一個世界再回望，才能驚覺自己擁有多少，失落多少。
城太郎的初戀純愛只是故事一部份，多數是城太郎面對事實與真相的落差時，不斷在衝擊、面對、接受等狀態之間徘徊梭巡，而逐漸讓自己狀似破碎虛空的心變得堅強且充實。就彷彿福樓拜的成長小說，就如同《湯姆歷險記》的反英雄，逐漸在故事進程裡面激勵自己與讀者，心理層面的轉化，也帶領著讀者犯險、遲疑、困惑，這樣的自我成長過程十分鼓動人心，勇氣油然而生，信念也隨之生成。《有妳沒有我的世界》是救贖之書，也是記憶之書，經由記憶而引領角色和讀者走向光明之處。
書籍介紹
《有妳沒有我的世界（救贖系青春純愛，獻給每個心靈受傷的年輕靈魂）》，春光出版
作者：倉結步（くらゆいあゆ）
譯者：緋華璃（Hikari）
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救贖心靈的日本青春純愛文學！
令人聯想到《你的名字》、《在咖啡冷掉之前》——
救贖系青春作家 倉結 步 救贖心靈之作
彼此錯過的身影 ╳ 最想回去的那一天……
「或許，我根本不該出現在這個世界。」
從小學開始，我就喜歡瑚都了。
那年小六冬天，在神社的夜空下，我跟瑚都傾訴彼此的夢想，
然而因為一次意外，使我們往不同的道路越行越遠，
儘管同處一片天空之下，卻再也無法觸及彼此。
懊悔與罪惡感糾纏了我許多年，
懷著「自己根本不該存在這世界」的想法，
我絕望地滑著手機，進入了一個奇怪的網站……
所謂的幸福，有其他不同的形式嗎？
如果回到那天，可以改變既定的未來嗎？
過去所有的淚水，能否澆灌繼續前進的勇氣？
只會帶給他人不幸的「我」，能成功守護妳嗎？
過去的陰影夾雜不清，又會將我們引向什麼樣的未來……
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna