【書評】《有妳沒有我的世界》：唯有進入另一個世界再回望，才能驚覺自己擁有多少、失落多少

文：石芳瑜

「我」不存在的世界，以及不認識我的「妳」……

「心裡的想法如果不說出來，是無法傳遞給對方的。」

小說家倉結步《有妳沒有我的世界》，書寫了男主角的生命氣質、孤獨及困厄，就在行至水窮處，與所愛的種種與女主角之間都要經歷時間之流的沖刷擊打了。我不存在的世界，就不會有認識我的妳，不會有愛上你的我，沒有因，不至於種下苦果，偶然與巧合是另一部電影名作，但偶然與巧合充斥在小說家之言，也溢滿了生命的劇場性與風景，添槙城太郎身為書中主角，一開始就展現了機靈也孤寂的存在感，母親與自己的年紀相近，當自己還小的時候就燒煉了某種世故與哀傷，他經常困在自己的心境裡面，強烈孤獨感充斥他內心。

惠理手腳並用的抱緊棉被，再次進入夢鄉。念念有詞的嘴唇豐盈飽滿，紅茶色的鬈髮充滿光澤，在頭上形成柔柔亮亮的天使光環：睡姿仍然跟學生沒兩樣，怎麼看都稱不上優雅。雖然是我自己的母親，但我也覺得她看起來實在不像二十有九。（略）……惠理天快亮時才腳步虛浮地回到家，靠著意志力為我做了豬肉湯和便當，然後只沖個澡就倒在床上昏睡過去。不曉得搞錯什麼調味料，大概是加了砂糖吧，倒也不是不能下嚥，只是需要一點毅力才能吞下去。

這是小說家筆法，將整體故事抽出精華隱喻象徵的寫在卷首的一段文字裡。母親惠理抱緊棉被，象徵無人可依，也象徵慵懶而遁世的夢境之臉。簡述了母親這個人，也透露了男主角的立場與看法，那句「只是需要一點毅力才能吞下去」就彷彿生活的考驗需要吞嚥，需要時間，難以習慣也必得習慣之。

一個堅強的少年有如《海邊的卡夫卡》，在惡意與懷疑中成長，有如《惡童日記》，堅毅如水的純情與愛，支撐了男主角添槙城太郎對花辻瑚都的戀情，而這份戀情受到內在考驗，也受到外部考驗，男主角的幽微心境難以言明，女主角的恬靜癡心，讓愛情本身有如一個戀人們的「平行世界」陷入愛情，締結關係，有如後設作法，回頭詢問自我反身性，讓讀者跟著主角視角沉淪，昇華。

這是一本救贖之書，也是本記憶之書。平行時空的「平行宇宙」設定，令日本的ACG迷與眾多日本文學讀者不得不聯想到相關的系譜，如新海誠的《你的名字》、楊紫瓊2022年賣座電影《媽的多重宇宙》、又諸如克里斯多福・諾蘭2000年成名作《記憶拼圖》、經典作品《全面啟動》，都涉及了平行宇宙的概念，主角城太郎究竟在平行世界中得知了哪些真相，又會因此做出何種選擇與行動呢？而他與初戀對象瑚都是否能得到幸福呢？翻閱這療癒人心的《有妳沒有我的世界》，並細細體會每個轉折、情節與深意就在其中。

由於覺得自己害他人過得不幸福，不幸之人的思想種子落在小說的土壤上，那份心中的懊悔促使著男女主角飛躍到其他的平行世界。雖然從書名來看是「少了主角」，但其實男女主角最終還是在「有妳也有我」的世界找到了幸福。這或許也是多數讀者所期待的。

「因為覺得自己害他人過得不幸福，心中的懊悔促使著男女主角飛躍到其他的平行世界。雖然從書名來看是『少了主角』，但其實男女主角最終還是在『有妳也有我』的世界找到了幸福。」《有妳沒有我的世界》發揮了懸疑的敘事功能，揪心的情節設定，冷峻的人物刻劃，在一個當代日本社會，剖析了一個孩子成長的心路歷程，他們如何找到了自己，又失去了彼此，賦歸的時候，回首向來蕭瑟處，那人竟在燈火闌珊處，平行世界在量子糾纏的大千境界裡面，就彷彿一種遙遠的宿命，是不是唯有進入了另一個世界再回望，才能驚覺自己擁有多少，失落多少。

城太郎的初戀純愛只是故事一部份，多數是城太郎面對事實與真相的落差時，不斷在衝擊、面對、接受等狀態之間徘徊梭巡，而逐漸讓自己狀似破碎虛空的心變得堅強且充實。就彷彿福樓拜的成長小說，就如同《湯姆歷險記》的反英雄，逐漸在故事進程裡面激勵自己與讀者，心理層面的轉化，也帶領著讀者犯險、遲疑、困惑，這樣的自我成長過程十分鼓動人心，勇氣油然而生，信念也隨之生成。《有妳沒有我的世界》是救贖之書，也是記憶之書，經由記憶而引領角色和讀者走向光明之處。

書籍介紹

《有妳沒有我的世界（救贖系青春純愛，獻給每個心靈受傷的年輕靈魂）》，春光出版

作者：倉結步（くらゆいあゆ）

譯者：緋華璃（Hikari）

救贖心靈的日本青春純愛文學！

令人聯想到《你的名字》、《在咖啡冷掉之前》——

救贖系青春作家 倉結 步 救贖心靈之作

彼此錯過的身影 ╳ 最想回去的那一天……

「或許，我根本不該出現在這個世界。」

從小學開始，我就喜歡瑚都了。

那年小六冬天，在神社的夜空下，我跟瑚都傾訴彼此的夢想，

然而因為一次意外，使我們往不同的道路越行越遠，

儘管同處一片天空之下，卻再也無法觸及彼此。

懊悔與罪惡感糾纏了我許多年，

懷著「自己根本不該存在這世界」的想法，

我絕望地滑著手機，進入了一個奇怪的網站……

所謂的幸福，有其他不同的形式嗎？

如果回到那天，可以改變既定的未來嗎？

過去所有的淚水，能否澆灌繼續前進的勇氣？

只會帶給他人不幸的「我」，能成功守護妳嗎？

過去的陰影夾雜不清，又會將我們引向什麼樣的未來……

Photo Credit: 春光出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航