共同面對更大敵人，肇始於「徵用工」爭議的日韓貿易戰終於落幕
我們想讓你知道的是
頂著民間輿論的不諒解，南韓政府也強行解決了這本不該是問題的舊徵工爭議。為了不僅是結束這場鬧劇般的日韓貿易戰，更是為了重啟《日韓軍事情報保護協定》鋪路。
文：蕭育和
在長達三年的貿易戰之後，韓國政府於2023年3月6日首度鬆口釋出善意，決定不再保持過去強硬態度，選擇採取和緩方案，將此波貿易戰導火線的「舊徵用工問題」由韓方自行解決。亦即由韓國現有公益法人「日帝強制動員受害人支援財團」，代替之前遭到起訴跟扣押資產的日本企業，進行相關賠償。
日方表面上雖說「並未改變一貫立場」，但隔天3月7日，日本經濟產業省立刻積極回應，表示：「雙方應該回到2019年7月之前的狀態，將就相關事宜儘快舉行雙邊磋商。」雙方協商的重點，一般認為應是在於日本對韓國自2019年7月以後開始的一連串半導體原料出口限制。
「戰犯企業」與兩國僵局
這些遭到限制的原料包括了：氟聚醯亞胺，用於製造手機螢幕在內的有機發光二極體（OLED）面板、光阻劑，應用於積體電路和離散元件的細微圖形加工、以及電子級氟化氫，半導體製程中應用最多的化學物質。
從表面上看起來，這三樣原料都沒有禁止輸出到韓國，但日方改變了審查程序，從原本只要通過一次審查三年內同一企業免審的簡化優惠程序，改成每次出口都要大約90天審查期。如此一來，韓方企業將很難克服審查的延宕而趕上交期，即便要轉換進口國，也未必找得到像日本那樣品質穩定的供貨商，而速度與品質正是半導體產業的競爭力所在。
其後，日本更進一步把韓國剔除出貿易優惠白名單，日本經濟產業省可以對絕大部分的韓國出口品進行個別審查。作為報復，韓國隨後也馬上把日本移出韓國的出口白名單。儘管之後雙方關於進出口相關規則皆有所修正，韓國依然採取各種反擊措施，並向世界貿易組織提出雙邊磋商，但未有非常重大的進展，日韓關係陷入「史上低點」。
韓國首爾與釜山市議會宣布284家日本企業為「戰犯企業」，並且禁止市政機構採購或使用任何這些企業的產品，若要使用必須貼上「戰犯企業製品」貼紙。此舉的象徵意義遠大於實質意義，市議會購買日本製品的金額本來就不大，而被宣布為戰犯企業的284家日企，絕大多數都跟二戰時期的日韓糾葛歷史沒多大關係。
當然，從政治軍事層面來看，影響更大的其實是事發同年的2019年8月22日，韓國宣布不再續簽《日韓軍事情報保護協定》。《日韓軍事情報保護協定》自2010年發表，內容令日本自衛隊和大韓民國國軍可以交換物資與情報，目的是讓日韓得以名正言順聯合防衛，對於日本跟韓國來說都有益處。
然而，韓國對於此一協定始終顯得有些裹足不前，並且三不五時就會因為二戰歷史糾紛再度浮上公眾輿論檯面，而想打退堂鼓。到了2019年，韓國政府不續簽的舉動在日本民眾眼中等於「片面撕毀」過往一再溝通且得來不易的《日韓軍事情報保護協定》，這讓兩國關係更陷僵局。
這一切惡性循環都是從韓國最高法院2018年的一項判決開始的。
舊徵工爭議
1930年代，為了因應二戰局勢的展開，日本頒佈《國家總動員法》和《國民徵用令》。為了補足軍工業勞動力，從當時為日本屬地的朝鮮半島，徵用了據韓方日後指稱約有100萬名的勞工進入日本，從事工程建設與礦山開發等吃重工作。這些勞工雖然理論上是「合法徵用」，但未必全部都是自願或者明白接下來會發生什麼事。工作期間受到待遇不佳，並且有被苛扣薪資與虐待等情事發生。
日本戰敗之後，事實上已經針對這些過錯賠償了至少兩次。第一次發生在二戰結束後不久，遭徵用的朝鮮半島勞工針對未足額發放的工資以及傷亡慰問金，向11家日本企業索賠1970萬日元，並且獲得其中7家企業同意支付247萬日元的賠償金。這是企業本身對徵用工的賠償。
之後，日韓雙方更簽訂了由日本政府支付的鉅額補償。在1951年到1965年期間，日韓雙方歷經十多年的談判，終於在韓國總統朴正熙任內達成協議，兩國於1965年6月簽訂《日韓請求權協定》。日本同意對韓國無償提供三億美元、有償提供兩億美元，共計五億美元的金額，同時更提供3億美元商業貸款予韓國使用；而作為交換，韓國政府宣布與徵用工相關的「二戰受害者索賠問題」已在協定簽署時獲得一次性的解決。
從日本的角度看起來，這件歷史的舊帳理應已經和平解決，但問題卻是朴正熙政府並沒有把錢發給全部被徵用的對象，也從來都沒有跟國民說明清楚，簽署這項解決條款是什麼意思。九成以上的鉅額補償都被韓國政府拿去作為建設資金，並且趁機發展國家的重工業。
當然，從國家發展的角度來看，剛剛成立不久的韓國政府把錢拿去投注在基礎建設，可能確實比直接平均發給被徵工的對象更好。但從受害者個人的角度來看，他們絕大多數沒有拿到補償，而且也不知道原來國家擅自幫他們決定「這件事情就這樣算了」。
有鑑於以上狀況，2005年有四名舊時的徵用工對新日鐵住金（現已改名為日本製鐵）提出索賠，主張他們不應該受到《日韓請求權協定》拘束。這項請求一路遭到駁回，但2018年此案件到了韓國最高法院（稱為韓國大法院）時，卻意外得到了不一樣的最終判決：
大法院認為《日韓請求權協定》只有解決欠付工資的民事債務關係，但舊徵用工仍可以針對日本帝國主義的「反人道」不法行為請求撫慰金。並且認為日本企業如日本製鐵跟三菱重工等等，依然要賠償受害者。
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna