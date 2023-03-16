共同面對更大敵人，肇始於「徵用工」爭議的日韓貿易戰終於落幕

文：蕭育和

在長達三年的貿易戰之後，韓國政府於2023年3月6日首度鬆口釋出善意，決定不再保持過去強硬態度，選擇採取和緩方案，將此波貿易戰導火線的「舊徵用工問題」由韓方自行解決。亦即由韓國現有公益法人「日帝強制動員受害人支援財團」，代替之前遭到起訴跟扣押資產的日本企業，進行相關賠償。

日方表面上雖說「並未改變一貫立場」，但隔天3月7日，日本經濟產業省立刻積極回應，表示：「雙方應該回到2019年7月之前的狀態，將就相關事宜儘快舉行雙邊磋商。」雙方協商的重點，一般認為應是在於日本對韓國自2019年7月以後開始的一連串半導體原料出口限制。

「戰犯企業」與兩國僵局

這些遭到限制的原料包括了：氟聚醯亞胺，用於製造手機螢幕在內的有機發光二極體（OLED）面板、光阻劑，應用於積體電路和離散元件的細微圖形加工、以及電子級氟化氫，半導體製程中應用最多的化學物質。

從表面上看起來，這三樣原料都沒有禁止輸出到韓國，但日方改變了審查程序，從原本只要通過一次審查三年內同一企業免審的簡化優惠程序，改成每次出口都要大約90天審查期。如此一來，韓方企業將很難克服審查的延宕而趕上交期，即便要轉換進口國，也未必找得到像日本那樣品質穩定的供貨商，而速度與品質正是半導體產業的競爭力所在。

其後，日本更進一步把韓國剔除出貿易優惠白名單，日本經濟產業省可以對絕大部分的韓國出口品進行個別審查。作為報復，韓國隨後也馬上把日本移出韓國的出口白名單。儘管之後雙方關於進出口相關規則皆有所修正，韓國依然採取各種反擊措施，並向世界貿易組織提出雙邊磋商，但未有非常重大的進展，日韓關係陷入「史上低點」。

韓國首爾與釜山市議會宣布284家日本企業為「戰犯企業」，並且禁止市政機構採購或使用任何這些企業的產品，若要使用必須貼上「戰犯企業製品」貼紙。此舉的象徵意義遠大於實質意義，市議會購買日本製品的金額本來就不大，而被宣布為戰犯企業的284家日企，絕大多數都跟二戰時期的日韓糾葛歷史沒多大關係。

當然，從政治軍事層面來看，影響更大的其實是事發同年的2019年8月22日，韓國宣布不再續簽《日韓軍事情報保護協定》。《日韓軍事情報保護協定》自2010年發表，內容令日本自衛隊和大韓民國國軍可以交換物資與情報，目的是讓日韓得以名正言順聯合防衛，對於日本跟韓國來說都有益處。

然而，韓國對於此一協定始終顯得有些裹足不前，並且三不五時就會因為二戰歷史糾紛再度浮上公眾輿論檯面，而想打退堂鼓。到了2019年，韓國政府不續簽的舉動在日本民眾眼中等於「片面撕毀」過往一再溝通且得來不易的《日韓軍事情報保護協定》，這讓兩國關係更陷僵局。

這一切惡性循環都是從韓國最高法院2018年的一項判決開始的。

Photo Credit: GettyImages 2022年美國斡旋下召開的美日韓三邊峰會

舊徵工爭議

1930年代，為了因應二戰局勢的展開，日本頒佈《國家總動員法》和《國民徵用令》。為了補足軍工業勞動力，從當時為日本屬地的朝鮮半島，徵用了據韓方日後指稱約有100萬名的勞工進入日本，從事工程建設與礦山開發等吃重工作。這些勞工雖然理論上是「合法徵用」，但未必全部都是自願或者明白接下來會發生什麼事。工作期間受到待遇不佳，並且有被苛扣薪資與虐待等情事發生。

日本戰敗之後，事實上已經針對這些過錯賠償了至少兩次。第一次發生在二戰結束後不久，遭徵用的朝鮮半島勞工針對未足額發放的工資以及傷亡慰問金，向11家日本企業索賠1970萬日元，並且獲得其中7家企業同意支付247萬日元的賠償金。這是企業本身對徵用工的賠償。

之後，日韓雙方更簽訂了由日本政府支付的鉅額補償。在1951年到1965年期間，日韓雙方歷經十多年的談判，終於在韓國總統朴正熙任內達成協議，兩國於1965年6月簽訂《日韓請求權協定》。日本同意對韓國無償提供三億美元、有償提供兩億美元，共計五億美元的金額，同時更提供3億美元商業貸款予韓國使用；而作為交換，韓國政府宣布與徵用工相關的「二戰受害者索賠問題」已在協定簽署時獲得一次性的解決。

從日本的角度看起來，這件歷史的舊帳理應已經和平解決，但問題卻是朴正熙政府並沒有把錢發給全部被徵用的對象，也從來都沒有跟國民說明清楚，簽署這項解決條款是什麼意思。九成以上的鉅額補償都被韓國政府拿去作為建設資金，並且趁機發展國家的重工業。

當然，從國家發展的角度來看，剛剛成立不久的韓國政府把錢拿去投注在基礎建設，可能確實比直接平均發給被徵工的對象更好。但從受害者個人的角度來看，他們絕大多數沒有拿到補償，而且也不知道原來國家擅自幫他們決定「這件事情就這樣算了」。

有鑑於以上狀況，2005年有四名舊時的徵用工對新日鐵住金（現已改名為日本製鐵）提出索賠，主張他們不應該受到《日韓請求權協定》拘束。這項請求一路遭到駁回，但2018年此案件到了韓國最高法院（稱為韓國大法院）時，卻意外得到了不一樣的最終判決：

大法院認為《日韓請求權協定》只有解決欠付工資的民事債務關係，但舊徵用工仍可以針對日本帝國主義的「反人道」不法行為請求撫慰金。並且認為日本企業如日本製鐵跟三菱重工等等，依然要賠償受害者。