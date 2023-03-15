福斯汽車未來5年將投入近6兆元，拚2030年電動車占其全球銷量50%

（中央社）德國福斯汽車14日公布5年投資計畫，打算在電池生產和北美業務等領域投入1800億歐元（約新台幣5兆8850億元），內燃機技術的投資則將從2025年開始下降。

拚電動車市場，福斯汽車未來5年將投入近6兆元

《路透社》報導，福斯汽車（Volkswagen）為了實現2030年電動車（EV）占其全球銷量50%的目標，5年投資預算逾2/3將鎖定在電氣化和數位化，高於1年前發布的5年計畫的56%。

Photo Credit: 中央社 德國福斯汽車近年來轉型電動車積極，新一代的純電動車ID.3量產，這象徵了福斯邁入電動車時代。（福斯提供）中央社記者林育立柏林傳真於2019年11月5日。

在這項最新的投資計畫中，高達150億歐元將專門用於電池工廠和原物料。

福斯汽車董事會成員史默（Thomas Schmall）13日說，公司在歐洲的需求將由3座籌備中的工廠來滿足。他還說，公司不急於挑選新廠址。

福斯也宣布首座北美電池廠將落腳加拿大，預計自2027年開始投產。

福斯表示，對內燃機技術的投資支出將在2025年達到頂峰，之後將開始下降。

福斯汽車預計將在14天日稍晚提供關於如何改善旗下軟體部門Cariad營運的最新情況，Cariad是在前執行長迪斯（Herbert Diess）任內成立，目前已超乎預算，且未達成目標。

根據福斯汽車13日公布的年度報告，Cariad部門2022年營運虧損達21億歐元，營收為8億歐元。

福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）去（2023）年9月上任後制定了10點計畫，這些投資決策是為了實現其目標。

Photo Credit: 中央社 德國福斯汽車集團於2019年公布集團的電動車底盤，並且告訴外界將加速電動化的 進程，也開始和電池大廠合作，打造能源密度更高、便宜又好用的電池芯。（福斯提供）中央社記者林育立柏林傳真於2019年3月12日。

中國市場的魅力，疫情後福斯積極出訪

（中央社）儘管日前中國偵察氣球闖入美國領空加劇地緣政治與美中緊張，但隨中國鬆綁防疫重新開放，跨國公司的高層正陸續重返中國尋求恢復往日商機。

《華爾街日報》報導，德國福斯汽車集團表示，執行長布魯莫已於1月底到2月初訪問中國；另據知情人士透露，蘋果（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）將下月訪中，賓士汽車集團也表示總裁康林松（Ola Kallenius）有訪中計畫。

對許多跨國企業高層而言，這是他們自COVID-19流行以來首次赴中。身為許多大公司頂級製造中心和消費市場的中國此前關閉國境嚴格防疫，如今隨經濟不景氣，北京指望透過這類企業高層來訪吸引跨國公司投資。

打算訪中的企業高層有人將以實地考察當地業務並與派駐當地的經理人員會面為優先事項，也有人希望會見當地的生意合作夥伴和政府官員。中國鬆綁人員往來限制措施後，預計今後幾個月會有數十名企業高層前往在中國舉行的商業大會。

跨國企業高層魚貫訪中凸顯即便地緣政治緊張，西方企業仍看重中國重新開放後的龐大商機。

福斯汽車執行長布魯莫算是中國今年1月初大幅鬆綁防疫限制後第一批訪中的大型跨國企業高層。公司發言人表示，布魯莫1月底到2月初前往中國5天，在當地會見福斯的合資夥伴、政府官員和在地員工。

5個月前才接掌福斯汽車的布魯莫，去年11月就與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問過中國，是少數隨同蕭茲訪中的商業領袖之一。

福斯汽車在中國的負責人布朗施泰特（Ralf Brandstatter）致函員工時表示，1月底公司高層抵中「是給區域夥伴們的強力信號，表明中國市場對我們的重要性。新任執行長如此快就來中國並與我們同桌會商是一大幸事」。

儘管美中關係緊張，但美國與中國的商業往來仍在增加。政策和商業專家表示，重大的貿易和投資關係一般都禁得起政治上的起伏波動。

美國2022年自中國進口的貨品總額達5368億美元，較前一年增加6.3%，美國對中國出口也增加1.6%達指1538億美元，推升雙邊貿易額達6906億美元新高。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航