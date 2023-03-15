福斯汽車未來5年將投入近6兆元，拚2030年電動車占其全球銷量50%
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巨大的豪賭拿出近新台幣6兆元，福斯汽車（Volkswagen）為了實現2030年電動車占其全球銷量50%的目標，5年投資預算逾2/3將鎖定在電氣化和數位化，高於1年前發布的5年計畫的56%。
（中央社）德國福斯汽車14日公布5年投資計畫，打算在電池生產和北美業務等領域投入1800億歐元（約新台幣5兆8850億元），內燃機技術的投資則將從2025年開始下降。
拚電動車市場，福斯汽車未來5年將投入近6兆元
《路透社》報導，福斯汽車（Volkswagen）為了實現2030年電動車（EV）占其全球銷量50%的目標，5年投資預算逾2/3將鎖定在電氣化和數位化，高於1年前發布的5年計畫的56%。
在這項最新的投資計畫中，高達150億歐元將專門用於電池工廠和原物料。
福斯汽車董事會成員史默（Thomas Schmall）13日說，公司在歐洲的需求將由3座籌備中的工廠來滿足。他還說，公司不急於挑選新廠址。
福斯也宣布首座北美電池廠將落腳加拿大，預計自2027年開始投產。
福斯表示，對內燃機技術的投資支出將在2025年達到頂峰，之後將開始下降。
福斯汽車預計將在14天日稍晚提供關於如何改善旗下軟體部門Cariad營運的最新情況，Cariad是在前執行長迪斯（Herbert Diess）任內成立，目前已超乎預算，且未達成目標。
根據福斯汽車13日公布的年度報告，Cariad部門2022年營運虧損達21億歐元，營收為8億歐元。
福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）去（2023）年9月上任後制定了10點計畫，這些投資決策是為了實現其目標。
中國市場的魅力，疫情後福斯積極出訪
（中央社）儘管日前中國偵察氣球闖入美國領空加劇地緣政治與美中緊張，但隨中國鬆綁防疫重新開放，跨國公司的高層正陸續重返中國尋求恢復往日商機。
《華爾街日報》報導，德國福斯汽車集團表示，執行長布魯莫已於1月底到2月初訪問中國；另據知情人士透露，蘋果（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）將下月訪中，賓士汽車集團也表示總裁康林松（Ola Kallenius）有訪中計畫。
對許多跨國企業高層而言，這是他們自COVID-19流行以來首次赴中。身為許多大公司頂級製造中心和消費市場的中國此前關閉國境嚴格防疫，如今隨經濟不景氣，北京指望透過這類企業高層來訪吸引跨國公司投資。
打算訪中的企業高層有人將以實地考察當地業務並與派駐當地的經理人員會面為優先事項，也有人希望會見當地的生意合作夥伴和政府官員。中國鬆綁人員往來限制措施後，預計今後幾個月會有數十名企業高層前往在中國舉行的商業大會。
跨國企業高層魚貫訪中凸顯即便地緣政治緊張，西方企業仍看重中國重新開放後的龐大商機。
福斯汽車執行長布魯莫算是中國今年1月初大幅鬆綁防疫限制後第一批訪中的大型跨國企業高層。公司發言人表示，布魯莫1月底到2月初前往中國5天，在當地會見福斯的合資夥伴、政府官員和在地員工。
5個月前才接掌福斯汽車的布魯莫，去年11月就與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問過中國，是少數隨同蕭茲訪中的商業領袖之一。
福斯汽車在中國的負責人布朗施泰特（Ralf Brandstatter）致函員工時表示，1月底公司高層抵中「是給區域夥伴們的強力信號，表明中國市場對我們的重要性。新任執行長如此快就來中國並與我們同桌會商是一大幸事」。
儘管美中關係緊張，但美國與中國的商業往來仍在增加。政策和商業專家表示，重大的貿易和投資關係一般都禁得起政治上的起伏波動。
美國2022年自中國進口的貨品總額達5368億美元，較前一年增加6.3%，美國對中國出口也增加1.6%達指1538億美元，推升雙邊貿易額達6906億美元新高。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。
無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。