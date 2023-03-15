柬埔寨總理洪森宣布7月大選後退休，力捧長子洪馬內成接班人
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掌權38年的柬埔寨總理洪森在週二西部普薩省的一場演說表示，他打算在今年7月柬埔寨大選後辭去總理職務，並表示支持長子洪馬內能透過選舉順利取得總理職位。
據《美聯社》報導，柬埔寨總理洪森週二（14日）在西部普薩省的一場演說表示，他打算在7月柬埔寨大選後辭去總理職務。
現年70歲的洪森，1970年代為激進共產主義紅色高棉的中層指揮官，曾任連長、營長、團長等職位，但隨後投靠越南政府。1979年越南推翻紅色高棉政權後，洪森迅速成為河內任命的新柬埔寨政府的高層成員，直到1985年擔任總理一職。洪森以鐵腕統治柬埔寨至近38年，並曾在2018年的最後一次選舉中發誓要再連任兩屆至2028年。
洪森掌權下的的柬埔寨，在名義上的民主框架中仍保持著獨裁者的權力。洪森領導的柬埔寨人民黨長期在國會佔有優勢。在2018年大選前，柬埔寨高等法院以涉嫌策劃非法推翻政府為由，下令解散唯一具公信力的反對黨柬埔寨救國黨，人民黨因此贏得國會的所有席位。
就在週二，洪森在西部菩薩省的一個水電項目對村民發表演說，宣稱「新一代接管的時候到了。」
洪森表示，一位算命師曾預測他將在93歲時去世，但沒有人應該一直工作直到去世，並稱自己是世界上任期最長的總理，如果算上擔任外交部長和副總理的期間，洪森擔任柬埔寨領導人的生涯長達44年。
「現在找到了將要接替我們的年輕一代，我們最好把事情交給他們並待在他們身後。」
如今洪森宣布即將退休，表並示新政府可能會在9月成立，針對總理接班人選，洪森則曾多次表態支持自己的長子洪馬內（Hun Mane）。
45歲的洪馬內畢業於西點軍校，擁有中將軍銜並身兼多個重要軍職。洪馬內除了擔任陸軍總司令外，他也是柬埔寨皇家武裝部隊的副總司令、洪森精銳保鏢部隊的副司令和該國反恐部隊的總司令。洪馬內於2018年從黨的865名中央委員會成員晉升為37名常務委員會成員，使洪馬內成為父親政治核心圈子的實際成員，該委員會為柬埔寨的主要決策機構。
2021年，在西哈努克省的道路和基礎設施項目落成典禮上，洪森宣布支持洪馬內成為其繼任者，但必須以選舉的管道獲得總理職位。同時，洪森也表示洪馬內接任父親的工作並不稀奇，並指出當時日本的兩位前首相安倍晉三和福田武夫都來自活躍的政治世家。
「為什麼別人的兒子能當總理，而洪森的兒子就不能？」
今年2月，洪森下令關閉獨立媒體廣播公司VOD，聲稱該公司在其發表文章刻意毀謗洪馬內。該文章提及洪馬內以繼任者的身分代表父親簽署了一份向土耳其捐贈10萬美元（新台幣305萬元）的文件，有越權之疑。
文章發布後，洪森便表示該媒體曲解事實，只有總理才有對外援助的決定權，並要求VOD查核事實，同時向洪馬內與政府道歉。然而，即便VOD公開發表道歉信後仍被吊銷該媒體的許可證。
洪森統治柬埔寨數十年來，向來以強硬手段鎮壓反對聲音和獨立媒體。
新聞來源：
- Long-serving Cambodian leader Hun Sen hints at retirement（美聯社）
- Cambodian leader shuts down independent media outlet（美聯社）
- Cambodia’s leader Hun Sen endorses oldest son as successor（美聯社）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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