能讓沙烏地和伊朗握手言和，說明中國已具備「全球大國」的調停能力
我們想讓你知道的是
從中國在兩會之前以及兩會中的外交行動，還有秦剛記者會和習近平的相關表態看，在丟掉對美幻想後，習近平第三任期的中國外交發生了明顯轉變，即從過去對美遏制和圍堵的被動回應和反擊，變成主動的對美鬥爭，以一種更積極的姿態用中國的實力和方式主動建構全球秩序，以同美國分庭抗禮。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
中國過去對美國的圍堵和打壓，也展開反制，但更多是一種「反應型」的反擊，即你有來我才有往。
「反應型」的反擊必然會呈現一種不對等的態勢，這既是因中國缺乏相關的手段和工具，比如，對美國在高科技領域的斷供和脫鉤行為，中國在這方面有明顯劣勢，要反制力不從心；然而，某種程度上，中國也缺乏升高風險的意願，雖然習近平口口聲聲要求他的高級官員有鬥爭精神，敢於鬥爭，可在面對美國領著它的西方夥伴打壓中國時，並不為逞一時之恨魯莽行事。
北京政府之所以會如此行事，一個因素是對拜登（Joe Biden）政府還保持著一絲幻想，認為拜登不像川普（Donald Trump），在出手打壓中國時，多多少少會有一些節制，不會把中國逼向死角。
在川普對華發起史無前例的貿易戰，特別是疫情發生後，利用COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）溯源問題從道德上矮化和打擊中國，以及他的政府高官發出的一系列鷹派言論，再加上川普本人的不穩定人格及撕裂美國的言行，中國當局對在川普任內改善兩國關係可以說完全不抱希望。
尤其在美國上屆大選進入白熱化階段，川普敗象已顯後，習近平非常擔心川普為扭轉不利局面，冒險在台灣同中國開戰。其實不僅習擔憂這點，美國政府內部也擔心川普會這麼幹。
習近平的願望落空
拜登選勝後，習近平把穩定兩國關係的期待放在他身上，認為拜登作為一個建制派政客，行事穩健，不會不按章法出牌。考慮美中千絲萬縷的利益纏繞，儘管抗中已成美國的政治正確和主旋律，兩國關係應不至螺旋下墜，惡化到不可收拾之地步，況且拜登本人也多次聲稱要為美中競爭建立護欄。尤其在俄烏戰爭發生後，拜登政府忙著領導西方對抗俄羅斯，對中國的圍堵和打壓可能減輕。
但是，習的這一願望落空。拜登確實展現了他在美中的問題上比川普理性一面，但也僅僅是方式不同，他在對中國舉起大棒的同時會用修辭來掩飾，把美國對中國的戰略打壓說成競爭，且口口聲聲不忘要在全球議題上和中國合作，又要同習見面，還不忘當面承諾遵守「一中政策」，反對台獨等。
可除此外，華盛頓絲毫沒有放鬆對中國的遏制，無論強度和範圍都比川普時期有過之無不及，特別在晶片等高端產業和台灣問題上，不遺餘力。中美關係在拜登時期非但無好轉，反加速下墜。
可以說，拜登沒有表現出他對中國的絲毫善意以及對習本人的尊重。
讓習放棄對美幻想的一個轉折點是去（2022）年裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台。此事讓習非常難堪，在中國民眾面前丟了面子，使習骨子裡不再信任拜登政府。
2月發生的氣球事件則進一步摧毀了他對美國的最後一點幻想。在中國當局看來，華盛頓對失控的中國氣球的「惡意炒作」，完全是美國兩黨為各種利益對中國歇斯底里的打壓，只要有利美國國內的黨爭，什麼美中關係，中國的利益都可以被政客和媒體犧牲掉。當中國當局對美國和拜登政府形成如此認知，也就無需再忍，開始全球佈局對抗美國。
外界於是看到在俄烏戰爭一週年之際，中國外交部發布了政治解決烏克蘭危機的12點主張以及全球安全倡議的概念文件。
中國成為「反美盟主」？
這兩份重磅文件的意圖，不但是要向國際社會準確傳遞中國對俄烏危機的基本立場和化解方案，也含有對美的批判，指責美國才是將俄烏衝突推到一個更危險境地的那個幕後推手，而中國則是國際安全的負責任者，國際社會要化解烏克蘭危機以及全球安全困境，需要新的觀念和行動藍圖，中國提出了政治解決烏克蘭問題的方案。
此外，中國當局還試圖號召全球反美和疑美的國家，帶領它們構建一個新的全球安全秩序。概念文件列出的20項重點合作方向，雖強調要發揮聯合國作用，但它所借重的合作平台和機制，都是排斥美國，由中國主導或者和中方有密切聯繫的。
顯然，中國當局打出維護世界和平旗號，爭取反美疑美國家的支持，以及西方內部對中國立場和行動方案的理解，以爭奪國際話語權，削弱美國在全球和平與安全議題上的影響力和主導作用。
習近平既已出手，在話語上也就不遮掩。他在兩會期間參加政協經濟聯組委員的討論中首次在公開場合批評美國，指在過去五年，「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰。」這雖然不是在外交場合講的話，但中國領導人過去很少直接點名批評某個國家，如果這樣做，表明對該國到了非常不爽和憤怒的程度。
外長秦剛在他的首場記者會上更是不留情面抨擊美國，批評美國的所謂競爭就是你死我活的零和博弈，要中國打不還手，罵不還口，是辦不到的。秦剛對美國和拜登政府批判之嚴厲和直截了當，是前年楊潔篪在阿拉斯加對布林肯（Antony Blinken）說出的「中國不吃這一套」不能比的。
沙伊和談展現北京外交實力
中國促成沙烏地和伊朗這兩個中東死對頭在北京握手言和，是習近平主動構建全球安全秩序邁出的第一步。之前的立場文件和概念文件，更多還是表達中國對和平解決烏克蘭問題，以及全球安全困境的一種原則主張，沙伊在中國當局斡旋下達成重開大使館的協議，表明中國開始用自己的實力和方式，將這種原則主張落實為行動。
Tags：
不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！