雲林，派系說了算：議會簽到燈永遠在報修中，只為了方便議員跑攤
我們想讓你知道的是
雲林縣議會的簽到燈永遠在報修中，只為了方便議員跑攤，後來從報修直接換成簡單的白底告示牌，避免選民對議員誤解；另外黨團除了民進黨團與國民黨團外，還有誠信聯盟與民意聯盟，而結盟的政黨立場與核心理念就算完全不同，也能合作無間......
文：廖郁賢（第十九屆雲林縣議員）
獨特的簽到模式
綜觀全台灣議會的簽到模式，就屬雲林縣最富人情味，每人擁有自己的一張簽到表，表訂九點開議，總能拖過十一點半，永遠不確定人數有多少、何時能確認議案，甚至於拿午飯時間為由火速審議預算，草草結束審議大會。擔任議員四年，很難接受這種貼心，雲林縣議會的簽到燈永遠在報修中，只為了方便議員跑攤，或其他原因無法抵達開議現場而開天窗，後來從報修直接換成簡單的白底告示牌，避免選民對議員誤解。
就算順利開議，「照慣例」三個字總是開議的常用詞，許多時候用來以多數暴力阻擋有意見的議員發言，直接進入表決通過幾千萬的預算。就算無法認同這樣錯亂、短視近利的運作模式，可惜的是，當黨團通知舉手大隊進議場表決時，提出異議者，換到的是一句「這叫作政黨、這叫做派系」。派系議員還是會再當選、但行使的是否是利於縣民的政策，真的需要好好討論，而不是不經討論地徑行通過。
雲林還有一個蠻特殊的現象，就是黨團除了民進黨團與國民黨團外，還有誠信聯盟與民意聯盟，而結盟的政黨立場與核心理念就算完全不同，也能合作無間，必須合縱連橫互相交換，可能是青年參政、沒有背景的新人，應該覺察到的政治現實，就算要打破成規，「參詳」（商量）需要時間，關係需要培養，人生百樣，不會只有自己想聽與想看的，經常自許成為一把傘，在擔任議員期間，至少可以為弱勢者遮點雨。
所謂的無黨籍，就是派系代表
2022年大選結果，無黨籍的議員高達22席，國民黨籍9席；民進黨籍10席；其他小黨各2席，然而地方人士比誰都更清楚，無黨籍只是一個外衣，基本上是當選必要的一個選擇，其背景還是派系，今天的雲林縣，從議會到縣府各局處室，都已統一在縣長意志之下，未來對於預算的把關，恐怕也只是象徵性的程序。
已掌大權的——「青埔仔」，是民主社會的分子，成功的因素，除了個人的有效領導，以及資源交換，派系整合獲取席次，但其決策會影響著公共利益，畢竟議員可以兼職從事各種行業，形成利益結構會變成更緊密的樁腳體系，一旦整體代議士光譜過於接近，利益分配最後受益最少的會是與結構最邊緣的縣民，這真的是健康的嗎？
別讓民主政治產生的政治人物，就像一尊空心佛像，表面上寄託無數生靈心願、承載萬千信眾尊崇，但卻被有心人操控成謊言與金權遊戲的世俗宗教，保祐的不是人民而是金碧輝煌的廟堂。選民需要判斷力，這是公民投票的基本能力，若只為了利益，而決策時忽略了責任，就算讓人民賦予了權力，卻無法根據自由意志與良心行使職權，那應不是一個健康的議會下應有的代議士。
民主社會不用害怕不同意見，有意見，做有效協商，才能形成更好的決策，但若利用言論自由，一邊塑造雲林又老又窮的口號，一邊整頓人馬、分配位置鞏固盤根錯節的政商連結，藉由一條龍五合一的固樁行動，建立派系的版圖，這樣出神入化的政治操盤，讓今天的雲林誰當議長，誰當副議議長，就派系說了算。
正副議長手握議程安排、資源分配的權力，可讓想過的議案加速通過、會擋掉派系利益的議案石沉大海，並且正副議長具有「關切」的說服力，或稱「關說」，過去在地方政治都時有耳聞，雖說凡事一體兩面，好聽說成政治協商也可以，只是對政治人物而言，在乎的究竟是關係全民的分配正義，還是個人的派系利益？這正是值得選民檢驗的地方。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna