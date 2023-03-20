雲林，派系說了算：議會簽到燈永遠在報修中，只為了方便議員跑攤

文：廖郁賢（第十九屆雲林縣議員）

獨特的簽到模式

綜觀全台灣議會的簽到模式，就屬雲林縣最富人情味，每人擁有自己的一張簽到表，表訂九點開議，總能拖過十一點半，永遠不確定人數有多少、何時能確認議案，甚至於拿午飯時間為由火速審議預算，草草結束審議大會。擔任議員四年，很難接受這種貼心，雲林縣議會的簽到燈永遠在報修中，只為了方便議員跑攤，或其他原因無法抵達開議現場而開天窗，後來從報修直接換成簡單的白底告示牌，避免選民對議員誤解。

就算順利開議，「照慣例」三個字總是開議的常用詞，許多時候用來以多數暴力阻擋有意見的議員發言，直接進入表決通過幾千萬的預算。就算無法認同這樣錯亂、短視近利的運作模式，可惜的是，當黨團通知舉手大隊進議場表決時，提出異議者，換到的是一句「這叫作政黨、這叫做派系」。派系議員還是會再當選、但行使的是否是利於縣民的政策，真的需要好好討論，而不是不經討論地徑行通過。

雲林還有一個蠻特殊的現象，就是黨團除了民進黨團與國民黨團外，還有誠信聯盟與民意聯盟，而結盟的政黨立場與核心理念就算完全不同，也能合作無間，必須合縱連橫互相交換，可能是青年參政、沒有背景的新人，應該覺察到的政治現實，就算要打破成規，「參詳」（商量）需要時間，關係需要培養，人生百樣，不會只有自己想聽與想看的，經常自許成為一把傘，在擔任議員期間，至少可以為弱勢者遮點雨。

作者提供 雲林縣議會臨時會日常

所謂的無黨籍，就是派系代表

2022年大選結果，無黨籍的議員高達22席，國民黨籍9席；民進黨籍10席；其他小黨各2席，然而地方人士比誰都更清楚，無黨籍只是一個外衣，基本上是當選必要的一個選擇，其背景還是派系，今天的雲林縣，從議會到縣府各局處室，都已統一在縣長意志之下，未來對於預算的把關，恐怕也只是象徵性的程序。

已掌大權的——「青埔仔」，是民主社會的分子，成功的因素，除了個人的有效領導，以及資源交換，派系整合獲取席次，但其決策會影響著公共利益，畢竟議員可以兼職從事各種行業，形成利益結構會變成更緊密的樁腳體系，一旦整體代議士光譜過於接近，利益分配最後受益最少的會是與結構最邊緣的縣民，這真的是健康的嗎？

別讓民主政治產生的政治人物，就像一尊空心佛像，表面上寄託無數生靈心願、承載萬千信眾尊崇，但卻被有心人操控成謊言與金權遊戲的世俗宗教，保祐的不是人民而是金碧輝煌的廟堂。選民需要判斷力，這是公民投票的基本能力，若只為了利益，而決策時忽略了責任，就算讓人民賦予了權力，卻無法根據自由意志與良心行使職權，那應不是一個健康的議會下應有的代議士。

民主社會不用害怕不同意見，有意見，做有效協商，才能形成更好的決策，但若利用言論自由，一邊塑造雲林又老又窮的口號，一邊整頓人馬、分配位置鞏固盤根錯節的政商連結，藉由一條龍五合一的固樁行動，建立派系的版圖，這樣出神入化的政治操盤，讓今天的雲林誰當議長，誰當副議議長，就派系說了算。

正副議長手握議程安排、資源分配的權力，可讓想過的議案加速通過、會擋掉派系利益的議案石沉大海，並且正副議長具有「關切」的說服力，或稱「關說」，過去在地方政治都時有耳聞，雖說凡事一體兩面，好聽說成政治協商也可以，只是對政治人物而言，在乎的究竟是關係全民的分配正義，還是個人的派系利益？這正是值得選民檢驗的地方。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航