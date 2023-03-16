2023/03/16,
經濟

美國中小型銀行一週內連倒三間，五張關鍵圖表追蹤後續風險

美國中小型銀行一週內連倒三間，五張關鍵圖表追蹤後續風險
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國近7天已有3間銀行倒閉，分別為Silvergate Capital Corp.、SVB Financial Group與Signature Bank，SVB、 Signature更為美國歷史上第二與第三大的銀行破產案。避險情緒攀升導致VIX指數繼續創高至26.52，美國及歐洲銀行股重挫也反映市場對於美國中小型銀行流動性擔憂也日益升高。

美國近七天已有三間銀行倒閉，分別為Silvergate Capital Corp.、SVB Financial Group與Signature Bank，SVB、 Signature更為美國歷史上第二與第三大的銀行破產案。避險情緒攀升導致VIX指數繼續創高至26.52，美國及歐洲銀行股重挫也反映市場對於美國中小型銀行流動性擔憂也日益升高。

MM 研究員

以下為M平方整理五張關鍵圖表，提供用戶追蹤後續風險：

克里夫蘭聯儲銀行系統風險指標（SRI）可以代表銀行業平均破產風險，當 SRI（PDD減去ADD）2天以上低於0.1時，代表銀行系統存在壓力，如果長時間保持在 0.5 以下，則代表銀行面臨重大系統性壓力。

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Photo Credit: 財經M平方

聯邦資金有效利率（Effective Federal Funds Rate，EFFR）為聯邦資金市場包括銀行存款機構、房地美等機構間無擔保的市場隔夜拆借利率。我們可以從EFFR交易量觀察市場流動性的情況，當銀行間拆借需求越大（交易量上升），代表流動性越緊張。

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美債選擇權波動率（MOVE）、 CBOE-VIX波動率指數（VIX）分別代表美國公債期貨、S&P 500指數的波動程度。MOVE、 VIX指數可以反應市場對於股市與債市恐慌情緒。

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信用違約互換，又稱為CDS（Credit Default Swap） ，CDS的買家向賣家支付保費，換取信用違約發生時的賠償。本次就是CDS率先竄高透露出危機，當CDS的報價數值越高，代表美國有較高的債務違約風險。我們也建立了CDS主權債違約觀測站供大家參考。

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隨著美國中小型銀行陸續出現流動性危機，市場預期聯準會將提早轉向，下週聯準會會議（3/23）升息2碼機率已降至0％，今年年底利率甚至已預期開始降息至4％～4.25％ 。

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更多美國銀行流動性分析，除了可以閱讀 3/13 SVB短評外，我們也將在週二推出最新快報分析。

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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