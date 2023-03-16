賓士GLC文案解析：哪些人可以「盡情享受 人生新篇章」？
我們想讓你知道的是
賓士這個廣告的標語，簡潔中透露著精鍊、而且訴求精準，最高明的地方在於經過前面的三個問題過濾，目標客層已經呼之欲出——但至於客層究竟是哪些人「不是我說的」。
同樣是300萬台幣價位的車款（只是舉例，不是指案例車款），對某些人來說是高等級、對另一些人可能只是「中階車款」；同樣是30到40歲的「年輕化車款」目標族群，有些人會買接送家人用的休旅車、但有些要的卻是與眾不同的硬派越野車。
所以，在一款新車推出時，對目標的設定必須與造型、配備緊緊連結，並且在行銷活動中對目標精準送出適當的訊息；還有一點更基本的，就是訴求的內容不能回頭影響到品牌的整體設定。
例如目標族群設定在「中年以上的豪華舒適車款」，在行銷設計上或許成功，但如果讓整個品牌背上「長輩車」的形象，反而會損及其他車系的訴求、讓後續的行銷活動事倍功半。
VOLVO的「長輩化」案例
例如過去曾經廣受醫師、律師等專業人士喜愛的VOLVO汽車，就曾經因為在1970至1990年代連續推出多款造型方正、車體穩重、安全至上的車款，而被年輕族群戲稱為「長輩車」、而且長輩到「警察都不想臨檢」的程度。
後來VOLVO在2000年之後透過「軟化」設計語彙，大力將形象年輕化，並且是最早推出大型豪華休旅車（LSUV）級距產品的廠商之一，花了十多年時間、好幾個產品世代，才逐漸褪去「長輩車」的色彩。
總之，像賓士這樣產品線眾多、而且品牌價值高的廠商，在不同車款的行銷訴求和目標客層的設計上，就必須比產品線相對簡單的競爭對手更加精準、操作更為細膩。
「人生新篇章」是什麼？
讓我們回頭來看看賓士的這個範例：
盡情享受 人生新篇章
看到這兩句話，你聯想到的是什麼？
「盡情享受」是很普通的表達方式，說不上出色；但加上「人生新篇章」就有點奇妙了。
- 問題一：對於不同年齡層、不同人生經歷的人而言，有什麼事情能帶來「人生新篇章」？
畢業？退伍？找到工作？結婚生子？
- 問題二：哪些新篇章又會跟一輛高級汽車有關係？
終於賺到第一桶金？中了獎券？繼承了家業？公司賣掉了？終於離了婚？退休？
再拉回原本很普通、但這時候卻頗有畫龍點睛之妙的前一句話：
- 問題三：這些跟汽車有關係的新篇章，又有哪些是值得「盡情享受」的？
這三個問題，其實是一層一層的過濾：
- 過濾你的人生經驗
- 過濾你認為值得慶祝的轉折點、導引出你想要「盡情享受」的那件事
- 最後過濾出正要開展人生新篇章、願意／值得買車來慶祝、而且買得起這款車的人；也就是過濾出它的目標客層
而在賓士透過這三個問題過濾客層的同時，讀者也在用這三個問題過濾自己：我有那麼值得慶祝的事情發生嗎？有的話我能買（這款）車嗎？我現在能用車子來盡情享受人生嗎？
在這兩個方向的交叉過濾之後，或許典型的客層側寫形象就出現了：
「40歲左右，最近剛把公司賣掉、賺了一筆錢，打算再創業一次；但在那之前想買一輛好車犒賞自己」、「50歲左右的上市公司主管，辛苦多年終於升上副總；雖然沒有時間去越野，但想買一輛品牌切合身分的休閒風格車款」、「終於在年近60歲時退休了，想買一輛好車載著到處去走走」。
當然二十多歲的客層也不是不可能出現，但一來人生的高潮可能還沒到達、比較難以體會到「人生新篇章」的感受，二來即使買得起，也不是這個標語的主要訴求對象。
最高境界：「不是我說的」
一位朋友說：「賓士這個說法不就擺明在打退休的有錢人嗎？」
或許「退休的有錢人」是訴求對象之一（至於究竟是不是，你不妨自己評斷），但通常我們不會把「退休」明白的寫在標語或訴求之中。
一來前面提到的「長輩車」形象問題可能又會出現，二來「退休時買部好車給自己」通常是在西方比較普遍的觀念；如果在中文市場直接這樣寫，恐怕會把市場訴求變得很窄。
其實賓士的這個標語寫法，最高明的地方在於經過前面的三個問題過濾，目標客層已經呼之欲出；但至於客層究竟是哪些人，「不是我說的」。
無論你是40歲或60歲之間，或是不同意上述說法的20至30歲年輕人，都沒有關係；只要你自認為人生中有值得慶祝的轉折點，這部車就是你可以送給自己的禮物。
高明的文案寫法，並不在於告訴目標客層「你就是我們的顧客喔」，而是讓他們主動腦補出「嘿，我就是你們的顧客」的認同、無意間將自己帶入行銷人所設下的「圈套」之中。
能讓顧客將自己代入預設情境的訴求，前提必須如前面提到的：客層設定精準、訊息設定也精準，再加上一些想像力；而這樣的訴求無論認同度（都已經是自己腦補的，還能不認同嗎？）、或是購買的轉換率都會更高。
你準備好了嗎？
最後，順便聊一下英文版的標語：
Ready for it.
直譯的意思是「（請你）準備好（迎接）它的到來」。
在目標客層過濾方面，英文版的「功能性」沒有中文版那麼明顯，但善用了「it」（它）這個字的不確定性。在這個語境下，「它」可以解釋成：
- 準備好迎接新的人生
- 準備好迎接這款車帶來的改變
- 準備好迎接這款車令人驚豔的性能、配備、造型……等等
- 或是任何你覺得「它」可以代表的事物，而在這個語境之下，指的應該都是好事
也就是說，英文的寫法也利用了「它」的不確定性，來達到「不是我說的」的腦補效果；你說「它」是什麼，它就是什麼，總之一定是好事就對了。
總而言之，英文版用的是一句很普通的日常用語，透過單字的不確定性來引發想像；而中文版的結構則比較複雜，利用觀眾對人生的回顧、以及對「盡情享受」的嚮往，不著痕跡、不落文字的標示出目標客層。
這兩個版本的基本技巧是一樣的，但在文字上運用了不同的寫法。不過，中文版標語（特別是高價位產品）通常會選用比較豪華、喜氣、有價值感的意象，以及比較「極端」（最、超、極致、盡情之類）的形容詞。
英文版則不見得一定如此；所以如果中文版標語直接沿用英文的寫法，往往會被業主批評為「太乾」、「缺乏質感」、或是「語意不清」，必須要想比較「大氣」的文字角度來重新表達。
雖然賓士這個標語的中英文版採用了不同的寫法，但都是簡潔中透露著精鍊、而且訴求相當精準的好作品。
本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。