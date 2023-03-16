數據科學家談ChatGPT對工作技能的影響：你的職業愈「需要信賴」，就愈難被取代
我們想讓你知道的是
AI絕不會只是「取代」人，我認為更有可能與人類將會走到共生機制，讓人們回歸到更本質、重要的事情上。未來，初始與耗費時間的資訊整理、發想工作可以交給AI，而分析思考與數據本身的重要性，將會被更凸顯。
寫在前面：AI普及來得會很快，因此必須儘早思考
最近不管文章、影片、短影音媒體都在風風火火傳著ChatGPT的應用 ，從去年開始自己就十分關注ChatGPT的應用與發展，該AI的強大在使用過後實在讓我佩服，網路上不同領域（行銷、工程、財務）也有許多聲音在討論 ChatGPT對於不同行業的影響，因此今天這篇文章記錄下2023年初自己對於AI對數據行業的思考，更多是個人對於未來的預測與想法
什麼是ChatGPT？
ChatGPT是由OpenAI開發的一個人工智慧聊天機器人程式，於2022年11月推出，因為對話與高度接近真人、摘要的能力驚人，因此用戶快速增長，連帶讓許多人都意識到AI的發展速度有多麽驚人，根據報導，推出短短五天內，每天活躍用戶數就超過百萬人；兩個月後，突破每月活躍用戶數達一億人，隨著商用服務出現，AI的商業化進度將更迅速滲透到每個人的生活。
自從微軟火速開啟商業策略整合ChatGPT進自己的瀏覽器Bing，我們也可以注意到Google與微軟的AI大戰開打，這同時會讓我們更透明了解AI技術的發進度與增加前端研發者的開發速度壓力，兩兩都會推動AI的應用化更快速。
大綱：職業影響與個人專業能力啟示
本文分為以下兩個子節，先說明個人對職業影響的思考，尤其以數據分析行業為主，包括商業分析師、數據科學家、數據分析師、機器學習工程師、數據工程師，以及泛數據行業（如大量接觸數據的金融、行銷、供應鏈、生醫職能） ; 至於其他行業從業者可自動將本文的技術能力（Coding，算法）替換為從業的知識要求，而軟實力我想大部分行業都是共同的，因此也可以斟酌服用。
（一）職業影響
- 數量：開發需求減少、部署需求增加
- 質量：對於領域知識與問問題的要求更為重要
（二）個人專業能力啟示
- 學習：如何培養下一階段的AI技能
- 經驗：應累積何種技能因應AI浪潮
職業影響
首先是專業層面，我會從兩個方向切入，Quality & Quantity，我認為ChatGPT在未來會從這兩個層面對數據分析從業人員產生影響：
- 數量：工程、報表需求人員減少，交付、部署人員需求增加
- 質量：工作內容改變，會花更多時間在設計符合「Context」的算法與應用產品
預測一：多數職業的工作性質改變 → 人力需求減少 → 取代
首先是最多人擔心的取代問題：「AI到底會不會取代我的工作呢？」
我認為這取決於你的工作多標準化，其實絕大多數工作本質上都是相當標準化的，我相信每個工作流程都能通過流程圖、網路圖被描繪出來，只是過去因為流程過於複雜、判斷因素更多，因此難以用機械取代，但隨著AI從資料學習的能力越來越好，這些判斷因素將更容易被機器學習，因此複雜性顯然不是一個要素。
從我過去參與的轉型經驗來看，我認為「人的信賴」是一個關鍵要素，你的職業有多麽「需要信賴」，就更難被取代。
信賴意味著要與人交流，因此在「雙向溝通」上，比如分析的交流、回應疑慮、做出診斷這些任務上，我認為還是需要人類的，而許多職業如律師、醫師都需要診斷，顧問需要針對客戶疑慮回答，醫生可能會花更多時間在病人諮詢與安撫上，診斷與評估會通過AI輔助更有效率。
但是「單向交流」諸如回應答案、分析報告，這些我認為AI都是相當好取代的，比方數據分析單方面報數、客服回應等可能就要小心，因此如果你的工作有高比例都是不需要交流、單純會報的，我會建議更專注在開發「交流」與「主動溝通」上，不要做個被動的回答者，而是多去發掘問題與考量對方處境做出應對。
在具體數據分析從業人員上，分析價值會提高，因為人們可以考慮更複雜的要素與其中的交互作用，而工程、數據基礎建設、演算法方面，交付、部署人員需求增加，比起參與端到端的自建複雜系統開發、開發報表、工程建置，人們應該會有更多機會接觸到大量的微服務與API建構的混合雲系統，這也是一種雙向交流，通過對於自身需求的理解來設計系統與分析關鍵零組件，以後會更偏向混合的專業分工模式。
第一個衝擊，就是多數職業的工作性質會改變，雙向交流、刺激思考，遠高於單方向給出答案/解決方案的工作。取代的核心在於「信賴」，因此要做到完全取代我認為不太可能，但因為生產力提高，人力需求減少是相當可能的
第二個衝擊，則是特定職能人力需求的減少。
上面這張圖可以大致看麥肯錫是怎麼想未來工作樣貌的，雖然忽略了很多細節，但還是可以看到生產、數量驅動為主的工作替代性的優先級更高一些。
我認為人力需求會減少是必然的（假設業務量不變），比方說我以前在管顧公司這種高密集知識、對資料收集整合與梳理需求高的工作，有了ChatGPT初步估計至少可以增加5到6倍的生產力，這意味著公司只需要原本20%左右的人就可以達到類似的效果，資深人員若不能發揮經驗優勢反而容易被取代
大量資訊收集助理人員——管顧、律師、證券分析師的助理們——的人數會減少，但高階人員的人數也可能受到負面影響，因為資深人員成本高，採用新進人員可大幅降低成本，結果不一定更差，可能以後的配置會更偏向一個經驗豐沛者與更多中階人員，而初階人員的需求將大幅減少，但高階人才在單一團隊的密度也會下滑。
或者走向另一種質量的改變，新進人員跳過助理階段，更多在協助驗證AI的資訊品質，包括違反基本邏輯、前提條件的資訊排查，以及為AI提供更清楚、具體的問題上，比如將大問題拆解，並通過人類語言與AI合作。
第三個衝擊：工作性質上Knowledge-based的價值減少，懂得問問題與拆解問題、足夠了解情境並能將這些轉換為問題的價值將大幅提高。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html