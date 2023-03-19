管風琴身為樂器界的「航空母艦」，音樂家得手腳並用，就像在上面翩翩起舞
我們想讓你知道的是
身為世界上最老的樂器，管風琴可說是老當益壯，沒有任何樂器能夠蓋過它的聲音，根本就是樂器界的大聲公。最重要的是，它還擁有最廣的音域，最高的聲音甚至可以超出人類的聽力範圍，難怪被稱為「樂器之王」。不過，管風琴究竟是怎麼發出這麼多聲音的？
文：林雅淳
體積大、聲音更大，還能變換多種音色，到底是甚麼樂器，比柯南的變身領結還要神奇？
原來這位神秘大咖，就是樂器界的「航空母艦」管風琴。但你知道嗎？管風琴之所以能發出這麼多種聲音，據說……是因為它裡面藏了一整個管絃樂團。
這究竟是真是假？讓我們一起深入這台「航空母艦」，看看它還藏了什麼秘密。
管子才是主要關鍵，管風琴的發聲原理大有學問
身為世界上最老的樂器，管風琴可說是老當益壯，沒有任何樂器能夠蓋過它的聲音，根本就是樂器界的大聲公。最重要的是，它還擁有最廣的音域，最高的聲音甚至可以超出人類的聽力範圍，難怪被稱為「樂器之王」。
不過，管風琴究竟是怎麼發出這麼多聲音的？
管「風」琴，顧名思義是依靠風的流動來發出聲音。還記得管風琴那一根根引人注目的管子嗎？那就是管風琴發聲的關鍵：音管。當音樂家按下琴鍵，裡面的木製活塞就能接收到信號，讓空氣進入音管，產生不同音高。音管越長，聲音越低，反之亦然。
而為了能夠將它的音域發揮得淋漓盡致，音樂家只用手不夠，還得用腳彈奏「腳鍵盤」，就像在管風琴上翩翩起舞，才得以製造出美妙的樂音。
至於音色的變換，就和音管的成分與構造有關囉。當音樂家想要改變音色時，就得讓空氣進入不同音管，這時就得拉開「音栓」，讓對應的音管保持暢通，才能發出不同音色的聲音。因此，如果一台管風琴有22個音栓，就等於能模擬22種樂器的音色，是不是很神奇呢？
總的來說，管風琴龐大的身體裡，藏著精密的機關，才能展現細膩多變的音色。如果你有現場聽過管風琴的演奏，想必會先因它氣勢磅礡的樂音深感震撼，再被它明亮溫暖的音色給感動。
台灣也聽得到，衛武營的高級管風琴
除了本身的構造以外，管風琴獨特的音色也和場地息息相關。如果場地無法配合，管風琴的聲音反而處處受限、不夠華麗。因此許多管風琴當初在設計時，都是和教堂及音樂廳一起建造，才能打造出最適合的環境；然而在台灣，教堂並非隨處可見，因此大家對這位樂器界的老祖宗相對陌生。
那……想要看到加聽到管風琴本尊，難道只能出國嗎？別急，現在只要到衛武營音樂廳，就能聽到「樂器之王」精彩的現場演出了。
為了讓更多人領略管風琴的獨特之處，衛武營的管風琴大有來頭，場地也有加成作用。這台全亞洲最大的管風琴，共有9000多個音管、127個音栓，層層推疊出豐富的聽覺盛宴。
而衛武營音樂廳不但是全台唯一一座「葡萄園式」音樂廳，也因為這樣的特殊設計，使觀眾在聆聽時音色不會因為方位或距離產生落差，更不會受到位置的影響，都能盡情地享受美好音樂。
天后駕到，伊維塔・艾普卡娜即將來台
對管風琴有基本認識後，你是不是也好奇究竟誰才能夠駕馭這座「樂器之王」呢？讓我們掌聲有請來自拉脫維亞的伊維塔・艾普卡娜。
伊維塔・艾普卡娜這位世界級的管風琴家，在2018年榮獲「拉脫維亞音樂大獎」的「年度音樂家」及「年度音樂會」兩項殊榮，更曾榮獲拉脫維亞文化部的「2015文化傑出獎」，實力可說是國家之寶。她不僅和許多知名的樂團與指揮合作過，近來也發行新專輯《光與暗》，讓許多樂迷儘管不能現場支持，也能收藏她的演奏，一飽耳福。
幸運的是，這位管風琴天后即將來到台灣了。
今（2023）年3月，衛武營將舉辦「管風琴音樂節」，總共有3場音樂會。不僅有伊維塔・艾普卡娜的獨奏會，還有她個別與台灣知名指揮家簡文彬、手風琴家馬丁納斯・萊維茨基斯的合作。音樂光用看的不夠，聽了才過癮，不妨走進音樂廳，實際感受管風琴的魅力吧。
表演資訊
名稱：《2023 衛武營管風琴音樂節》
時間：
- 2023/3/22 (三) 19:30《巴赫與葛拉斯》伊維塔・艾普卡娜獨奏會
- 2023/3/24 (五) 19:30《經典盛會》伊維塔・艾普卡娜 ✕ 簡文彬 ✕ 高市交
- 2023/3/26 (日) 19:30《管風琴與手風琴二重奏之夜》
地點：衛武營國家藝術文化中心&屏東演藝廳
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。