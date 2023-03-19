2023/03/19,
音樂

管風琴身為樂器界的「航空母艦」，音樂家得手腳並用，就像在上面翩翩起舞

管風琴身為樂器界的「航空母艦」，音樂家得手腳並用，就像在上面翩翩起舞
Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供

我們想讓你知道的是

身為世界上最老的樂器，管風琴可說是老當益壯，沒有任何樂器能夠蓋過它的聲音，根本就是樂器界的大聲公。最重要的是，它還擁有最廣的音域，最高的聲音甚至可以超出人類的聽力範圍，難怪被稱為「樂器之王」。不過，管風琴究竟是怎麼發出這麼多聲音的？

文：林雅淳

體積大、聲音更大，還能變換多種音色，到底是甚麼樂器，比柯南的變身領結還要神奇？

原來這位神秘大咖，就是樂器界的「航空母艦」管風琴。但你知道嗎？管風琴之所以能發出這麼多種聲音，據說……是因為它裡面藏了一整個管絃樂團。

這究竟是真是假？讓我們一起深入這台「航空母艦」，看看它還藏了什麼秘密。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

管子才是主要關鍵，管風琴的發聲原理大有學問

身為世界上最老的樂器，管風琴可說是老當益壯，沒有任何樂器能夠蓋過它的聲音，根本就是樂器界的大聲公。最重要的是，它還擁有最廣的音域，最高的聲音甚至可以超出人類的聽力範圍，難怪被稱為「樂器之王」。

不過，管風琴究竟是怎麼發出這麼多聲音的？

管「風」琴，顧名思義是依靠風的流動來發出聲音。還記得管風琴那一根根引人注目的管子嗎？那就是管風琴發聲的關鍵：音管。當音樂家按下琴鍵，裡面的木製活塞就能接收到信號，讓空氣進入音管，產生不同音高。音管越長，聲音越低，反之亦然。

而為了能夠將它的音域發揮得淋漓盡致，音樂家只用手不夠，還得用腳彈奏「腳鍵盤」，就像在管風琴上翩翩起舞，才得以製造出美妙的樂音。

至於音色的變換，就和音管的成分與構造有關囉。當音樂家想要改變音色時，就得讓空氣進入不同音管，這時就得拉開「音栓」，讓對應的音管保持暢通，才能發出不同音色的聲音。因此，如果一台管風琴有22個音栓，就等於能模擬22種樂器的音色，是不是很神奇呢？

總的來說，管風琴龐大的身體裡，藏著精密的機關，才能展現細膩多變的音色。如果你有現場聽過管風琴的演奏，想必會先因它氣勢磅礡的樂音深感震撼，再被它明亮溫暖的音色給感動。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

台灣也聽得到，衛武營的高級管風琴

除了本身的構造以外，管風琴獨特的音色也和場地息息相關。如果場地無法配合，管風琴的聲音反而處處受限、不夠華麗。因此許多管風琴當初在設計時，都是和教堂及音樂廳一起建造，才能打造出最適合的環境；然而在台灣，教堂並非隨處可見，因此大家對這位樂器界的老祖宗相對陌生。

那……想要看到加聽到管風琴本尊，難道只能出國嗎？別急，現在只要到衛武營音樂廳，就能聽到「樂器之王」精彩的現場演出了。

為了讓更多人領略管風琴的獨特之處，衛武營的管風琴大有來頭，場地也有加成作用。這台全亞洲最大的管風琴，共有9000多個音管、127個音栓，層層推疊出豐富的聽覺盛宴。

而衛武營音樂廳不但是全台唯一一座「葡萄園式」音樂廳，也因為這樣的特殊設計，使觀眾在聆聽時音色不會因為方位或距離產生落差，更不會受到位置的影響，都能盡情地享受美好音樂。

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Photo Credit: 衛武營國家藝術文化中心提供
衛武營的管風琴是「全亞洲最大」的管風琴

天后駕到，伊維塔・艾普卡娜即將來台

對管風琴有基本認識後，你是不是也好奇究竟誰才能夠駕馭這座「樂器之王」呢？讓我們掌聲有請來自拉脫維亞的伊維塔・艾普卡娜。

伊維塔・艾普卡娜這位世界級的管風琴家，在2018年榮獲「拉脫維亞音樂大獎」的「年度音樂家」及「年度音樂會」兩項殊榮，更曾榮獲拉脫維亞文化部的「2015文化傑出獎」，實力可說是國家之寶。她不僅和許多知名的樂團與指揮合作過，近來也發行新專輯《光與暗》，讓許多樂迷儘管不能現場支持，也能收藏她的演奏，一飽耳福。

幸運的是，這位管風琴天后即將來到台灣了。

今（2023）年3月，衛武營將舉辦「管風琴音樂節」，總共有3場音樂會。不僅有伊維塔・艾普卡娜的獨奏會，還有她個別與台灣知名指揮家簡文彬、手風琴家馬丁納斯・萊維茨基斯的合作。音樂光用看的不夠，聽了才過癮，不妨走進音樂廳，實際感受管風琴的魅力吧。

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Photo Credit: 伊維塔艾普卡娜官方網站
伊維塔．艾普卡娜

表演資訊

名稱：《2023 衛武營管風琴音樂節》

時間：

  • 2023/3/22 (三) 19:30《巴赫與葛拉斯》伊維塔・艾普卡娜獨奏會
  • 2023/3/24 (五) 19:30《經典盛會》伊維塔・艾普卡娜 ✕ 簡文彬 ✕ 高市交
  • 2023/3/26 (日) 19:30《管風琴與手風琴二重奏之夜》

地點：衛武營國家藝術文化中心&屏東演藝廳

購票資訊請點此

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Photo Credit: 衛武營

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀


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