大馬華人被打壓才來台灣嗎？雖然獨中統考文憑不被政府承認，但離開未必就是「悲情」

馬來西亞華人在中國或台灣留學，被問到的問題多圍繞在「你的普通話/國語怎麼說的這麼好？」當我告訴他們我從小到大的生活環境、接受的教育也使用華語，甚至會講粵語及閩南話，有者會對我們的身分嗤之以鼻，認為我們是新移民，是和他們搶學籍的假外國人；或覺得我們是因為受到國內政府的壓迫和不公對待，才選擇來大中華地區升學，而有此一觀點者，多少聽過馬來西亞有獨中（獨立中學）的存在，也許所認識的馬來西亞友人就是獨中生。

多數人之所以會抱持這樣的誤解，主要是因為不了解華人在東南亞的生存樣貌。實際上，東南亞華人社群不能一概而論。東南亞不同國家華人的佔總人口的比數不同、融合情況的差異、民族國家的政策方向，都導致各國對華人身分的認同、地位，以及華文或華人方言在當地的通用情況有所差異。

多元的教育體系

馬來西亞華人基於人口佔比眾多，自然形成了有利於以純母語溝通的聚落和社群。據統計局數據，1957年馬來亞獨立初期，華人人口便佔總人口630萬中的39.6%，約230萬人。就算如今華人人口佔比逐年下降，2022年的統計數據中馬來西亞仍有680萬華人，佔比約22.9%。因此，當地的華人性（Chineseness）更顯著、華人文化更易於存續，甚至小學華文教育在獨立後被納入公立教育體系的一部分。

馬來西亞的公立教育體系提供多源流的小學教育，某種程度上馬來西亞人可以自由選擇受教語言。一般而言，華人家長會在小學階段讓孩子接受母語教育。

馬來西亞的公立學校主要分為「國民」（Sekolah Kebangsaan）和「國民型」（Sekolah Jenis Kebangsaan）學校，前者以國語馬來語作為學校溝通媒介語，後者則是華文與淡米爾文（Tamil）。不僅如此，國民型小學還擁有華文與淡米爾文版本的各科目課本，並且在考試中也能使用這兩種語言作答。因此，在馬來西亞華人社會的語境中，「國小」或「國中」是俗稱「馬來校」的國民小學或中學；而「華小」或「華中」意指華文國民型小學或中學。

截至2021年，在小學方面馬來西亞全國共有5872所國小、1301所華小和527所淡小；中學則有1985所普通國中、81所華中，以及私立的63所華文獨立中學，簡稱「獨中」。

到了中學階段，馬來西亞華人的教育語言才出現真正的分流。2021年馬來西亞華文理事會主席王鴻財接受媒體訪問時指，大約62%的華人會就讀國民中學；其次，約20%華人就讀國民型華文中學；再來才是民辦的私立「獨中」，約有15%。此外，國民中學與國民型華文中學的差別在於，儘管兩者的教學媒介語是馬來語，但後者的華文科是必修的，並擁有獨立的華人社會賢達組成的董事部，校園的華人文化氛圍較重，而前者是在純馬來語教學的環境內，並不一定有上華文課，學生也不一定被鼓勵在馬來西亞教育文憑（SPM）的考試中選報考華文，理由是避免影響整體成績。