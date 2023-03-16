大馬華人被打壓才來台灣嗎？雖然獨中統考文憑不被政府承認，但離開未必就是「悲情」
我們想讓你知道的是
當馬來西亞華人到台灣或中國留學時，台灣人或中國人對馬來西亞華人之所以選擇來大中華地區升學的認知，可能會覺是因為受到母國政府的壓迫和不公對待，這可能因為有不少獨中生背景的留學生有關。 事實上，獨中生並非馬來西亞華人的多數，對於是否該承認統考，許多人也有截然不同的想法。 就在今年2月，馬來西亞教育部長法迪娜在國會下議院回應時指「政府目前不認為承認統考文憑是優先事項」，且「政府無義務撥款獨中」，使獨中與統考議題再次成為輿論的焦點。
馬來西亞華人在中國或台灣留學，被問到的問題多圍繞在「你的普通話/國語怎麼說的這麼好？」當我告訴他們我從小到大的生活環境、接受的教育也使用華語，甚至會講粵語及閩南話，有者會對我們的身分嗤之以鼻，認為我們是新移民，是和他們搶學籍的假外國人；或覺得我們是因為受到國內政府的壓迫和不公對待，才選擇來大中華地區升學，而有此一觀點者，多少聽過馬來西亞有獨中（獨立中學）的存在，也許所認識的馬來西亞友人就是獨中生。
多數人之所以會抱持這樣的誤解，主要是因為不了解華人在東南亞的生存樣貌。實際上，東南亞華人社群不能一概而論。東南亞不同國家華人的佔總人口的比數不同、融合情況的差異、民族國家的政策方向，都導致各國對華人身分的認同、地位，以及華文或華人方言在當地的通用情況有所差異。
多元的教育體系
馬來西亞華人基於人口佔比眾多，自然形成了有利於以純母語溝通的聚落和社群。據統計局數據，1957年馬來亞獨立初期，華人人口便佔總人口630萬中的39.6%，約230萬人。就算如今華人人口佔比逐年下降，2022年的統計數據中馬來西亞仍有680萬華人，佔比約22.9%。因此，當地的華人性（Chineseness）更顯著、華人文化更易於存續，甚至小學華文教育在獨立後被納入公立教育體系的一部分。
馬來西亞的公立教育體系提供多源流的小學教育，某種程度上馬來西亞人可以自由選擇受教語言。一般而言，華人家長會在小學階段讓孩子接受母語教育。
馬來西亞的公立學校主要分為「國民」（Sekolah Kebangsaan）和「國民型」（Sekolah Jenis Kebangsaan）學校，前者以國語馬來語作為學校溝通媒介語，後者則是華文與淡米爾文（Tamil）。不僅如此，國民型小學還擁有華文與淡米爾文版本的各科目課本，並且在考試中也能使用這兩種語言作答。因此，在馬來西亞華人社會的語境中，「國小」或「國中」是俗稱「馬來校」的國民小學或中學；而「華小」或「華中」意指華文國民型小學或中學。
截至2021年，在小學方面馬來西亞全國共有5872所國小、1301所華小和527所淡小；中學則有1985所普通國中、81所華中，以及私立的63所華文獨立中學，簡稱「獨中」。
到了中學階段，馬來西亞華人的教育語言才出現真正的分流。2021年馬來西亞華文理事會主席王鴻財接受媒體訪問時指，大約62%的華人會就讀國民中學；其次，約20%華人就讀國民型華文中學；再來才是民辦的私立「獨中」，約有15%。此外，國民中學與國民型華文中學的差別在於，儘管兩者的教學媒介語是馬來語，但後者的華文科是必修的，並擁有獨立的華人社會賢達組成的董事部，校園的華人文化氛圍較重，而前者是在純馬來語教學的環境內，並不一定有上華文課，學生也不一定被鼓勵在馬來西亞教育文憑（SPM）的考試中選報考華文，理由是避免影響整體成績。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna