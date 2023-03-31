2023/03/31,
健康

凍卵手術詳解：我適合凍卵嗎？會產生哪些費用？有年齡限制或保存期限嗎？

凍卵手術詳解：我適合凍卵嗎？會產生哪些費用？有年齡限制或保存期限嗎？
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我們想讓你知道的是

凍卵優點是可以預先儲存卵子，若未來有試管嬰兒的需求就可以派上用場，作為女性生育規劃中的plan B。凍卵適合35歲以前、近期尚未計劃懷孕的女性，尤其是家族女性曾有卵巢早衰或難孕的女性有更高的機率發生卵巢早衰。

凍卵指的就是利用排卵藥誘導當週期的濾泡都成長成為卵子（一般一個週期只有一顆濾泡成功長成卵子，其餘會被淘汰），再透過手術將卵子從卵巢取出，經過玻璃化冷凍技術，將這些卵子儲存在-196℃的液態氮中。凍卵流程最短只需要花14天的時間，過程中可以拆分為4大步驟：療程檢查、排卵追蹤、取卵手術以及卵子冷凍。

以下就讓我們帶您更進一步了解凍卵手術。

我適合凍卵嗎？凍卵流程前後注意事項

凍卵優點是可以預先儲存卵子，若未來有試管嬰兒的需求就可以派上用場，作為女性生育規劃中的plan B。

凍卵適合35歲以前、近期尚未計劃懷孕的女性，尤其是家族女性曾有卵巢早衰或難孕的女性有更高的機率發生卵巢早衰。另外在接受卵巢手術、化療或放射線治療前，也應該先考慮凍卵，以免療程影響卵巢功能。

  • 凍卵前準備：凍卵前需要到醫院做抽血檢查記憶陰道超音波檢查，醫師根據檢查結果製訂凍卵療程細節；若療程前想要調理身體，健康的飲食及作息習慣搭配營養品要維持至少3個月才會有「養卵」的效果。
  • 凍卵流程中注意：正式進入凍卵療程後，需要定時施打排卵針，並且定期回院追蹤濾泡並確認取卵時間。施打排卵針劑容易引起腹部腫脹，建議凍卵過程的飲食宜清淡，避免鈉含量多和容易脹氣的食物。
  • 凍卵後飲食：當濾泡成熟，醫師會開立施打破卵針，打完破卵針約36小時後一定要到醫院進行陰道取卵。取卵後卵巢需要適度的休息，為減少對卵巢的過度刺激，建議取卵後飲食可多攝取高蛋白食物並補充維生素。

凍卵流程中會產生哪些費用？

整個凍卵流程大約需要花費8萬至12萬元，凍卵費用包含檢查費、排卵藥劑、超音波檢查、取卵手術、冷凍材料費以及冷凍保存費。因為凍卵是個人化設計療程，凍卵需要經過醫師評估以及回診追蹤，才能確認其詳細凍卵價格。當然，每家醫療院所還是有所差異。

凍卵過程風險高嗎？手術有後遺症嗎？

凍卵過程中，要注意卵巢過度刺激症候群（OHSS）的副作用，大部分會出現腹脹和腹痛。

年輕過瘦、多囊性卵巢症候群患者，或單側卵巢之卵泡數大於15個以上的女性對排卵藥的反應良好，需要特別注意凍卵打針的排卵藥劑，更需要依時回診追蹤濾泡長勢，方便醫師隨時調整排卵藥劑量。

在凍卵取卵手術中會採用「舒眠麻醉」，這個流程需要由麻醉科醫師執行，若曾經發生麻醉藥物過敏，務必在術前跟醫師溝通，避免產生凍卵後遺症。

凍卵時間要多久？

一般情況下整個凍卵流程需要至少2週的時間，可能會依每個人狀況有所不同，凍卵時間由主治醫師安排，期間需要回診2-3次。

凍卵一次要取幾顆才夠？

為了確保未來的試管嬰兒懷孕率，醫師建議不同凍卵年齡段的女性需要凍存的卵子數量有所不同。

凍卵年齡

35歲以下

35-38歲

39-40歲

40歲以上

卵子數

10顆

15顆

20顆

20顆以上

凍卵有保存期限嗎？可以冷凍多久？

根據台灣《人工生殖法》並未規定凍卵保存期限，因此凍卵可以凍一輩子。冷凍卵子雖然可以延長生育年齡，但還是不能改變婦女本身的生理年齡，高齡產婦妊娠期間發生併發症機率高，因此建議想要凍卵的女性盡量於35歲前進行凍卵，並於45歲前完成生育。

凍卵年齡有限制嗎？40歲可以嗎？

凍卵年齡沒有限制，但太早或太晚凍卵效益都不高，主要還是看年齡與卵子品質這兩個因素。

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Photo Credit: 茂盛醫院

先凍卵再做試管嬰兒成功率高嗎？

凍卵後做試管嬰兒的成功率，取決於精卵結合成胚胎之後的發育長勢，以及染色體異常率；年輕時期的卵子有更好的品質，相對成功率就比較高。

34歲是最佳的凍卵年齡，將年輕健康的卵子冷凍儲備起來，在未來有生育需求時再解凍使用，不讓時間流逝而錯過生育黃金期。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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