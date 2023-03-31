凍卵手術詳解：我適合凍卵嗎？會產生哪些費用？有年齡限制或保存期限嗎？
我們想讓你知道的是
凍卵優點是可以預先儲存卵子，若未來有試管嬰兒的需求就可以派上用場，作為女性生育規劃中的plan B。凍卵適合35歲以前、近期尚未計劃懷孕的女性，尤其是家族女性曾有卵巢早衰或難孕的女性有更高的機率發生卵巢早衰。
凍卵指的就是利用排卵藥誘導當週期的濾泡都成長成為卵子（一般一個週期只有一顆濾泡成功長成卵子，其餘會被淘汰），再透過手術將卵子從卵巢取出，經過玻璃化冷凍技術，將這些卵子儲存在-196℃的液態氮中。凍卵流程最短只需要花14天的時間，過程中可以拆分為4大步驟：療程檢查、排卵追蹤、取卵手術以及卵子冷凍。
以下就讓我們帶您更進一步了解凍卵手術。
我適合凍卵嗎？凍卵流程前後注意事項
凍卵優點是可以預先儲存卵子，若未來有試管嬰兒的需求就可以派上用場，作為女性生育規劃中的plan B。
凍卵適合35歲以前、近期尚未計劃懷孕的女性，尤其是家族女性曾有卵巢早衰或難孕的女性有更高的機率發生卵巢早衰。另外在接受卵巢手術、化療或放射線治療前，也應該先考慮凍卵，以免療程影響卵巢功能。
- 凍卵前準備：凍卵前需要到醫院做抽血檢查記憶陰道超音波檢查，醫師根據檢查結果製訂凍卵療程細節；若療程前想要調理身體，健康的飲食及作息習慣搭配營養品要維持至少3個月才會有「養卵」的效果。
- 凍卵流程中注意：正式進入凍卵療程後，需要定時施打排卵針，並且定期回院追蹤濾泡並確認取卵時間。施打排卵針劑容易引起腹部腫脹，建議凍卵過程的飲食宜清淡，避免鈉含量多和容易脹氣的食物。
- 凍卵後飲食：當濾泡成熟，醫師會開立施打破卵針，打完破卵針約36小時後一定要到醫院進行陰道取卵。取卵後卵巢需要適度的休息，為減少對卵巢的過度刺激，建議取卵後飲食可多攝取高蛋白食物並補充維生素。
凍卵流程中會產生哪些費用？
整個凍卵流程大約需要花費8萬至12萬元，凍卵費用包含檢查費、排卵藥劑、超音波檢查、取卵手術、冷凍材料費以及冷凍保存費。因為凍卵是個人化設計療程，凍卵需要經過醫師評估以及回診追蹤，才能確認其詳細凍卵價格。當然，每家醫療院所還是有所差異。
凍卵過程風險高嗎？手術有後遺症嗎？
凍卵過程中，要注意卵巢過度刺激症候群（OHSS）的副作用，大部分會出現腹脹和腹痛。
年輕過瘦、多囊性卵巢症候群患者，或單側卵巢之卵泡數大於15個以上的女性對排卵藥的反應良好，需要特別注意凍卵打針的排卵藥劑，更需要依時回診追蹤濾泡長勢，方便醫師隨時調整排卵藥劑量。
在凍卵取卵手術中會採用「舒眠麻醉」，這個流程需要由麻醉科醫師執行，若曾經發生麻醉藥物過敏，務必在術前跟醫師溝通，避免產生凍卵後遺症。
凍卵時間要多久？
一般情況下整個凍卵流程需要至少2週的時間，可能會依每個人狀況有所不同，凍卵時間由主治醫師安排，期間需要回診2-3次。
凍卵一次要取幾顆才夠？
為了確保未來的試管嬰兒懷孕率，醫師建議不同凍卵年齡段的女性需要凍存的卵子數量有所不同。
|
凍卵年齡
|
35歲以下
|
35-38歲
|
39-40歲
|
40歲以上
|
卵子數
|
10顆
|
15顆
|
20顆
|
20顆以上
凍卵有保存期限嗎？可以冷凍多久？
根據台灣《人工生殖法》並未規定凍卵保存期限，因此凍卵可以凍一輩子。冷凍卵子雖然可以延長生育年齡，但還是不能改變婦女本身的生理年齡，高齡產婦妊娠期間發生併發症機率高，因此建議想要凍卵的女性盡量於35歲前進行凍卵，並於45歲前完成生育。
凍卵年齡有限制嗎？40歲可以嗎？
凍卵年齡沒有限制，但太早或太晚凍卵效益都不高，主要還是看年齡與卵子品質這兩個因素。
先凍卵再做試管嬰兒成功率高嗎？
凍卵後做試管嬰兒的成功率，取決於精卵結合成胚胎之後的發育長勢，以及染色體異常率；年輕時期的卵子有更好的品質，相對成功率就比較高。
34歲是最佳的凍卵年齡，將年輕健康的卵子冷凍儲備起來，在未來有生育需求時再解凍使用，不讓時間流逝而錯過生育黃金期。
延伸閱讀
- 烏烏醫師《無框身體》：凍卵——科技始終來自於人性，醫療終將解放女性
- 生育自主｜凍卵｜我自己身體取出的東西，卻不能自己決定使用時機
- 凍卵價格昂貴嗎？有沒有副作用？需要冷凍幾顆才足以成功懷孕呢？
- 《星期天晚上》S2EP2｜過年時最怕長輩問「你什麼時候要去凍卵？」凍卵後人生就自由了嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
Tags：
向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。