野島剛《漂流日本》：遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明（上）

文：野島剛

編按：辜寬敏（1926-2023）先生於2023年2月27日逝世，著有《漂流日本：失去故鄉的台灣人》一書的野島剛，為了紀念辜寬敏的離世，盼望更多台灣讀者能夠認識他，在取得各版權方（小學館、游擊文化）的同意之下，授權收錄在《漂流日本》中〈遊走日本、台灣、中國政治舞臺的「密使」一家族〉此一章節全文給予關鍵評論網刊登。

遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明

日本人常認為台灣位處南方，氣候炎熱。但事實上，冬天的台北冷得寒風刺骨。房間裡沒有暖氣設施，許多建築物的密閉工程也做得不是很好。屋內屋外溫度經常差不多，很容易感冒。

與這位年過九十的老人，約訪在他經營的水產公司辦公室見面的那一日，天氣也是這樣飄著淡淡寒意。他舉止瀟灑，宛如註冊商標的一頭白髮和白色西裝。他的水產公司就位在貫穿台北中心的南北向松江路上，地處大樓林立的商業地帶，許多金融機關與貿易公司都在此處設點。過去我被派到台北擔任新聞特派員，那時候天天報到的分公司也在這附近，我因此覺得懷念、熟悉。

這位老人年輕時是銀座知名的花花公子。而現在，有人說他在檯面下金援女總統蔡英文所帶領的台灣執政黨民進黨。

其實到今天為止，我們早已見過數次。不論是我去採訪他，還是在記者會見到面，他一開始總像要避開對方銳氣般行事緩慢。

「今天好冷啊！好啦，就來看看我這個老人能幫上什麼忙吧。」

他彷彿要看我如何出招，沉沉地坐進了沙發，樣子有些放鬆。

在我們不斷一問一答的過程中，沒有花太多時間，老人整個熱絡了起來。

談話內容逐漸變得有趣。感覺到他是個服務精神旺盛的人。

他很瞭解如何取悅媒體，只要他一開口，都會成為新聞標題。他也知道如何美化自己。而他虛實交錯的人生，本身也像部連續劇。

這樣的一號人物，被台灣媒體形容為「台獨大老」，擔任蔡英文總統資政的辜寬敏。

財閥辜家的八男

台灣有句話叫「一府二鹿三艋舺」，意指十九世紀左右，台灣因對外貿易而繁榮起來的三個地區。「府」是指清朝設有行政機關（台南府）的台南；「鹿」是台灣中部的鹿港；「艋舺」則是台北繁華地區「萬華」的舊稱。

辜家的據點就在其中的鹿港。今日，鹿港則以古都之姿，吸引大量的觀光客。

從台北搭高鐵到彰化耗時一個小時，接著再花二十分鐘左右轉搭計程車之類的交通工具，就可踏進鹿港的街道。鹿港的肉包相當有名，販賣熱騰騰的肉包店家四處林立，讓人有種整個城市都飄著肉包香味的錯覺。同時，鹿港也是烏魚子的產地，每到冬季鯔魚（烏魚）游到台灣海峽時，滿街都會看見桌板上擺著琥珀色的烏魚子，洋溢另種風情。

城市中心矗立著一座巴洛克式的洋樓，過去稱做「小總督府」，是辜家繁榮的象徵。今日改名為「鹿港民俗文物館」，已向大眾開放參觀，文物館內的一角也展示著辜家大家族的照片與生活用品。二次大戰前，在台灣有被稱為「五大財閥」的名門望族。自北而南分別為基隆的顏家、板橋的林家、霧峰的林家、鹿港的辜家，以及高雄的陳家。他們在日本統治下的台灣，擴張勢力，獲得了巨大的財富。活躍在日本的作家一青妙、歌手一青窈，她們的父親就是基隆顏家本家的長男。

二次大戰後，在來自中國的國民黨統治下，於日治時期累積了財富的財閥雖然失了勢，但辜家仍挺過了初期的壓迫，頑強地持續發展。

除了台灣最大的金融機關「中國信託商業銀行」、「台灣水泥」等主力事業外，辜家觸角亦延伸到各個領域，即使在台灣財經界也保有壓倒性的力量。數年前併購了日本東京之星銀行的，也是這間中國信託商業銀行所為。

只要在台灣生活，就幾乎不可能忽視辜家的存在。

辜寬敏生為辜家八男。一九四七年爆發鎮壓民眾的「二二八事件」時，他人剛好在上海。不過之後，台灣到處因舉發反政府人士而亂象叢生，他感到生命危險，於是經由香港決定移居到日本。

他本人如此敘述事情始末：

二戰結束後，我對國民黨政府治理台灣抱持批判。不是只有我而已，而是所有在日治時期中長大的菁英、知識分子都是如此。當時我是台灣大學全校聯合自治會會長，而政府已經開始捕抓反對國民黨的學生。就在我剛好前往香港時，家裡打了電話給我。他們跟我說現在有十七、 八個軍人在拆天花板搜索，我一聽就知道台灣是回不得了。那個時代不需要逮捕令或任何東西，只要你一回家就會被抓，一個不好還會被殺掉。我家人也告訴我千萬別回台灣。不過像香港那種空間不大的地方，實在讓我非常沉悶。所以我才下定決心前往日本。

一開始，他在日本經商。後來他愈來愈無法容忍國民黨在台灣施行暴政，情緒愈來愈高漲。於是參加了在日本組成的台灣獨立運動組織——台灣青年社（後來的台灣獨立建國聯盟）。一九六五年時，他還擔任該組織的委員長。

「那時我身上有些資金。我把這些錢慢慢投進去，透過《台灣青年》（台獨聯盟發行的機關刊物）之類的，把組織擴展到全世界。」

辜家自二次大戰前就在日本經營事業，在千葉縣靠東京灣的海岸線上擁有許多不動產，而辜寬敏口中說的資金，一部分的來源就是他從這塊土地分到的繼承。原先辜家的人都忘了有這塊土地，二戰結束後的某天，日本政府突然來了聯絡，表示「想買下這塊地」，才讓他們想起這件事。身為土地登記人的父親早已亡故，土地最後是由人在日本的辜寬敏所賣出的。

辜寬敏點著味道刺鼻的香菸，臉上浮現一抹孩子般的微笑，陳述這段往事，講到「慢慢」的時候，他的身體還突然往前傾。

太陽花學運的源頭

接著，我想先跳離辜家的故事，來談談「台灣獨立」。

二○一四年，台灣突然爆發太陽花學運。我去台灣採訪。在松山機場降落後，我沒去下榻的旅館，就直接前往學生占領的立法院附近。當時太陽已經下山，許多年輕人用擴音器，持續在路上進行演說。那股「熱氣」，跟我在世界各地的民主化運動現場體會到的感覺一模一樣。

占據國會殿堂的學生在外頭的夥伴，在立法院的外牆上貼著寫有各自想法的黃色便條紙。

這些數不盡的便條紙上，有八成的內容都寫著「台灣要獨立！」「台灣獨立萬歲！」內容都台灣獨立有關。

Photo Credit: 內容力有限公司提供 便條紙上充滿台灣獨立的字眼。

我看到這場景，覺得受到不少衝擊。不過我驚訝的不是獨立思想在年輕族群中擴散，而是因為他們竟然毫不猶豫、一點都不恐懼，純真、自由、闊達地談論「台灣獨立」這四個字。