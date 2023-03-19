野島剛《漂流日本》：遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明（上）
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雖然辜寬敏在談話中說贏了蔣經國，但最終台灣還是沒能留在聯合國。與蔣經國會面後，辜寬敏回到了日本，並向獨立運動的夥伴坦白此事。但這卻讓他受到徹底的彈劾，不只被解除委員長一職，也被聯盟除名。
文：野島剛
編按：辜寬敏（1926-2023）先生於2023年2月27日逝世，著有《漂流日本：失去故鄉的台灣人》一書的野島剛，為了紀念辜寬敏的離世，盼望更多台灣讀者能夠認識他，在取得各版權方（小學館、游擊文化）的同意之下，授權收錄在《漂流日本》中〈遊走日本、台灣、中國政治舞臺的「密使」一家族〉此一章節全文給予關鍵評論網刊登。
遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明
日本人常認為台灣位處南方，氣候炎熱。但事實上，冬天的台北冷得寒風刺骨。房間裡沒有暖氣設施，許多建築物的密閉工程也做得不是很好。屋內屋外溫度經常差不多，很容易感冒。
與這位年過九十的老人，約訪在他經營的水產公司辦公室見面的那一日，天氣也是這樣飄著淡淡寒意。他舉止瀟灑，宛如註冊商標的一頭白髮和白色西裝。他的水產公司就位在貫穿台北中心的南北向松江路上，地處大樓林立的商業地帶，許多金融機關與貿易公司都在此處設點。過去我被派到台北擔任新聞特派員，那時候天天報到的分公司也在這附近，我因此覺得懷念、熟悉。
這位老人年輕時是銀座知名的花花公子。而現在，有人說他在檯面下金援女總統蔡英文所帶領的台灣執政黨民進黨。
其實到今天為止，我們早已見過數次。不論是我去採訪他，還是在記者會見到面，他一開始總像要避開對方銳氣般行事緩慢。
「今天好冷啊！好啦，就來看看我這個老人能幫上什麼忙吧。」
他彷彿要看我如何出招，沉沉地坐進了沙發，樣子有些放鬆。
在我們不斷一問一答的過程中，沒有花太多時間，老人整個熱絡了起來。
談話內容逐漸變得有趣。感覺到他是個服務精神旺盛的人。
他很瞭解如何取悅媒體，只要他一開口，都會成為新聞標題。他也知道如何美化自己。而他虛實交錯的人生，本身也像部連續劇。
這樣的一號人物，被台灣媒體形容為「台獨大老」，擔任蔡英文總統資政的辜寬敏。
財閥辜家的八男
台灣有句話叫「一府二鹿三艋舺」，意指十九世紀左右，台灣因對外貿易而繁榮起來的三個地區。「府」是指清朝設有行政機關（台南府）的台南；「鹿」是台灣中部的鹿港；「艋舺」則是台北繁華地區「萬華」的舊稱。
辜家的據點就在其中的鹿港。今日，鹿港則以古都之姿，吸引大量的觀光客。
從台北搭高鐵到彰化耗時一個小時，接著再花二十分鐘左右轉搭計程車之類的交通工具，就可踏進鹿港的街道。鹿港的肉包相當有名，販賣熱騰騰的肉包店家四處林立，讓人有種整個城市都飄著肉包香味的錯覺。同時，鹿港也是烏魚子的產地，每到冬季鯔魚（烏魚）游到台灣海峽時，滿街都會看見桌板上擺著琥珀色的烏魚子，洋溢另種風情。
城市中心矗立著一座巴洛克式的洋樓，過去稱做「小總督府」，是辜家繁榮的象徵。今日改名為「鹿港民俗文物館」，已向大眾開放參觀，文物館內的一角也展示著辜家大家族的照片與生活用品。二次大戰前，在台灣有被稱為「五大財閥」的名門望族。自北而南分別為基隆的顏家、板橋的林家、霧峰的林家、鹿港的辜家，以及高雄的陳家。他們在日本統治下的台灣，擴張勢力，獲得了巨大的財富。活躍在日本的作家一青妙、歌手一青窈，她們的父親就是基隆顏家本家的長男。
二次大戰後，在來自中國的國民黨統治下，於日治時期累積了財富的財閥雖然失了勢，但辜家仍挺過了初期的壓迫，頑強地持續發展。
除了台灣最大的金融機關「中國信託商業銀行」、「台灣水泥」等主力事業外，辜家觸角亦延伸到各個領域，即使在台灣財經界也保有壓倒性的力量。數年前併購了日本東京之星銀行的，也是這間中國信託商業銀行所為。
只要在台灣生活，就幾乎不可能忽視辜家的存在。
辜寬敏生為辜家八男。一九四七年爆發鎮壓民眾的「二二八事件」時，他人剛好在上海。不過之後，台灣到處因舉發反政府人士而亂象叢生，他感到生命危險，於是經由香港決定移居到日本。
他本人如此敘述事情始末：
二戰結束後，我對國民黨政府治理台灣抱持批判。不是只有我而已，而是所有在日治時期中長大的菁英、知識分子都是如此。當時我是台灣大學全校聯合自治會會長，而政府已經開始捕抓反對國民黨的學生。就在我剛好前往香港時，家裡打了電話給我。他們跟我說現在有十七、 八個軍人在拆天花板搜索，我一聽就知道台灣是回不得了。那個時代不需要逮捕令或任何東西，只要你一回家就會被抓，一個不好還會被殺掉。我家人也告訴我千萬別回台灣。不過像香港那種空間不大的地方，實在讓我非常沉悶。所以我才下定決心前往日本。
一開始，他在日本經商。後來他愈來愈無法容忍國民黨在台灣施行暴政，情緒愈來愈高漲。於是參加了在日本組成的台灣獨立運動組織——台灣青年社（後來的台灣獨立建國聯盟）。一九六五年時，他還擔任該組織的委員長。
「那時我身上有些資金。我把這些錢慢慢投進去，透過《台灣青年》（台獨聯盟發行的機關刊物）之類的，把組織擴展到全世界。」
辜家自二次大戰前就在日本經營事業，在千葉縣靠東京灣的海岸線上擁有許多不動產，而辜寬敏口中說的資金，一部分的來源就是他從這塊土地分到的繼承。原先辜家的人都忘了有這塊土地，二戰結束後的某天，日本政府突然來了聯絡，表示「想買下這塊地」，才讓他們想起這件事。身為土地登記人的父親早已亡故，土地最後是由人在日本的辜寬敏所賣出的。
辜寬敏點著味道刺鼻的香菸，臉上浮現一抹孩子般的微笑，陳述這段往事，講到「慢慢」的時候，他的身體還突然往前傾。
太陽花學運的源頭
接著，我想先跳離辜家的故事，來談談「台灣獨立」。
二○一四年，台灣突然爆發太陽花學運。我去台灣採訪。在松山機場降落後，我沒去下榻的旅館，就直接前往學生占領的立法院附近。當時太陽已經下山，許多年輕人用擴音器，持續在路上進行演說。那股「熱氣」，跟我在世界各地的民主化運動現場體會到的感覺一模一樣。
占據國會殿堂的學生在外頭的夥伴，在立法院的外牆上貼著寫有各自想法的黃色便條紙。
這些數不盡的便條紙上，有八成的內容都寫著「台灣要獨立！」「台灣獨立萬歲！」內容都台灣獨立有關。
我看到這場景，覺得受到不少衝擊。不過我驚訝的不是獨立思想在年輕族群中擴散，而是因為他們竟然毫不猶豫、一點都不恐懼，純真、自由、闊達地談論「台灣獨立」這四個字。
臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。