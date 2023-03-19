野島剛《漂流日本》：遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明（中）

文：野島剛

引漢奸罵名

辜寬敏的父親叫辜顯榮。他在日治時代，光靠他這一代就讓辜家成為財閥，可謂讓辜家發跡的始祖。這位成功人士甚至當過日本的貴族院議員，不過也因為他利用自己與台灣總督府的密切關係來獲得財富，因而惹來「漢奸」（賣國賊）的罵名。

辜顯榮有一則有名的小故事：

一八九五年，台灣因為清朝甲午戰爭戰敗而割讓給日本，日軍從北部的基隆登陸台灣。當時，清朝殘兵的長官逃回大陸而群龍無首，全湧入了台北，狀態非常混亂。於是台北有權勢的商人向日軍派出使者，委託他們整治秩序。辜顯榮那時年輕，就毛遂自薦處理此事。

辜顯榮靠著與生俱來的膽識與交涉能力，贏得了日軍的信賴。日軍在台灣各地掃蕩土匪時，辜顯榮也當過嚮導。他創下的功績，讓他收到許多軍隊、總督府有關的工作，快速確立了政商地位，更曾獲日本政府授勳。

辜顯榮於一九三七年亡故後，辜寬敏同父異母的兄長辜振甫，年紀輕輕就接下了辜家的事業。而他，同樣也不是個簡單人物。

一九四五年八月十五日日本投降，包括辜振甫、台灣的有力人士，與日軍參謀在台北近郊祕密集會。他們與日軍的中宮悟郎、牧澤義夫等人，討論著能否動用仍部署在台灣且狀態良好的日軍，讓台灣獨立。至於這場密談究竟是由哪方先提出的，則有各種說法。雖然台灣許多書籍都指出此事由辜振甫所主導的，不過辜振甫在日後親自表達此事是由日方所提出。

不管真相如何，此事經過數次密談，也號召了其他台灣的有力之士後，辜振甫於八月二十二日出發前往總督府。他在這裡與最後的台灣總督，同時也是第十方面軍司令官的安藤利吉會面。他請求安藤轉讓日軍的武器，協助獨立計畫，但遭到安藤斷然拒絕。

同年十月二十五日，安藤將台灣的統治權移交給就任台灣省行政長官的陳儀。在他被列為戰犯受審時，於上海監獄自盡。

雖然人們普遍認為日本放棄台灣，是依照羅斯福、邱吉爾、蔣介石三人的《開羅宣言》所促成，但當時中華民國因為忙於大陸的戰後處理，並無暇處理台灣事務。因此若有戰力近乎無損的在台日軍出手協助，要在「兩個月的空窗期」內建立起獨立政權，理論上應是可能的。

若是這個計畫得以實現，那麼辜振甫應該會成為台灣的新領導人了。台灣的歷史學家中，也有人指出「戰後最早主張台灣獨立的人就是辜振甫」。

一九四六年，辜振甫遭到逮捕，他因「共謀竊據國土罪」被判刑兩年又兩個月。出獄後，他置身香港。後來又回到台灣，進入了辜家曾經金援的台灣水泥任職。從那時候開始，他發揮了經濟人的才智，藉由台灣水泥、中國信託商業銀行等主要企業，再次復興辜家。接著，他又與希望在台灣統治上借助辜家之力的蔣介石政權和解，成為台灣財經界的巨擘。到了九○年代，辜振甫更順著李登輝的意，肩負兩岸對話窗口的大任，並於幾年後逝世。可以說國民黨利用了辜振甫，而辜振甫也利用了國民黨。

而在各種意義上，辜振甫也是個相當幸運的人。

他被逮捕入獄時，二二八事件正好爆發。要是當時辜振甫還在外頭，不知曾經參與過獨立計畫的他，會是怎樣的下場呢！正因有刑在身，反而安全受到保障。這讓我實際體會到，強大的運氣，果真是成為歷史人物所不可或缺的條件。

「九二共識」的調解

辜振甫的存在，對於當今的兩岸關係、台灣政治也留下了舉足輕重的影響。二○一五年十一月，中國的習近平與台灣的馬英九在新加坡舉行了兩岸歷史性的會談。而兩者對話的基礎，就是「九二共識」。

九二共識的主軸是兩岸皆遵守「一個中國，各自表述」，雙方在「包含台灣，中國只有一個」的想法上一致； 中華人民共和國與台灣（中華民國）互不承認對方主權，默許彼此立場的不同。這個概念有些難以理解。

這個術語是在一九九二年於兩岸之間使用的字眼，當時辜振甫還是台灣對中窗口「海峽交流基金會」的董事長。然而，台灣的民進黨、獨立派，就連當時的總統李登輝都不承認九二共識。他們都批評這不過是透過傳真確認意思的文書資料，與官方的共同意見還差了十萬八千里。

不過令人深感興趣的是，辜振甫自己也說過九二共識根本不存在。據說，辜寬敏曾向他同父異母的兄長問過：「什麼是九二共識？」而辜振甫則這麼回答他：「你在說什麼傻話？既然各自的定義不同，那就代表不是共識啊。」「我這一生就只有那麼一次，被振甫兄那樣罵過。」辜寬敏笑著，如此回想。

有些台灣的政治專家也認為，九二共識是為了改善兩岸關係而無中生有的東西。雖然真相如墜五里霧中，但至少能夠確定，辜振甫仍持續對台灣政治帶來深刻的影響。

不過，辜家在戰後與國民黨順利相處，辜家難道不會因為一人舉著台灣獨立的旗幟，而發生兄弟間的不合嗎？

對於這個疑問，辜寬敏馬上表示不會：

「確實，我哥哥辜振甫位居國民黨政府的重要職位，在經濟界也具有代表台灣的地位。因此我台獨的主張，的確與他的立場差距甚大。打從一開始，我就不太喜歡中國人的想法和行為模式。所以我經常被問到我們兄弟之間有沒有正面衝突過？不過答案是沒有。這或許就是我們家族的特徵。父親是父親，兄長是兄長，而我就是我。」

辜家的小孩在少年時代就生活在徹底嚴格管教的環境，在餐桌上必須等到父親執筷之後，才能用餐。不過也因為這個關係，兄弟間的情誼相當穩固。「辜振甫小時候，父親特地從大陸找來漢文老師教他漢文，深受濃厚的中國文化的教養。而我，媽媽是日本人，受的是日文教育，我直到二戰結束前都不懂中文，頂多是戰後去上海留學學了中文的程度而已。不過，兄弟之間的關係，總比他與國民黨之間的關係還要強大吧？在兄弟關係的前提下，不論哥哥是國民黨、弟弟是獨立派，都是另外一回事。」