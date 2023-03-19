野島剛《漂流日本》：遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明（中）
我們想讓你知道的是
有些台灣的政治專家也認為，九二共識是為了改善兩岸關係而無中生有的東西。雖然真相如墜五里霧中，但至少能夠確定，辜振甫仍持續對台灣政治帶來深刻的影響。
文：野島剛
引漢奸罵名
辜寬敏的父親叫辜顯榮。他在日治時代，光靠他這一代就讓辜家成為財閥，可謂讓辜家發跡的始祖。這位成功人士甚至當過日本的貴族院議員，不過也因為他利用自己與台灣總督府的密切關係來獲得財富，因而惹來「漢奸」（賣國賊）的罵名。
辜顯榮有一則有名的小故事：
一八九五年，台灣因為清朝甲午戰爭戰敗而割讓給日本，日軍從北部的基隆登陸台灣。當時，清朝殘兵的長官逃回大陸而群龍無首，全湧入了台北，狀態非常混亂。於是台北有權勢的商人向日軍派出使者，委託他們整治秩序。辜顯榮那時年輕，就毛遂自薦處理此事。
辜顯榮靠著與生俱來的膽識與交涉能力，贏得了日軍的信賴。日軍在台灣各地掃蕩土匪時，辜顯榮也當過嚮導。他創下的功績，讓他收到許多軍隊、總督府有關的工作，快速確立了政商地位，更曾獲日本政府授勳。
辜顯榮於一九三七年亡故後，辜寬敏同父異母的兄長辜振甫，年紀輕輕就接下了辜家的事業。而他，同樣也不是個簡單人物。
一九四五年八月十五日日本投降，包括辜振甫、台灣的有力人士，與日軍參謀在台北近郊祕密集會。他們與日軍的中宮悟郎、牧澤義夫等人，討論著能否動用仍部署在台灣且狀態良好的日軍，讓台灣獨立。至於這場密談究竟是由哪方先提出的，則有各種說法。雖然台灣許多書籍都指出此事由辜振甫所主導的，不過辜振甫在日後親自表達此事是由日方所提出。
不管真相如何，此事經過數次密談，也號召了其他台灣的有力之士後，辜振甫於八月二十二日出發前往總督府。他在這裡與最後的台灣總督，同時也是第十方面軍司令官的安藤利吉會面。他請求安藤轉讓日軍的武器，協助獨立計畫，但遭到安藤斷然拒絕。
同年十月二十五日，安藤將台灣的統治權移交給就任台灣省行政長官的陳儀。在他被列為戰犯受審時，於上海監獄自盡。
雖然人們普遍認為日本放棄台灣，是依照羅斯福、邱吉爾、蔣介石三人的《開羅宣言》所促成，但當時中華民國因為忙於大陸的戰後處理，並無暇處理台灣事務。因此若有戰力近乎無損的在台日軍出手協助，要在「兩個月的空窗期」內建立起獨立政權，理論上應是可能的。
若是這個計畫得以實現，那麼辜振甫應該會成為台灣的新領導人了。台灣的歷史學家中，也有人指出「戰後最早主張台灣獨立的人就是辜振甫」。
一九四六年，辜振甫遭到逮捕，他因「共謀竊據國土罪」被判刑兩年又兩個月。出獄後，他置身香港。後來又回到台灣，進入了辜家曾經金援的台灣水泥任職。從那時候開始，他發揮了經濟人的才智，藉由台灣水泥、中國信託商業銀行等主要企業，再次復興辜家。接著，他又與希望在台灣統治上借助辜家之力的蔣介石政權和解，成為台灣財經界的巨擘。到了九○年代，辜振甫更順著李登輝的意，肩負兩岸對話窗口的大任，並於幾年後逝世。可以說國民黨利用了辜振甫，而辜振甫也利用了國民黨。
而在各種意義上，辜振甫也是個相當幸運的人。
他被逮捕入獄時，二二八事件正好爆發。要是當時辜振甫還在外頭，不知曾經參與過獨立計畫的他，會是怎樣的下場呢！正因有刑在身，反而安全受到保障。這讓我實際體會到，強大的運氣，果真是成為歷史人物所不可或缺的條件。
「九二共識」的調解
辜振甫的存在，對於當今的兩岸關係、台灣政治也留下了舉足輕重的影響。二○一五年十一月，中國的習近平與台灣的馬英九在新加坡舉行了兩岸歷史性的會談。而兩者對話的基礎，就是「九二共識」。
九二共識的主軸是兩岸皆遵守「一個中國，各自表述」，雙方在「包含台灣，中國只有一個」的想法上一致； 中華人民共和國與台灣（中華民國）互不承認對方主權，默許彼此立場的不同。這個概念有些難以理解。
這個術語是在一九九二年於兩岸之間使用的字眼，當時辜振甫還是台灣對中窗口「海峽交流基金會」的董事長。然而，台灣的民進黨、獨立派，就連當時的總統李登輝都不承認九二共識。他們都批評這不過是透過傳真確認意思的文書資料，與官方的共同意見還差了十萬八千里。
不過令人深感興趣的是，辜振甫自己也說過九二共識根本不存在。據說，辜寬敏曾向他同父異母的兄長問過：「什麼是九二共識？」而辜振甫則這麼回答他：「你在說什麼傻話？既然各自的定義不同，那就代表不是共識啊。」「我這一生就只有那麼一次，被振甫兄那樣罵過。」辜寬敏笑著，如此回想。
有些台灣的政治專家也認為，九二共識是為了改善兩岸關係而無中生有的東西。雖然真相如墜五里霧中，但至少能夠確定，辜振甫仍持續對台灣政治帶來深刻的影響。
不過，辜家在戰後與國民黨順利相處，辜家難道不會因為一人舉著台灣獨立的旗幟，而發生兄弟間的不合嗎？
對於這個疑問，辜寬敏馬上表示不會：
「確實，我哥哥辜振甫位居國民黨政府的重要職位，在經濟界也具有代表台灣的地位。因此我台獨的主張，的確與他的立場差距甚大。打從一開始，我就不太喜歡中國人的想法和行為模式。所以我經常被問到我們兄弟之間有沒有正面衝突過？不過答案是沒有。這或許就是我們家族的特徵。父親是父親，兄長是兄長，而我就是我。」
辜家的小孩在少年時代就生活在徹底嚴格管教的環境，在餐桌上必須等到父親執筷之後，才能用餐。不過也因為這個關係，兄弟間的情誼相當穩固。「辜振甫小時候，父親特地從大陸找來漢文老師教他漢文，深受濃厚的中國文化的教養。而我，媽媽是日本人，受的是日文教育，我直到二戰結束前都不懂中文，頂多是戰後去上海留學學了中文的程度而已。不過，兄弟之間的關係，總比他與國民黨之間的關係還要強大吧？在兄弟關係的前提下，不論哥哥是國民黨、弟弟是獨立派，都是另外一回事。」
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。