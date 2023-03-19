野島剛《漂流日本》：遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明（下）
我們想讓你知道的是
從年輕時到現在，辜朝明仍擁有美國國籍。不過，他本人也自覺到，當別人問他「你是日本人、台灣人，還是美國人」時，總會覺得很難形容。「這感覺就像什錦麵一樣，所有東西都混在一起，很難分辨清楚。以居住的時間來說，我待在日本的時間最長。不過心中卻認為從國中到大學生活過的美國舊金山才是我的故鄉，然而自己的根又在台灣。」
文：野島剛
說服薩默斯
當時，日本這個捨棄了辜朝明的國家，正處在泡沫經濟的最高峰。
美國一直渴望得到野村總研所持有的日本金融資訊，因為日本在那時也算是美國的「金主」之一，因此日本設於國外的銀行與生命保險的會計制度、大藏省的方針、金融規則、限制的變更之類最新的資訊，都是美國非常想得到的資料。
而日本，則是也想從美國那裡得到他們早一步接觸與金融自由化有關的事情。
於是在美日之間游刃有餘處理相關資訊的辜朝明，便瞬間嶄露頭角，成為市場知名的經濟學家。
當時宛如人才寶庫的野村總研，更刺激了他的成長。「富田俊基、植草一秀等等……那裡真的是人才濟濟，完全不輸聯銀的學術組織，讓我覺得相當有趣。」
與目前在中央大學執教的富田，以及成為有名經濟學家的植草等人的相遇，也成了一個契機，一掃辜朝明自小學時代以來對日本抱持的負面印象。
在這個過程中，辜朝明也慢慢確立了他作為分析師的地位，在日本擁有了被稱做「神官」般能預見、決定未來的影響力。
值得一提的是，這個名號之所以會傳開，主要是因為他斷言一九九○的日本不景氣，並非只是一時的景氣衰退，而是因為企業一齊壓縮過剩債務所造成的整體經濟低迷，造成資產負債表衰退的現象。當時，基於景氣循環說法的樂觀論點較占上風，因此起初並沒有人理會辜朝明提出的新理論。
然而隨著經濟持續不景氣，「資產負債表衰退論」逐漸產生說服力，後來就連日本政府也開始在重要局面中倚靠他的判斷。
一九九○年代後半，銀行拒絕新融資案件的狀況相當嚴重，當時首相橋本龍一所帶領的日本政府，對銀行注入資本一事上一直舉棋不定。
此時，辜朝明在電視和國會上呼籲，若想要打開銀行的金庫，就只能注入資本才行。然而，美國這時卻出面阻撓，發難者的首腦是出了名難交涉的人物：美國的財務副部長勞倫斯‧薩默斯（Lawrence Henry Summers）。於是，辜朝明便與加藤紘一一同搭機前往華盛頓。在財政部與薩默斯以及他的副官、後來的財政部長提摩西‧蓋特納（Timothy Franz Geithner）談判。
薩默斯雖然是位難以對付的對手，但辜朝明掌握了能說服他的勝算。因為他在紐約聯銀工作期間，曾處理過大部分美國大型銀行陷入無力償付（Insolvency）的窘境而引發的中南美債務危機。當時的聯銀行長，即是後來成為聯邦儲備委員會主席的保羅‧沃克（Paul Adolph Volcker）。他們那時抱著決心實施的銀行救援措施，成功阻止了金融危機從中南美擴散到全世界。
辜朝明表示，處理這問題的祕訣，就在於「全部都救」。
「問題非常大的時候，就只能全部都救。因為在那樣的情況下，要是還在處理各別銀行的結構改革，或是叫銀行早點把不良債權給處理掉，最後還是會產生『合成謬誤』的局面。但是，當時距離中南美危機已經過了十五年，不管是薩默斯還是蓋特納，所有人都不知道那時的美國當局做了什麼事。於是我和他們說：連美國人都不知道的美國的歷史，日本為什麼不能做相同的事情呢？我就這樣說服了他們。」
所謂的「合成謬誤」（Fallacy of Composition），是指站在微觀的觀點時，這件事情是正確的；但當所有人同時做了那件事情時，卻會在宏觀觀點下發生錯誤的結果。後來，辜朝明的說服奏效，美國默許日本進行資本挹注，日本也隨之得以避開金融危機。
不是日本人才做得到
從年輕時到現在，辜朝明仍擁有美國國籍。
不過，他本人也自覺到，當別人問他「你是日本人、台灣人，還是美國人」時，總會覺得很難形容。
「這感覺就像什錦麵一樣，所有東西都混在一起，很難分辨清楚。以居住的時間來說，我待在日本的時間最長。不過心中卻認為從國中到大學生活過的美國舊金山才是我的故鄉，然而自己的根又在台灣。」
話才剛說完，辜朝明就突然哈哈大笑了起來。不禁讓我覺得他這愛說笑的一面，真的證明了他與辜寬敏有血緣關係。
而辜朝明自身也想過，自己的定位模糊，可能就是讓他與美國之間的困難交涉中具有贏面的原因：
「可能因為我是美國人，又掛著台裔的名字，所以才有辦法順利說服對方日本政策的正確性吧。我想對方或許也因為這點，稍微消除了一點戒心。要是我叫做渡邊，還是其他很像日本人的名字，那對方可能也會更提防小心也說不定。」
其實類似的案例，也曾在日本發生過。
一九九七年至一九九八年，面對日本銀行身負過多不良債權的問題，日本政府正值該不該注入資本的緊要關頭。因為日本全體社會都受到了銀行的衝擊，因此所有人都處在難以說出「政府應該注入資金，保住銀行」的氣氛裡。而此時仍大膽地在媒體上大舉呼籲政府注入資本的，便是這位辜朝明了。
當時，在自民黨中知名的金融專家通、已故的渡邊美智雄，和辜朝明在電視節目上論戰了一番後，在休息室裡，對辜朝明小聲說到：
「能在目前的日本做到這件事（贊成注入資本）的人，除了你之外沒有其他人了。我希望你能儘管放手去做。你的名字若像一般日本人的名字就無法達成此事。」
他陳述自我定位時，都無法脫離父親的影子。
因為從小時候開始，他就有不少能和父親辜寬敏談論台灣獨立的機會。
菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。