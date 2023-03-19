野島剛《漂流日本》：遊走日本、台灣、中國政治舞台的「密使」一家族：辜寬敏與辜朝明（下）

文：野島剛

說服薩默斯

當時，日本這個捨棄了辜朝明的國家，正處在泡沫經濟的最高峰。

美國一直渴望得到野村總研所持有的日本金融資訊，因為日本在那時也算是美國的「金主」之一，因此日本設於國外的銀行與生命保險的會計制度、大藏省的方針、金融規則、限制的變更之類最新的資訊，都是美國非常想得到的資料。

而日本，則是也想從美國那裡得到他們早一步接觸與金融自由化有關的事情。

於是在美日之間游刃有餘處理相關資訊的辜朝明，便瞬間嶄露頭角，成為市場知名的經濟學家。

當時宛如人才寶庫的野村總研，更刺激了他的成長。「富田俊基、植草一秀等等……那裡真的是人才濟濟，完全不輸聯銀的學術組織，讓我覺得相當有趣。」

與目前在中央大學執教的富田，以及成為有名經濟學家的植草等人的相遇，也成了一個契機，一掃辜朝明自小學時代以來對日本抱持的負面印象。

在這個過程中，辜朝明也慢慢確立了他作為分析師的地位，在日本擁有了被稱做「神官」般能預見、決定未來的影響力。

值得一提的是，這個名號之所以會傳開，主要是因為他斷言一九九○的日本不景氣，並非只是一時的景氣衰退，而是因為企業一齊壓縮過剩債務所造成的整體經濟低迷，造成資產負債表衰退的現象。當時，基於景氣循環說法的樂觀論點較占上風，因此起初並沒有人理會辜朝明提出的新理論。

然而隨著經濟持續不景氣，「資產負債表衰退論」逐漸產生說服力，後來就連日本政府也開始在重要局面中倚靠他的判斷。

一九九○年代後半，銀行拒絕新融資案件的狀況相當嚴重，當時首相橋本龍一所帶領的日本政府，對銀行注入資本一事上一直舉棋不定。

此時，辜朝明在電視和國會上呼籲，若想要打開銀行的金庫，就只能注入資本才行。然而，美國這時卻出面阻撓，發難者的首腦是出了名難交涉的人物：美國的財務副部長勞倫斯‧薩默斯（Lawrence Henry Summers）。於是，辜朝明便與加藤紘一一同搭機前往華盛頓。在財政部與薩默斯以及他的副官、後來的財政部長提摩西‧蓋特納（Timothy Franz Geithner）談判。

薩默斯雖然是位難以對付的對手，但辜朝明掌握了能說服他的勝算。因為他在紐約聯銀工作期間，曾處理過大部分美國大型銀行陷入無力償付（Insolvency）的窘境而引發的中南美債務危機。當時的聯銀行長，即是後來成為聯邦儲備委員會主席的保羅‧沃克（Paul Adolph Volcker）。他們那時抱著決心實施的銀行救援措施，成功阻止了金融危機從中南美擴散到全世界。

辜朝明表示，處理這問題的祕訣，就在於「全部都救」。

「問題非常大的時候，就只能全部都救。因為在那樣的情況下，要是還在處理各別銀行的結構改革，或是叫銀行早點把不良債權給處理掉，最後還是會產生『合成謬誤』的局面。但是，當時距離中南美危機已經過了十五年，不管是薩默斯還是蓋特納，所有人都不知道那時的美國當局做了什麼事。於是我和他們說：連美國人都不知道的美國的歷史，日本為什麼不能做相同的事情呢？我就這樣說服了他們。」

所謂的「合成謬誤」（Fallacy of Composition），是指站在微觀的觀點時，這件事情是正確的；但當所有人同時做了那件事情時，卻會在宏觀觀點下發生錯誤的結果。後來，辜朝明的說服奏效，美國默許日本進行資本挹注，日本也隨之得以避開金融危機。

不是日本人才做得到

從年輕時到現在，辜朝明仍擁有美國國籍。

不過，他本人也自覺到，當別人問他「你是日本人、台灣人，還是美國人」時，總會覺得很難形容。

「這感覺就像什錦麵一樣，所有東西都混在一起，很難分辨清楚。以居住的時間來說，我待在日本的時間最長。不過心中卻認為從國中到大學生活過的美國舊金山才是我的故鄉，然而自己的根又在台灣。」

話才剛說完，辜朝明就突然哈哈大笑了起來。不禁讓我覺得他這愛說笑的一面，真的證明了他與辜寬敏有血緣關係。

而辜朝明自身也想過，自己的定位模糊，可能就是讓他與美國之間的困難交涉中具有贏面的原因：

「可能因為我是美國人，又掛著台裔的名字，所以才有辦法順利說服對方日本政策的正確性吧。我想對方或許也因為這點，稍微消除了一點戒心。要是我叫做渡邊，還是其他很像日本人的名字，那對方可能也會更提防小心也說不定。」

其實類似的案例，也曾在日本發生過。

一九九七年至一九九八年，面對日本銀行身負過多不良債權的問題，日本政府正值該不該注入資本的緊要關頭。因為日本全體社會都受到了銀行的衝擊，因此所有人都處在難以說出「政府應該注入資金，保住銀行」的氣氛裡。而此時仍大膽地在媒體上大舉呼籲政府注入資本的，便是這位辜朝明了。

當時，在自民黨中知名的金融專家通、已故的渡邊美智雄，和辜朝明在電視節目上論戰了一番後，在休息室裡，對辜朝明小聲說到：

「能在目前的日本做到這件事（贊成注入資本）的人，除了你之外沒有其他人了。我希望你能儘管放手去做。你的名字若像一般日本人的名字就無法達成此事。」

他陳述自我定位時，都無法脫離父親的影子。

因為從小時候開始，他就有不少能和父親辜寬敏談論台灣獨立的機會。