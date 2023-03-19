2023年TIFA台灣國際藝術節：VR的終極目標，是讓你在元宇宙裡聞到CHANEL N°5的香水味

文：劇場狂粉的日常／鳳君

豔紅色的大幕拉起，置身目眩神迷的宴會廳堂，享受微醺的午夜巴黎，你是受邀的嘉賓之一，跟著派對主人翁優雅起舞，也見證一場都會男女因夢想分離，再度重逢後仍為彼此怦然心動的愛情故事。

「各位，上船吧，大家即將前往一個奇幻繽紛的國度，不要停下腳步，在這裡我們一起醒著做夢！」

西班牙編舞家布蘭卡李（Blanca Li）帶來的VR沉浸式劇場作品《巴黎舞會》，在恢復國際交流後，揭開了2023年TIFA台灣國際藝術節的序幕。這齣透過VIVE全身追蹤器及實景娛樂技術，結合數位科技和現場舞蹈的創作，在威尼斯影展大放異彩，拿下最佳VR體驗獎的殊榮。

也許觀眾沒有聽過布蘭卡李的名字，但這位才華洋溢，來自西班牙的跨界舞蹈藝術家，身兼舞者、導演和編舞家，曾與電影導演佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）、歌手保羅麥卡尼（Paul McCartney）和西洋流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）等知名指標性人物或劇院合作；擅長營造愉悅的音樂氛圍，節慶般的敘事手法跟淺顯易懂的語彙，構築出適合所有年齡層，不同凡響的劇場體驗。

團隊相當用心地重新配唱華語版本，由音樂總監Tao Gutierrez親自來台指導，即使是不熟悉異地文化，或是舞蹈零經驗的觀眾也能輕鬆進入專屬台灣的「元宇宙」舞會。

Photo Credit: 左圖為虛擬畫面©Blanca Li；右圖為實景照片©Justine Cannarella

《巴黎舞會》為確保最佳觀賞品質，每場只有珍貴的十個名額；開演前會由工作人員協助每位觀眾配戴VR裝置，相較於普遍可見的VR遊戲或作品只有頭顯眼鏡外，《巴黎舞會》需要額外配戴四肢感應器、耳機與一個簡易後背包大小的主要感測機體。

在有限的空間裡運用追蹤技術，可以同時捕捉穿戴裝置的多人，猶如真實世界的集體共舞；從地上複雜繁瑣的馬克標記就可以想像，團隊在虛擬的次元中層層堆疊出寬窄深淺皆不一的場景和畫面，只要安排好行走動線，不僅能打破劇院裡表演者與觀賞者的界線，更不必擔心超過舞台大小的尺寸範圍，是充滿想像亦潛力無窮的演出。



其中，香奈兒品牌公司還監製了《巴黎舞會》的所有衣飾，踏入「舞會元宇宙」第一站，觀眾就能在虛擬的更衣室，幫自己的數位替身（Avatar）挑選高級訂製服，精緻細節之考究讓所有參與者都興奮不已，畢竟連經典的山茶花戒指都忠實呈現在手上呢。

從凡爾賽風格的舞會，金碧輝煌的旋轉大樓梯，復古奢華的機械式車廂，迪士尼童話般的湖中生物圍繞著遊船，好似巴洛克城堡的戶外花園，纏繞特殊造型藤蔓植被的蜿蜒迷宮，最後來到充滿紅磨坊情調的俱樂部夜總會，在美麗性感的貓女舞者群的簇擁下，觀眾們搖身一變，以台上表演者的身份鞠躬謝幕，齊心完成這趟35分鐘的巴黎舞會。

VR體驗的終極目標，是要讓觀眾可以完全感同身受並相信數位替身（Avatar）所經歷的一切，因此，除了視覺跟聽覺的模擬外，也需要觸覺跟嗅覺的輔助，例如：遊船的過程中你可以感受到湖邊水氣撲面而來，車廂內甚至飄散著CHANEL N°5的香水味。

《巴黎舞會》不單是一般的VR體驗，更有別於常見的沉浸式劇場；它結合兩者的優勢，保留現實世界的肢體互動，企圖探索虛實交融的感官極限。

不過，雖然布蘭卡李嘗試以舞蹈為媒介，試探人與科技間的界線，但VR技術與硬體設備的成熟完善仍還有待精進；觀賞過程中，畫面依舊會出現怪異的懸空停滯、穿模或是破圖；感應器無法360度的即時回饋，導致不流暢的肢體動作，也難免會有些許碰撞意外；聲音包覆感不足、風吹和香味生硬直接的帶入都可能破壞戲劇的連續性，強烈的違和感也容易讓參與者出戲。

當然，過於沉重的頭顯以及不夠輕巧的背包裝置，也需要時間醞釀跟發展，然而無論如何，相信電影《一級玩家》裡的五感沉浸技術很快會實現，就在不久的未來。

拜疫情所賜，數位科技除了運用在日常生活外，也讓藝術創作的呈現有更多想像，你可以在台灣一睹火災後重建之路遙遙無期的巴黎聖母院，透過VR展覽《永恆聖母院》重返中世紀去欣賞世界名勝的起源；在周東彥《霧中・凝視》的虛擬蒸氣裡頭，近距離親密地直視男色三溫暖，大膽窺探男同志社群文化；又或者在黃心健與美國傳奇音樂家蘿瑞安德森（Laurie Anderson）勾勒的《沙中房間》裡，玩耍各種文字符號或記憶的迷離幻境，甚至自由暢快的飛行翱翔，前往星光銀河的彼端。

對藝術而言，VR究竟是一種侷限抑或是契機？會不會就此取代實體劇場呢？

我想答案是否定的，它只是提供了另一種嶄新的說故事管道；雖然當經驗、技術或創意不停激盪後，虛實整合在未來可能是股充滿力量的趨勢跟浪潮，但是實體劇場的即時性、互動性、設計手法、演員的情緒渲染和現場跌宕起伏的氣氛，絕對有著無可比擬的魅力。

虛擬實境帶來實體環境無法給予的特殊體驗，創造讓觀眾逃離現實的片刻，轉換人類的生理感知，領略跨時空跨地域的文明、事物及人生歷程。某種程度上，我們不再是單純的觀賞者，藉由這個充滿未知的途徑，在虛擬和真實邊界的異度空間，找尋不曾碰觸過的挑戰與夢想；卸除VR後，又能以開闊、新穎且更多元的視野角度來滋養反思自己的生活。