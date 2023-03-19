2023年TIFA台灣國際藝術節：VR的終極目標，是讓你在元宇宙裡聞到CHANEL N°5的香水味
我們想讓你知道的是
香奈兒品牌公司監製了《巴黎舞會》的所有衣飾，踏入「舞會元宇宙」第一站，觀眾就能在虛擬的更衣室，幫自己的數位替身挑選高級訂製服，精緻細節之考究讓所有參與者都興奮不已，畢竟連經典的山茶花戒指都忠實呈現在手上......
文：劇場狂粉的日常／鳳君
豔紅色的大幕拉起，置身目眩神迷的宴會廳堂，享受微醺的午夜巴黎，你是受邀的嘉賓之一，跟著派對主人翁優雅起舞，也見證一場都會男女因夢想分離，再度重逢後仍為彼此怦然心動的愛情故事。
「各位，上船吧，大家即將前往一個奇幻繽紛的國度，不要停下腳步，在這裡我們一起醒著做夢！」
西班牙編舞家布蘭卡李（Blanca Li）帶來的VR沉浸式劇場作品《巴黎舞會》，在恢復國際交流後，揭開了2023年TIFA台灣國際藝術節的序幕。這齣透過VIVE全身追蹤器及實景娛樂技術，結合數位科技和現場舞蹈的創作，在威尼斯影展大放異彩，拿下最佳VR體驗獎的殊榮。
也許觀眾沒有聽過布蘭卡李的名字，但這位才華洋溢，來自西班牙的跨界舞蹈藝術家，身兼舞者、導演和編舞家，曾與電影導演佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）、歌手保羅麥卡尼（Paul McCartney）和西洋流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）等知名指標性人物或劇院合作；擅長營造愉悅的音樂氛圍，節慶般的敘事手法跟淺顯易懂的語彙，構築出適合所有年齡層，不同凡響的劇場體驗。
團隊相當用心地重新配唱華語版本，由音樂總監Tao Gutierrez親自來台指導，即使是不熟悉異地文化，或是舞蹈零經驗的觀眾也能輕鬆進入專屬台灣的「元宇宙」舞會。
《巴黎舞會》為確保最佳觀賞品質，每場只有珍貴的十個名額；開演前會由工作人員協助每位觀眾配戴VR裝置，相較於普遍可見的VR遊戲或作品只有頭顯眼鏡外，《巴黎舞會》需要額外配戴四肢感應器、耳機與一個簡易後背包大小的主要感測機體。
在有限的空間裡運用追蹤技術，可以同時捕捉穿戴裝置的多人，猶如真實世界的集體共舞；從地上複雜繁瑣的馬克標記就可以想像，團隊在虛擬的次元中層層堆疊出寬窄深淺皆不一的場景和畫面，只要安排好行走動線，不僅能打破劇院裡表演者與觀賞者的界線，更不必擔心超過舞台大小的尺寸範圍，是充滿想像亦潛力無窮的演出。
其中，香奈兒品牌公司還監製了《巴黎舞會》的所有衣飾，踏入「舞會元宇宙」第一站，觀眾就能在虛擬的更衣室，幫自己的數位替身（Avatar）挑選高級訂製服，精緻細節之考究讓所有參與者都興奮不已，畢竟連經典的山茶花戒指都忠實呈現在手上呢。
從凡爾賽風格的舞會，金碧輝煌的旋轉大樓梯，復古奢華的機械式車廂，迪士尼童話般的湖中生物圍繞著遊船，好似巴洛克城堡的戶外花園，纏繞特殊造型藤蔓植被的蜿蜒迷宮，最後來到充滿紅磨坊情調的俱樂部夜總會，在美麗性感的貓女舞者群的簇擁下，觀眾們搖身一變，以台上表演者的身份鞠躬謝幕，齊心完成這趟35分鐘的巴黎舞會。
VR體驗的終極目標，是要讓觀眾可以完全感同身受並相信數位替身（Avatar）所經歷的一切，因此，除了視覺跟聽覺的模擬外，也需要觸覺跟嗅覺的輔助，例如：遊船的過程中你可以感受到湖邊水氣撲面而來，車廂內甚至飄散著CHANEL N°5的香水味。
《巴黎舞會》不單是一般的VR體驗，更有別於常見的沉浸式劇場；它結合兩者的優勢，保留現實世界的肢體互動，企圖探索虛實交融的感官極限。
不過，雖然布蘭卡李嘗試以舞蹈為媒介，試探人與科技間的界線，但VR技術與硬體設備的成熟完善仍還有待精進；觀賞過程中，畫面依舊會出現怪異的懸空停滯、穿模或是破圖；感應器無法360度的即時回饋，導致不流暢的肢體動作，也難免會有些許碰撞意外；聲音包覆感不足、風吹和香味生硬直接的帶入都可能破壞戲劇的連續性，強烈的違和感也容易讓參與者出戲。
當然，過於沉重的頭顯以及不夠輕巧的背包裝置，也需要時間醞釀跟發展，然而無論如何，相信電影《一級玩家》裡的五感沉浸技術很快會實現，就在不久的未來。
拜疫情所賜，數位科技除了運用在日常生活外，也讓藝術創作的呈現有更多想像，你可以在台灣一睹火災後重建之路遙遙無期的巴黎聖母院，透過VR展覽《永恆聖母院》重返中世紀去欣賞世界名勝的起源；在周東彥《霧中・凝視》的虛擬蒸氣裡頭，近距離親密地直視男色三溫暖，大膽窺探男同志社群文化；又或者在黃心健與美國傳奇音樂家蘿瑞安德森（Laurie Anderson）勾勒的《沙中房間》裡，玩耍各種文字符號或記憶的迷離幻境，甚至自由暢快的飛行翱翔，前往星光銀河的彼端。
對藝術而言，VR究竟是一種侷限抑或是契機？會不會就此取代實體劇場呢？
我想答案是否定的，它只是提供了另一種嶄新的說故事管道；雖然當經驗、技術或創意不停激盪後，虛實整合在未來可能是股充滿力量的趨勢跟浪潮，但是實體劇場的即時性、互動性、設計手法、演員的情緒渲染和現場跌宕起伏的氣氛，絕對有著無可比擬的魅力。
虛擬實境帶來實體環境無法給予的特殊體驗，創造讓觀眾逃離現實的片刻，轉換人類的生理感知，領略跨時空跨地域的文明、事物及人生歷程。某種程度上，我們不再是單純的觀賞者，藉由這個充滿未知的途徑，在虛擬和真實邊界的異度空間，找尋不曾碰觸過的挑戰與夢想；卸除VR後，又能以開闊、新穎且更多元的視野角度來滋養反思自己的生活。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。