2023/03/15,
印太

印尼政府積極建設新首都努山塔拉，土地價格飆漲使居民賣地致富

印尼政府積極建設新首都努山塔拉，土地價格飆漲使居民賣地致富
印尼婆羅洲東加里曼丹省的熱帶雨林。Photo Credit:GettyImages

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印尼總統佐科威於2019年宣布遷都計畫，如今新首都的建設正如火如荼地展開，周邊地區土地的價格也水漲船高，連帶影響當地居民與生態。為了遏制炒地皮的現象，印尼政府暫停發放土地出售的許可證。

印尼總統佐科威於2019年首次宣布首都遷移計畫，新首都位於婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）一塊熱帶雨林覆蓋的地區，距離雅加達約2千公里，並在2022年被命名為「努山塔拉」（Nusantara）。預計在2024年上半年，努山塔拉將會被宣佈為首都，所有政府建築必須在當年8月前完工，隔年將有超過1萬6千名公務員、警察和軍官從雅加達遷入。

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Photo Credit:GettyImages
宣布遷都的印尼總統佐科威。

《路透社》報導，蘇卡拉賈（Sukaraja）地區的一位村長Rizki Maulana Perwira Atmadja表示，由於村莊離新的總統府地點僅10公里，因此周圍土地的價格已經上漲了四倍，村裡的農民在賣掉部分棕櫚園或橡膠園後便「突然買了一輛車」。

目前該工地有7千多名工人，預計到今年底會持續增援數千人。隨著建築工人的湧入，Rizki在當地經營的飯店和咖啡館也門庭若市，他也出租房間給建築工人，附近的幾棟房子也都變成了商店街。

相較RizkI可以從新首都計畫獲利，32歲的Yati Dahlia對於首都的遷移則是憂心忡忡。

Yati來自該地區的土著Balik部落，她目前的家位於將要建造政府大樓的地點，因此Yati一直試圖在周圍購買土地。但她表示，附近一塊與她現在居住大小相當的土地，價格已飆升至7億至12億印尼盾（新台幣140萬至240萬），是政府徵收土地補償金的10倍。

Yati與部落的族人持續與政府協商，但許多Balik人沒有證明土地所有權的相關文件，降低了部落與政府談判的可能性，也有些族人拒絕搬遷，因為他們認為土地就代表了他們的身份。

但作為未來新首都地點，整個地區的道路上，每隔幾公里就會有土地出現「待售」標誌。

Tengin Baru為努山塔拉的開發區之一，預計未來可以成為承載4千人的定居地。Tengin Baru村長Junaidin表示，附近地區土地價格上漲了16倍以上。

為了遏制炒地皮的現象，印尼政府暫停發放土地出售的許可證，卻沒辦法抑止民眾私下進行土地交易，但印尼房地產協會東加里曼丹分會會長Bagus Susetyo表示，若當局決定打擊非法土地出售，民眾私下進行的交易可能就會被取消。也由於政府暫停發放許可證，大型房地產公司並未積極在努山塔拉進行土地投資。

現階段的遷都計畫也面臨外資不足的威脅。根據《南洋地產》的報導，努山塔拉預計耗資340億美元（新台幣１兆５百億），其中20%來自國家預算，其餘80%則需要透過私人企業與個人投資。雖然印尼政府在過去3年來積極頒布相關措施以吸引外國投資者。然而，由於涉及資金龐大，以及新冠疫情爆發，且擔心2024年佐科威結束任期，該計畫可能受到變化，目前僅有少數外國公司簽署投資意願書，包含馬來西亞、中國與美國公司。對此，印尼政府在月初（8）公布一系列稅務减免政策，同時放寬土地收購條款，期望吸引更多國際投資者的資金。

此外，當地生態破壞也為外界關注點之一。努山塔拉周圍覆滿熱帶雨林，當年提出遷都計畫時，官員鼓吹使用再生能源、「智能」廢棄物管理及綠色建築等，創建一個以森林公園以及食品生產為中心的智慧城市，然而開始大興土木時，不少環保團體擔心生態會因此受到嚴重影響。《enuronews》便指出，努山塔拉周圍覆滿熱帶雨林，其豐富的生物多樣性包含了長鼻猴、雲豹、豬尾獼猴、飛狐蝠和地球上最小的犀牛，若持續進行開發，可能會威脅到這些生物的棲息地並破壞熱帶雨林的生態。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒


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