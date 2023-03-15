印尼政府積極建設新首都努山塔拉，土地價格飆漲使居民賣地致富
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印尼總統佐科威於2019年宣布遷都計畫，如今新首都的建設正如火如荼地展開，周邊地區土地的價格也水漲船高，連帶影響當地居民與生態。為了遏制炒地皮的現象，印尼政府暫停發放土地出售的許可證。
印尼總統佐科威於2019年首次宣布首都遷移計畫，新首都位於婆羅洲東加里曼丹省（East Kalimantan）一塊熱帶雨林覆蓋的地區，距離雅加達約2千公里，並在2022年被命名為「努山塔拉」（Nusantara）。預計在2024年上半年，努山塔拉將會被宣佈為首都，所有政府建築必須在當年8月前完工，隔年將有超過1萬6千名公務員、警察和軍官從雅加達遷入。
據《路透社》報導，蘇卡拉賈（Sukaraja）地區的一位村長Rizki Maulana Perwira Atmadja表示，由於村莊離新的總統府地點僅10公里，因此周圍土地的價格已經上漲了四倍，村裡的農民在賣掉部分棕櫚園或橡膠園後便「突然買了一輛車」。
目前該工地有7千多名工人，預計到今年底會持續增援數千人。隨著建築工人的湧入，Rizki在當地經營的飯店和咖啡館也門庭若市，他也出租房間給建築工人，附近的幾棟房子也都變成了商店街。
相較RizkI可以從新首都計畫獲利，32歲的Yati Dahlia對於首都的遷移則是憂心忡忡。
Yati來自該地區的土著Balik部落，她目前的家位於將要建造政府大樓的地點，因此Yati一直試圖在周圍購買土地。但她表示，附近一塊與她現在居住大小相當的土地，價格已飆升至7億至12億印尼盾（新台幣140萬至240萬），是政府徵收土地補償金的10倍。
Yati與部落的族人持續與政府協商，但許多Balik人沒有證明土地所有權的相關文件，降低了部落與政府談判的可能性，也有些族人拒絕搬遷，因為他們認為土地就代表了他們的身份。
但作為未來新首都地點，整個地區的道路上，每隔幾公里就會有土地出現「待售」標誌。
Tengin Baru為努山塔拉的開發區之一，預計未來可以成為承載4千人的定居地。Tengin Baru村長Junaidin表示，附近地區土地價格上漲了16倍以上。
為了遏制炒地皮的現象，印尼政府暫停發放土地出售的許可證，卻沒辦法抑止民眾私下進行土地交易，但印尼房地產協會東加里曼丹分會會長Bagus Susetyo表示，若當局決定打擊非法土地出售，民眾私下進行的交易可能就會被取消。也由於政府暫停發放許可證，大型房地產公司並未積極在努山塔拉進行土地投資。
現階段的遷都計畫也面臨外資不足的威脅。根據《南洋地產》的報導，努山塔拉預計耗資340億美元（新台幣１兆５百億），其中20%來自國家預算，其餘80%則需要透過私人企業與個人投資。雖然印尼政府在過去3年來積極頒布相關措施以吸引外國投資者。然而，由於涉及資金龐大，以及新冠疫情爆發，且擔心2024年佐科威結束任期，該計畫可能受到變化，目前僅有少數外國公司簽署投資意願書，包含馬來西亞、中國與美國公司。對此，印尼政府在月初（8）公布一系列稅務减免政策，同時放寬土地收購條款，期望吸引更多國際投資者的資金。
此外，當地生態破壞也為外界關注點之一。努山塔拉周圍覆滿熱帶雨林，當年提出遷都計畫時，官員鼓吹使用再生能源、「智能」廢棄物管理及綠色建築等，創建一個以森林公園以及食品生產為中心的智慧城市，然而開始大興土木時，不少環保團體擔心生態會因此受到嚴重影響。《enuronews》便指出，努山塔拉周圍覆滿熱帶雨林，其豐富的生物多樣性包含了長鼻猴、雲豹、豬尾獼猴、飛狐蝠和地球上最小的犀牛，若持續進行開發，可能會威脅到這些生物的棲息地並破壞熱帶雨林的生態。
新聞來源：
- Some cash in on land boom near Indonesia's new capital, others despondent（路透社）
- Indonesia unveils construction site of new capital city. Will it be a ‘massive ecological disaster'?（enuronews）
- 迁都计划外资不足 印尼减税招国际资金（南洋地產）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。