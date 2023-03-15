美國蛋價雖5個月來首降，價格仍比去年同期高55％，民眾鋌而走險從墨西哥走私雞蛋與活雞

綜合《CNN》、《CBS》與《彭博社》報導，根據美國勞工統計局3月14日公佈的季節調整數據，美國2月份雞蛋價格較1月下跌6.7％，一打雞蛋的價格從4.82美元（約新台幣147元）下跌到4.21美元（約新台幣129元）。這是美國雞蛋價格近5個月以來，首次下降。不過儘管蛋價下跌，美國食品的CPI指數與上個月相比仍增加了0.4％，食品雜貨價格上漲了0.3％，餐廳商品價格則上漲了0.6％。

蛋價連月飆漲迫使民眾鋌而走險

根據聖路易斯聯邦儲備銀行的數據，從去（2022）年10月開始，美國雞蛋價格每個月都在上漲，一打A級雞蛋從去年9月份的2.9美元，提升至1月的4.82美元。隨著2月蛋價價格的下跌，一打雞蛋的價格降至4.21美元。

蛋價飆升最主要的原因，是受到美國有史以來最嚴重的禽流感影響所致。受流感感染動物必須被屠宰，而根據美國農業部的數據，截至3月14日，禽流感疫情已經感染了美國共14個州、逾5850萬隻鳥類，超過4300萬隻蛋雞被屠宰，這也導致雞蛋供應嚴重不足。

除了禽流感以外，乾旱、烏俄戰爭也是食品價格飆升的原因，美國政府近幾個月試圖透過提高利率來抑制嚴重的通膨，但效果並不顯著，儘管2月份蛋價下跌6.7％，一打雞蛋的價格仍比去年同期高出55％。

持續上漲的蛋價，使民眾開始鋌而走險，從墨西哥走私雞蛋、活雞與火雞，美國政府甚至不得不對走私犯祭出1萬美元的罰款，以抑制走私。

如今隨著蛋價下跌，橘子和培根的價格也分別下降1.8％與1.5％，美國人早餐的成本將獲得舒緩。

美國超市告示牌，美國因缺蛋風波，規定每個民眾只能購買2打雞蛋｜Photo Credit: GettyImages

蛋價下跌難以抑制通膨

儘管蛋價下跌，美國的麵包、牛肉、火腿和馬鈴薯的價格都仍持續上漲，冷凍蔬菜價格則創下歷史新高。美國2月的CPI指數較1月上漲了0.4％，食品雜貨價格較去年同期上漲了10.2％，也顯示雖然蛋價在過去一年間漲幅最明顯，但僅有蛋價下跌，仍無法抑制通膨。《CNN》整理了過去一年，美國各食品的價格變動如下：

人造奶油價格飆漲39.8％，奶油價格提升20.7％，麵粉上漲19.8％，麵包上漲15.8％，香腸上漲 9.7％，家禽上漲9.5％，冰淇淋價格上漲13.9％，奶酪上漲9.4％，牛奶上漲8.1％。

總體而言，水果和蔬菜價格上漲5.3％：冷凍水果和蔬菜價格飆升15.8％、馬鈴薯上漲13.5％，生菜上漲10.4％。飲料也變得更貴，咖啡上漲11.4％，果汁上漲12.8％。

將數據聚焦在2月，冷凍水果和蔬菜的價格較1月上漲了4.5％、火腿價格上漲3.3％，豬排價格上漲 2.3％。馬鈴薯上漲2.8％，香蕉上漲1.7％，麵包上漲1.2％。

雖然眾多食品都上漲，不過美國過去一年仍有價格下跌的食品：培根下降了5.9％，牛肉下降了1.4％，柑橘類水果下跌1.2％。

若僅看2月的數據則更樂觀：生菜便宜4.7％，奶油價格下降1.9％。橘子下跌1.8％，培根價格下跌1.5％，早餐麥片下跌1.1％。根據美國勞工統計局的數據，2月肉類、家禽、魚類和雞蛋物價指數小幅下跌0.1％，這是自2021年12月以來的首次下跌。

這些數據給予了美國社會不少信心，連鎖餐廳First Watch Restaurant Group Inc.就預計，今（2023）年商品通膨率大約會落在4％至6％，較去年預估的18％大幅下降。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺