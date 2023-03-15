Google、GPT-4對尬，AI專家：「睡覺醒來這世界突然改變兩次」，中低階工作者將被取代

Google於14日晚間公布生成式AI新技術，數小時後，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI發表可解釋圖像內容的大型語言模組GPT-4。專家認為，AI發展速度超乎預期，感覺就像「睡覺醒來這世界突然改變兩次」。

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉畢業於美國史丹佛大學電腦科學研究所，專精人工智慧，曾擔任Google工程師，是台灣第一位登上Google I/O開發者大會的講者。他在2011年成立iKala，從線上KTV起家，逐步轉型為提供AI解決方案的跨國公司，至今服務超過800家企業。

Photo Credit: iKala via 中央社 跨國AI公司iKala共同創辦人暨執行長程世嘉畢業於美國史丹佛大學電腦科學研究所，談起大型語言模型GPT-4的影響，他認為所有產業都是受惠者，不過中低階工作將被取代

AI發展速度超乎預期，將取代中低階工作者

程世嘉今天接受中央社記者訪問指出，Google於14日晚間發表生成式AI（Generative AI）技術新進展，沒想到數小時後，OpenAI就發表GPT-4互別苗頭，「我覺得哇，傻眼，睡覺醒來這世界突然改變兩次。今年真的不用關注其他事情，只要關注AI就好。」

程世嘉認為，GPT-4對產業有全面性的影響，不僅具備圖像辨識能力，而且在幾乎所有人類考試中成績排名前10%，代表教育已經被解構。

他指出，GPT先前版本的推理能力還不顯著，不擅長解數學題目，現在GPT-4已經有邏輯能力，可以看手繪草稿就產生網站程式碼，已經足夠讓前端工程師恐慌，因為GPT-4取代了程式設計師和編碼工程師兩個角色。

去年底ChatGPT問世前，程世嘉原本預期相關技術還要3年才成熟，不料ChatGPT提早3年推出，上線後又以更快速度迭代。程世嘉表示，「我是本科系出身也非常震撼，現在全世界來不及想出因應對策，所有人都急得像熱鍋上的螞蟻一樣。」

他說，GPT-4問世後，所有產業都是受惠者，中低階工作能力者都是受害者，未來中階以下的工作將全部被取代。實體機器人產業會因為GPT發展而加速，讓機器人更快走到實體生活中，例如餐廳端盤子、定位、提供客戶服務等。

打造台版ChatGPT？ 現在只有美國玩得起

就科技業而言，程世嘉認為，會寫程式的機器人接下來幾個月發展將突飛猛進。他呼籲企業立刻採用AI提供加值服務，例如製造業可以透過AI提升產線良率、檢測更多瑕疵，或者用AI設計新的電路和電腦架構。對於有應用場域的科技公司，這會是大躍進的機會。

「AI已經不是可有可無的選項，必須當成基礎設施發展。」程世嘉直言，科技進展還在加速當中，正確的因應策略非常重要，不該再打造「台版ChatGPT」，現在GPT只有美國玩得起，台灣再走相同路線會浪費國家資源，應該考慮「站在巨人肩膀上」發展相關應用，「千萬不要站在巨人腳邊，一定會被踩死」。

他強調，發展AI講究的是實務經驗和技術，政府應該擔任促進者的角色，成立跨部會小組，找來各產業專家和執行者共同擬定未來方向，進行滾動式調整；如果只靠政府單一部會主導或想像，「一定會歪掉」。

程世嘉指出，即使是開發ChatGPT的OpenAI公司，也可能「朝不保夕」，等到未來人人可以部署AI、成本夠低，OpenAI會受到很大打擊，因為OpenAI純粹開發技術，沒有應用場域當作「護城河」，遲早會被微軟收購。

程世嘉說，AI布局已經開始，企業無論是自建團隊或直接併購AI公司，接下來包括台灣在內，全世界都需要思考plus AI的策略。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航