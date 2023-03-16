【影評】《黑的教育》：與《犬山記》一樣，呈現男子氣概如何對男性造成災害
我們想讓你知道的是
《黑的教育》從劇情來看，是男子氣概的養成教育；從形式來看，是在展現編導心中何謂「社會」、「善惡」，如何使身在其中不好也不壞的80％往「惡」偏移。在我眼中，《犬山記》、《伊舍尼林的女妖》、《親密》、《黑的教育》都呈現了男子氣概對男性造成的災害，而女導演終究跟男導演不同：《犬山記》真的溫柔許多，至少菲爾是懷著未來的美夢死的。
文：海藍
由九把刀監製與編劇，柯震東執導的台灣電影《黑的教育》，講的是高中男生之間、友誼與精神價值遭到「加強教育」的殘酷成人式。觀看這部電影前面三分之一，當張博偉（朱軒洋 飾）與韓吉（宋柏緯 飾）在天台上，半恐嚇半慫恿要王鴻全（蔡凡熙 飾）「製造祕密」的過程，幾近霸凌。
但從天台下來，兩個男孩躲在旁邊嬉鬧著試圖拿手機開始錄影時，我忽然感到荒謬，前面交換祕密帶來的影像細節與「真實感」產生了裂痕——這三個角色在當時對我來說，還是只在建構印象、理解與真實性的陌生人，但在此刻，在韓吉問張博偉是不是唬爛的時候，我已經能肯定那兩個祕密只是謊言：等待與犯罪真正發生的反應無法掩飾，那就像切斷的手指，不會再恢復原狀——正與海產店裡看著他們付出代價的「兄弟」迥然有別。
在那之後，當王鴻全真的動手，他們開始在逃時所遭遇的一切，就真的是「黑色喜劇」。這部電影對我來說，比起善惡所占的比例，更多看到的，是男性友誼與殘酷文化結合的考驗，而在他們選擇「面對友誼」的方式後，都通過了這場考試，其中王鴻全不愧是他們之間的優等生，雖然一開始明顯落後，但他的悟性最強、衝擊最高，最終拿到了最高分。
友誼也有階級
校園內外的不同在於，同學天天見面，避無可避，跟《伊尼舍林的女妖》裡的小島一樣，在封閉的校園環境，只要被盯上，就算切手指也無法和他們「絕交」；而在男孩的殘酷文化裡，落單、沒有經過「男子氣概」的認證，就容易成為欺侮的目標。
張博偉、韓吉、王鴻全這三個「要好朋友」，在對話來看，三人各據勇敢、群體、學業各一優勢，看似平衡，實有階級：男孩之間彼此認同的友誼，建立在男子氣概的成就，且必須時時保持優異，而這之中最容易「即時呈現」的，就是「勇敢」：你若不是強壯而有價值的男子漢，就是怯懦而無用的膽小鬼。每個男性都可能成為群體裡的俎上肉，只要成為單一的攻擊目標，就不會得到援手。
所以我們可以很明顯地看到：在校園內的階級高低順序是張博偉＞韓吉＞王鴻全。他們在必須上學、無處可逃的情況下，只能彼此依存，並盡力維持平衡。但一旦出了校園，這份平衡背後的權力將會改變，社會對男性成就的標準將會倒過來：家裡有錢又成績優異的王鴻全會成為頂點（只要他沒有被這兩位「朋友」擊垮自信），其次是人際關係佳的韓吉，而最有「勇氣」的領導者張博偉，將因資源、能力欠乏，成就有限而成為「魯蛇」。
從後面他們的彼此背叛更可證明所謂的「兄弟」，是恃強凌弱、彼此認同壯陽的短暫平衡，張博偉知道這份關係的脆弱，不想失去學生時期的「優勢」，才會提議「交換祕密」，來堅固彼此之間的「友誼」。
獲取「男子氣概」的成就
就連交換「祕密」的過程，也是一種男子氣概、恃強凌弱的展現。張博偉的「祕密」是因無法反抗主任，所以誘姦其智能缺陷的女兒——甚至不是身心健全的女性；韓吉是對無人關心聞問、被社會孤立放棄的岸邊遊民和流浪犬下手——與其說個性卑劣，不如說更呈現了他們無法負責的懦弱，真正強大的只有他們對「惡」的想像力。
而且，很明顯韓吉的祕密是張博偉的加強版：你性侵？那我就殺人＋殺狗好了。這也是男孩文化的一環：你無法時時刻刻展現實力的強大，甚至明知自己沒有實力，但至少在不用負責的情況下，嘴砲絕不能輸。
這裡兩人都通過了「測試」後，王鴻全卻掰不出祕密。一方面可能是他缺乏這方面的想像力（畢竟他剛通過推甄，心力有限），另一方面如同張博偉所言，畢業之後，他就可以擺脫這兩個舊友，重新開始截然不同的生活，這場「慶祝」對他的意義不同——這點從前面兩人爭著當他的司機、還指定要開瑪莎拉蒂時，他表情裡的為難可知，所以他從來沒想過要交換什麼祕密，或做什麼事來鞏固「友情」。
就連他的動手，也是第一次回頭後，看到他們臉上的嘲笑與伴隨而來的羞辱，不願被認知為「膽小鬼」以及「不是一員」的排除——這裡可以看見他們過去相處的模式，使得當下的他未能想到：他們早已畢業，忍住這一刻，立場就會永遠倒轉，他會是掌握他們祕密（如果是真的）、甚至主宰他們人生的「男人」。
不過殘酷、嘲弄和排除，本是男性友誼之間的內容，終而成為本能反應。王鴻全的返身，也就成為必然。
「成功」的男性成人禮
如果將男子氣概定義為一種成就，成年男人就是「一項必須經歷掙扎與痛苦而贏得或是奪取的獎品」，同時也是「不穩定或是人為的狀態」，故而他們會繼續互相剝奪，直到足以保全自身。所以王鴻全下手之後的劇情，就都是理所當然的發展，只是正式從校園內的三人位階，過早進入「社會」的試煉。
計程車裡被性侵的女性（張寗 飾），每一次的「酒瘋」都加深了這個夜晚試煉的荒謬：無論是她用精液抹王鴻全的臉、拉著王鴻全結手印，在酒駕臨檢時大喊被輪姦，或是在他們被黑道拖下車，跟著警察離去前告訴他們「要記得改過向善」一樣，都發揮了「怎麼可能讓他們被救贖？要再把他們推下去才好看啊」的作用。
至於兩位警察對「善惡」的討論，和男警（黃信堯 飾）的「處理」，就只是順應社會規則的結果：做好人要有足夠的實力，包括被背刺（例如王鴻全想回頭救韓吉，還勸女子找警察）仍能自保，不是只有槍或射擊能力而已；做壞人要有大哥、有錢能「負起責任」，如果都做不到，就只是「做錯事」，要用自身付出代價。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！