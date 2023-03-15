和泰汽車受「防疫保單之亂」拖累，子公司和泰產險吃掉其他業務盈餘，全年虧損192億元
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和泰車代理豐田（Toyata）、凌志（LEXUS）等知名汽車入台，在台灣市占率突破30%，歷年來獲利良好，但是受到去（2022）年防疫保單之亂影響，吃掉所有主業、子公司獲利，全年虧損達近200億元。
和泰汽車受到防疫保單之亂影響，旗下子公司「和泰產險」，去（2022）年虧損達新台幣（下同）368.6億元，衰退幅度曾一度為「-3062%」，昨（14）日集團公布財報，吃掉其他業務全部盈餘，全年稅前虧損192億元，每股淨損35.39元。
去年3季負成長「3062%」，全年虧近200億
和泰汽車是台灣知名汽車經銷商，代理豐田（Toyata）、凌志（LEXUS）和日野（HINO）等商用車，此外也經營泰豐田物料運搬、中古車、汽車製造及配件，還有金融保險如等業務，旗下主要子公司，分別是和潤、和泰興業、和通與和泰產險。
和泰汽車創立於1937年，是台灣重要的汽車經銷商。目前資本額是新台幣54.62億元，2021年營業額是1389億元，員工人數達563位。和泰汽車董事會於昨日通過去年財報，財報顯示稅後虧損竟達到193.3億元，主要是受到投資「和泰產險」所造成。
根據和泰汽車的2022年第3季季報顯示，當時是疫情爆發最嚴峻的時刻，和泰產險主要虧損落在去年第3季，大幅虧損達到218.47億元，相較於2021年第3季稅後淨利為7.13億元，衰退達到驚人的「-3062%」。
最終，2022年全年受防疫險賠款影響，持續認列和泰產險虧損，未能止穩擴大來到了368.6億元，吃掉集團所有盈餘，全年合計稅前虧損192億元，每股淨損35.39元 。
不過；如果排除和泰產險的相關因素，包含和潤、和泰興業等子公司，去年獲利仍達187.5億元，因此，股東會擬每股配發2元現金股利，加0.2元股票股利。
和泰汽車強調，防疫險造成的虧損，將會逐步淡化，未來在營運在保持樂觀，重點項目在豐田、凌志小型車、日野商用車等。和泰將在2022年的目標是在小型車市場上賣出14.5萬台（豐田12.4萬台+凌志2.1萬台），共計市占率達到33.7%。
和泰轉型電動車，鞏固社區據點、發展週邊服務
和泰汽車指出，2022年車市基本需求強勁，各大品牌也持續導入新車，不過疫情下影響零件供給，尤其是晶片短缺，再加上通貨膨脹影響，均造成銷量微幅下滑，旗下代理的2大品牌全年銷售台數共14.276萬2761輛，小幅減少3%。
不過，商用車的成績卻不如小型車亮眼銷售下滑。和泰汽車解釋，2022年商用車市場因受2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，市場總台數將下滑，但豐田、日野商用車仍將持續推進市佔，預計要挑戰年販售9000台。
事實上，對於和泰汽車而言，除了積極擺脫防疫保單之亂，衝刺汽車市場的市占率以外，更重要的是碳中和挑戰。和泰汽車的主要合作夥伴豐田於2021年宣布「全球電動車戰略計劃」，它們預計2030年前投入30款純電車（BEV）車型開發，目前已經在檯面的車款是豐田「bZ」車款。
此外，和泰汽車也將協助豐田在台灣強化的原廠售後服務。和泰汽車表示，深入社區提供車主「地點便利」、「快速」的服務以外，也協助保養、輪胎和電瓶更換，整體而言，豐田於2022擴增60間社區型保修站，綜合服務、保修等數量達到184間。
最後，和泰汽車的其他營運重點還包含：旗下計程車服務Yoxi、雲端租用汽車iRent及和泰商城「HOTAI購」。其中，Yoxi的會員數達到60萬，參與載送服務的車輛數突破6000台，累積總趟次600萬，並新增服務，預約、多台、週期性和代叫車等服務。和泰汽車強調，除了在本業上努力，也在多元服務上創新，讓集團走向下一個階段。
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核稿編輯：翁世航
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