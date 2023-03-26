台宏斷交展現台灣、美國、宏都拉斯三方的「務實」，學者：強調邦交國數量的日子已過去
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總統蔡英文上任後，包括宏都拉斯在內已失去9個邦交國，不過學者表示，台灣現在與美國、日本、中東歐都是屬於民主陣營，台灣的戰略地位也站在最前線，高科技產業又是全球發展不能沒有的東西，台灣手中是「有籌碼發展實質外交的」，過去那種強調邦交國數量的日子應該已經過去。
我國中美洲友邦宏都拉斯我國中美洲友邦宏都拉斯今（26）日宣布與我斷交，不與台灣維繫任何關係或官方接觸，我國外交部隨後也召開記者會，宣布即日起終止與宏都拉斯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，結束自1941年以來82年的外交邦誼。
這也是2016年蔡英文政府上任後，我國接連在中美洲失去的第4個邦交國。中美洲的斷交潮從南到北自巴拿馬（2017）、薩爾瓦多（2018）到尼加拉瓜（2021），如今位於中部的宏都拉斯也轉向中國，我國在中美洲僅剩貝里斯與瓜地馬拉2個邦交國。
宏都拉斯是中美洲第二大國，國土面積11萬2492平方公里，約為台灣3倍大。與宏都拉斯斷交，我國將關閉大使館與駐汕埠總領事館2個駐外館處。
宏都拉斯外交轉向的原因？
宏都拉斯這次的外交轉向，淡江大學拉丁美洲研究所副教授黃富娟認為主要是宏都拉斯的債務到期。黃富娟指出，宏都拉斯的內外債務已經達到200億美元，在美國主導的世界銀行、美洲開發銀行借不到錢，透過很多方式找錢但都有困難。
宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）2022年1月上任時，該國有近157億美元的公債，佔該國生產總值GDP的59.3％，超過三成的國家預算必須用於償還債務。
卡蕬楚總統上任後面臨的債務危機，或許說明了宏都拉斯近年對我國漸行漸遠的跡象。根據《中央社》引述知情人士，卡蕬楚去年1月上任後，外交部擬與宏國洽談包含醫療、農業援助的雙邊合作架構，宏國一直推辭不簽，反獅子大開口三條件，包括提供4500萬美元蓋醫院、3.5億美元蓋水壩，及協助償還國債20億美元，宏方同時也向中國索討60億美元。
知情人士說，雖然台灣設法找其他國家協助宏都拉斯蓋水壩，對於宏國對台積欠的4.89億美元貸款，也同意協商調整還款方式，卻遭宏國外長「已讀不回」。
「跟台灣斷交、轉到中國最大的好處，就是貸款的部分」，黃富娟說，疫情後拉丁美洲許多國家面臨高債務、高通膨的現象，美國為首的銀行組織不會無上限的超額借貸，但中國通常不依照國際金融嚴格的審查制度，「他覺得你有好處，就拼命貸款給你」，這對包括宏都拉斯在內的許多拉丁美洲國家，都具吸引力。
黃富娟指出，拉美6億人口裡面有1億多都生活在貧窮線以下，要是倒債將會產生嚴重的後續影響，與中國建交有錢、有市場和借貸，建交的決定對宏都拉斯來說，「真的比較務實」。
宏都拉斯對台灣的重要性？
前總統李登輝在1988年上台，以當時的經濟實力推動外交，一度讓邦交國數量增至31國，不過近年隨著中國經濟崛起，北京有更多的資源可以在外交上擊敗台灣，如這次宏都拉斯向我國提出高價索求，外交部長吳釗燮坦言中國介入的痕跡很明顯，但也表示，我國不與中國進行金錢競逐。
不願意與中國金錢競逐，失去宏都拉斯對台灣的影響，淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威直言，「宏都拉斯本身對台灣沒什麼重要性」，台灣與宏都拉斯的雙邊貿易約2億美元（約45億台幣），產品主要是農產品、海鮮、廢鋼鐵，但都有替代性，斷交就是少一個邦交國的數目。
美國智庫大西洋理事會也指出，台灣失去宏都拉斯主要是擔心在中南美洲掀起骨牌效應，特別是巴拉圭（4月30日）和瓜地馬拉（6月25日）今年將舉行總統大選，如果反對派獲勝，可能也會做出和宏都拉斯一樣的決定。
台灣需要什麼樣的外交？
總統蔡英文上任後，包括宏都拉斯在內已失去9個邦交國，不過淡江大學外交與國際關係學系主任鄭欽模告訴《關鍵評論網》，國家應該朝「實質外交」方向走，直言「過去那種強調邦交國數量的日子應該已經過去了。」
鄭欽模說，除了中共壓縮台灣的國際空間，迫使邦交國與我國斷交外，「這些國家和我們的共同的價值沒有那麼大」，他指出台灣現在與美國、日本、中東歐都是屬於民主陣營，台灣的戰略地位也站在最前線，高科技產業又是全球發展不能沒有的東西，台灣手中是「有籌碼發展實質外交的」。
華府智庫大西洋理事會「全球中國中心」（Global China Hub）非常駐研究員、曾任職美國國務院負責中國與加勒比海外事官員賴薩魯斯（Leland Lazarus）也建議，無需以邦交國數量衡量台灣的外交成果，他指出，台灣擁有製造全球90％先進晶片的製造商（台積電）、台灣在農業技術、公共衛生和語言教學等領域國際也是有目共睹，台美應該努力讓這些和台灣沒有邦交的國家，願意繼續把台灣當成重要夥伴。
《日經亞洲》上月報導指出，蔡英文上任後，台灣一直專注於與其他民主國家的「非正式關係」（unofficial relationships），包括與美國、日本及中東歐國家。雖然這些國家在外交上並未承認台灣，但與這些國家的非正式關係，能夠在外交、經濟和國安領域上幫助台灣。
不過這樣的外交模式，在台灣仍然不是所有人都接受。政治大學外交系副教授、前外交部研究設計委員會主委黃奎博指出，維繫邦交不只是經貿的問題，中華民國的主權還是要靠這些國際友邦的支持，需要邦交國提案支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際組織，直言「台灣不能走索馬利蘭0外交模式」。
宏都拉斯對美國的重要性？
宏都拉斯傳出與我國斷交時，美國雖派出總統特使陶德（Chris Dodd）到宏都拉斯與卡蕬楚見面，但陶德會後轉述會談內容說，「基本上離開台灣這個貿易夥伴，並尋求中國大陸的想法，這是（宏國）政府能做的決定，我們會尊重」，被質疑美國支持台灣力道不夠。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。