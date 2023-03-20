吳聰敏《台灣經濟四百年》：把台灣半導體的發展歸功於小欣欣豆漿店的早餐聚會，是一個神話故事
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台灣人的所得從1960年代初期以來持續地高速成長，被經濟學者視為是奇蹟。事實上，20世紀的百年期間，台灣經濟成長的軌跡，在人類歷史上極為罕見。對於研究經濟成長機制的學者來說，台灣自20世紀初以來的成長經驗，極具教育意義。
文：吳聰敏
【26. 遠上寒山】
26.2 純晶圓代工
張忠謀的名字很多人耳熟能詳。他出生於浙江，1948年國共戰爭時，隨家人移居香港。1949年前往美國，就讀哈佛大學，次年轉學至麻省理工學院（MIT）。他在1953年取得碩士學位，後來進入德州儀器公司，前後工作了25年，期間並在1964年取得史丹佛大學電機博士。
張忠謀一輩子的工作都與半導體有關，可以說是半導體產業的老兵。早年，行政院長孫運璿與政務委員李國鼎在IC產業計畫上尊重他的意見，不無道理。1983年，他辭掉德州儀器集團副總裁的職位，翌年即受聘為通用器材公司的總裁。不過，大約一年之後就離職，原因是他上任之後發現，公司運作的方向與他的理念不合。
早在1982年孫運璿與李國鼎就想要請他來台灣，但沒成功。張忠謀瞭解半導體技術的發展，對於全球的市場也有第一手經驗，1985年他從通用器材公司離職，在俞國華院長，李國鼎政委，與工研院徐賢修董事長力邀之下，前來台灣擔任工研院院長。他上任後馬上要處理的問題是，「擴大聯華電子生產積體電路」之計畫如何決定。
1985年9月10日，張忠謀前往行政院做簡報，提出兩個方案。方案A是另外成立一家公司，他並取名為「台灣積體電路公司」，經營模式是專業替IC設計公司製造晶片，本身完全不做IC設計。此一經營模式後來稱為純晶圓代工（pure-play foundry）。方案B基本上是曹興誠原先的提案，但生產技術要現代化。當天出席的人包括行政院長俞國華，政務委員李國鼎，經濟部長李達海，交通銀行董事長謝森中等人。
由與會者的發言可知，很多人擔心風險太高。另外，多數人贊成民營，不要採公營模式。9月10日的會議裡並沒有決定要採哪一個方案，但成立一個五人小組進一步評估。到了11月25日，張忠謀上交一個簽呈給行政院長，其中說明政府出資多少，飛利浦公司出資多少。因此，到了1985年11月底，行政院應該已確定要採取方案A。
台積公司於1987年2月成立，實收資本額新台幣13.775億元，行政院開發基金出資48.3%，飛利浦公司出資27.5%，其他的國內民營企業合計出資24.2%，其中台塑公司占5%。依照張忠謀的說法，當時除了飛利浦公司之外，其他國內的民營企業（包括台塑公司）意願都不高，最後會出資應該是行政院施壓的結果。台塑公司雖然出資5%，但在台積公司股票上市（1994年）之前就把股份全部賣掉。
台塑公司對於投資台積公司的意願不高，原因可能是認為風險太高，也可能是不認同純晶圓代工的經營模式。此外，台塑公司在當時已經與德州儀器公司洽談合資成立DRAM工廠的計畫。也可能是這個原因，台塑公司對於參與台積公司的興趣不高。
上一章說明，飛利浦公司早從1960年代開始就是台灣最重要的外資，主要產品包含半導體在內。1987年，飛利浦在台灣兩家公司的營收淨額合計新台幣199.61億元，因此，它對台積公司的投資額只占營收淨額的1.9%。相對的，台塑公司在1987年外銷的營收淨額是 276.42億元，它的出資額僅占本身營收淨額的0.2%。
我們目前不清楚，採用方案A的決策最終是如何形成的，但是在當時參與決策的人員中，應該沒有人想到，這項決策不僅提升台灣的IC產業，也改變了全球IC產業的營運模式。
方案A的純晶圓代工是前所未見的經營模式：工廠專門幫IC設計廠把晶片製造出來，但本身不做IC設計。張忠謀說，這個概念最早是由加州理工學院的米德（Carver Mead）教授所提出，他還在美國工作時覺得可行，但不確定是否有穩定的客戶來源。
張忠謀在IC產業已經有30年的經驗，他熟悉尖端的技術，也瞭解產業競爭的激烈程度。他也瞭解台灣半導體產業的狀況：技術落後，研究發展落後，設計能力不足，行銷能力不足，智慧財產權制度不健全。當時，美國的IC大廠，例如IBM公司或英特爾公司，都是採用IDM模式經營，張忠謀認為台灣的IDM工廠很難與美日大廠競爭。如果要發展尖端的IC產業，他認為純晶圓代工是唯一的機會。
以上的想法言之成理，但是，「市場在哪裡？」純晶圓代工廠能成功運作的前提是，市場上要有很多本身並無晶圓製造廠的IC設計公司（又稱為fabless）。但是，在當時這樣的公司並不多，而且大多是小公司，對於晶片製造的需求量不大。另一方面，IBM與英特爾等IDM大廠自己能製造晶片，不一定會把製造的部分外包。1987年台積公司剛成立時，張忠謀自己對於市場在哪裡也沒有把握，他說，「我僅能懷抱希望（I only hope for it）。」
台積公司開始營運之後，初期客戶都是台灣的IC設計廠，但它們的規模並不大。後來接到些大廠的訂單，IBM公司是其中之一，但來源也不穩定。台積公司成立後，前三任的總經理都是對IC產業有經驗的美國人。他們熟悉全球IC產業市場，對於推銷台積公司的晶圓代工服務很有貢獻。
第3任總經理是布魯克斯，曾在德州儀器公司工作，後來曾擔任快捷半導體公司的總裁。1991年，布魯克斯上任總經理之前，張忠謀對他說，「我們的晶圓廠A已經在營運，目前在蓋另一間B廠。但是，我並不預期會有第三間廠。」由此看來，到了這時候，張忠謀對於台積公司的前景仍無把握。事實上，到了1991或1992年，台積公司的營運已初步穩定下來。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。