吳聰敏《台灣經濟四百年》：把台灣半導體的發展歸功於小欣欣豆漿店的早餐聚會，是一個神話故事

文：吳聰敏

【26. 遠上寒山】

26.2 純晶圓代工

張忠謀的名字很多人耳熟能詳。他出生於浙江，1948年國共戰爭時，隨家人移居香港。1949年前往美國，就讀哈佛大學，次年轉學至麻省理工學院（MIT）。他在1953年取得碩士學位，後來進入德州儀器公司，前後工作了25年，期間並在1964年取得史丹佛大學電機博士。

張忠謀一輩子的工作都與半導體有關，可以說是半導體產業的老兵。早年，行政院長孫運璿與政務委員李國鼎在IC產業計畫上尊重他的意見，不無道理。1983年，他辭掉德州儀器集團副總裁的職位，翌年即受聘為通用器材公司的總裁。不過，大約一年之後就離職，原因是他上任之後發現，公司運作的方向與他的理念不合。

早在1982年孫運璿與李國鼎就想要請他來台灣，但沒成功。張忠謀瞭解半導體技術的發展，對於全球的市場也有第一手經驗，1985年他從通用器材公司離職，在俞國華院長，李國鼎政委，與工研院徐賢修董事長力邀之下，前來台灣擔任工研院院長。他上任後馬上要處理的問題是，「擴大聯華電子生產積體電路」之計畫如何決定。

1985年9月10日，張忠謀前往行政院做簡報，提出兩個方案。方案A是另外成立一家公司，他並取名為「台灣積體電路公司」，經營模式是專業替IC設計公司製造晶片，本身完全不做IC設計。此一經營模式後來稱為純晶圓代工（pure-play foundry）。方案B基本上是曹興誠原先的提案，但生產技術要現代化。當天出席的人包括行政院長俞國華，政務委員李國鼎，經濟部長李達海，交通銀行董事長謝森中等人。

由與會者的發言可知，很多人擔心風險太高。另外，多數人贊成民營，不要採公營模式。9月10日的會議裡並沒有決定要採哪一個方案，但成立一個五人小組進一步評估。到了11月25日，張忠謀上交一個簽呈給行政院長，其中說明政府出資多少，飛利浦公司出資多少。因此，到了1985年11月底，行政院應該已確定要採取方案A。

台積公司於1987年2月成立，實收資本額新台幣13.775億元，行政院開發基金出資48.3%，飛利浦公司出資27.5%，其他的國內民營企業合計出資24.2%，其中台塑公司占5%。依照張忠謀的說法，當時除了飛利浦公司之外，其他國內的民營企業（包括台塑公司）意願都不高，最後會出資應該是行政院施壓的結果。台塑公司雖然出資5%，但在台積公司股票上市（1994年）之前就把股份全部賣掉。

台塑公司對於投資台積公司的意願不高，原因可能是認為風險太高，也可能是不認同純晶圓代工的經營模式。此外，台塑公司在當時已經與德州儀器公司洽談合資成立DRAM工廠的計畫。也可能是這個原因，台塑公司對於參與台積公司的興趣不高。

上一章說明，飛利浦公司早從1960年代開始就是台灣最重要的外資，主要產品包含半導體在內。1987年，飛利浦在台灣兩家公司的營收淨額合計新台幣199.61億元，因此，它對台積公司的投資額只占營收淨額的1.9%。相對的，台塑公司在1987年外銷的營收淨額是 276.42億元，它的出資額僅占本身營收淨額的0.2%。

我們目前不清楚，採用方案A的決策最終是如何形成的，但是在當時參與決策的人員中，應該沒有人想到，這項決策不僅提升台灣的IC產業，也改變了全球IC產業的營運模式。

方案A的純晶圓代工是前所未見的經營模式：工廠專門幫IC設計廠把晶片製造出來，但本身不做IC設計。張忠謀說，這個概念最早是由加州理工學院的米德（Carver Mead）教授所提出，他還在美國工作時覺得可行，但不確定是否有穩定的客戶來源。

張忠謀在IC產業已經有30年的經驗，他熟悉尖端的技術，也瞭解產業競爭的激烈程度。他也瞭解台灣半導體產業的狀況：技術落後，研究發展落後，設計能力不足，行銷能力不足，智慧財產權制度不健全。當時，美國的IC大廠，例如IBM公司或英特爾公司，都是採用IDM模式經營，張忠謀認為台灣的IDM工廠很難與美日大廠競爭。如果要發展尖端的IC產業，他認為純晶圓代工是唯一的機會。

以上的想法言之成理，但是，「市場在哪裡？」純晶圓代工廠能成功運作的前提是，市場上要有很多本身並無晶圓製造廠的IC設計公司（又稱為fabless）。但是，在當時這樣的公司並不多，而且大多是小公司，對於晶片製造的需求量不大。另一方面，IBM與英特爾等IDM大廠自己能製造晶片，不一定會把製造的部分外包。1987年台積公司剛成立時，張忠謀自己對於市場在哪裡也沒有把握，他說，「我僅能懷抱希望（I only hope for it）。」

台積公司開始營運之後，初期客戶都是台灣的IC設計廠，但它們的規模並不大。後來接到些大廠的訂單，IBM公司是其中之一，但來源也不穩定。台積公司成立後，前三任的總經理都是對IC產業有經驗的美國人。他們熟悉全球IC產業市場，對於推銷台積公司的晶圓代工服務很有貢獻。

第3任總經理是布魯克斯，曾在德州儀器公司工作，後來曾擔任快捷半導體公司的總裁。1991年，布魯克斯上任總經理之前，張忠謀對他說，「我們的晶圓廠A已經在營運，目前在蓋另一間B廠。但是，我並不預期會有第三間廠。」由此看來，到了這時候，張忠謀對於台積公司的前景仍無把握。事實上，到了1991或1992年，台積公司的營運已初步穩定下來。