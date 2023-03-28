15年前的那一夜，瑞士軍隊為何「入侵」列支敦士登？
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這並非瑞士軍隊第一次「誤闖」外國領土。正如軍隊發言人當時所說，每年都有一兩起瑞士軍隊誤入外國領土的事件。造成的後果也可能要嚴重得多 ——因為被「入侵」的國家與與列支敦士登不同，是擁有精良軍隊的法國和德國。
文：Riccardo Franciolli
翻譯：郭倢
15年前，3月的一個深夜，170名瑞士新兵身著迷彩服，攜帶著（沒有彈藥的）武器，踏進了列支敦士登公國領土。如果是有計劃的行動，那麼這算得上是瑞士軍隊自1815年（拿破崙倒台後），短暫佔領法國弗朗什－孔泰（Franche-Comté）以來的首次「入侵他國」。
顯然，2007年3月的這次「入侵」並非瑞士軍方高層策劃好的「征服東部相鄰小公國」的軍事計劃。這一事件僅是一次疏忽、一個錯誤。
列支敦士登只有不到4萬名居民，150多年來不曾擁有軍隊。它與瑞士聯邦共享41公里長的邊境線，幾乎全部以萊茵河為界（除了大約10公里的高山和不到2公里的平原之外），邊境線附近無人居住。因此不難想像，從瑞士進入列支敦士登的領土毫不費力，無意之中就會越界。
但有一點毋庸置疑：任何軍隊，即使是非常中立的瑞士軍隊，都不能以任何理由進入他國領土。
事發之後，瑞士向列支敦士登報告了越境事件。山地步兵新兵學校的指揮官，親自向列支敦士登巴爾策斯市（Balzers）市長道歉，為自己的士兵進入該市境內深感歉意。在此之前，列支敦士登當局對此事件毫無察覺，沒有任何居民注意到瑞士士兵的出現。
「入侵」之夜
但讓我們回到15年前的那個夜晚。2007年3月1日至2日的深夜，新兵們在午夜時分進行夜行軍訓練，原定計劃是橫穿格勞賓登州的弗萊什鎮——這是萊茵河東岸的一個村莊，與列支敦士登的巴爾策斯市接壤。
夜間行軍本是新兵學校很常見的演練項目，但這個夜晚格外的「月黑風高」：天空被厚重的黑雲所覆蓋，沒有月光和星光為行進的士兵照亮。後來還下起了大雨。惡劣的天氣令能見度大大降低。士兵們穿著並不方便的迷彩防雨服，妨礙了他們的行動能力。
儘管如此，他們還是沿著一條山路快速前行，這條山路是眾多徒步路線中的一條，沿途環境辨識度很低。格勞賓登州弗萊什鎮本在士兵行進的沿途，但遠處的村子的燈光卻因大雨而變得模糊。要找到準確的方向並不容易。
在如此之差的天氣情況下，帶隊中尉依舊果斷地帶領著170名新兵前進。他可能已經失去了方向感，但卻未動聲色。他並沒有意識到自己在一個十字路口走錯了方向：本應向左，但部隊卻右轉，踏上一條直接通往列支敦士登公國的道路。沒人注意到這個錯誤。隊伍繼續前行，士兵們在境外領土行進了很多公里。
在黎明第一道曙光的照耀下，新兵們驚訝地發現俯瞰之處竟是列支敦士登的巴爾策斯市。萊茵河的流向也不對。中尉和士兵們這才意識走錯了路：毫無疑問，他們腳下是列支敦士登公國的領土。儘管夜行之後的隊伍已疲憊不堪，但新兵們還是跟著中尉幾乎是奔跑著返回了鄰近的格勞賓登州境內。
並非孤立事件
如前所述，除了新兵隊伍之外，沒有人注意到這次錯誤的行動。回到軍營後，中尉立即向新兵學校指揮官進行了報告，而後者通知了瑞士軍隊高層，最後聯邦委員會收到關於這一事件的匯報，並向列支敦士登公國官方道歉。
這並非瑞士軍隊第一次「誤闖」外國領土。正如軍隊發言人當時所說，每年都有一兩起瑞士軍隊誤入外國領土的事件。這種情況大多發生在汝拉州和沙夫豪森州（因其邊界特別曲折），造成的後果也可能要嚴重得多 ——因為被「入侵」的是法國和德國：與列支敦士登不同，瑞士的這兩大鄰國不僅擁有軍隊，而且軍事裝備精良。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：丁肇九
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