享受美好輕盈生活 就從早餐開始！ 全新家樂氏纖穀脆Light* 脂肪減半 營養美味不變 讓你迎接精彩豐富的一天！

總是被生活中繁瑣壓力追趕的日子，有多久沒有好好的享用一頓早餐？面對一整天滿檔的工作及生活，必須從一頓營養美味的早餐開始！家樂氏全新推出纖穀脆Light*，加入牛奶，就能輕鬆享受健康營養的早餐，脂肪減半*，口感酥脆美味不變！豐富的營養成分，為妳注入滿滿的活力，迎接整天的忙碌！家樂氏纖穀脆Light*，每一口都健康，讓妳享受輕盈的精彩生活！

全新家樂氏纖穀脆Light*，減少植物油添加，脂肪減少50%*，提供給妳更健康的早餐選擇！５種燕麥穀物，加入天然蜂蜜及焦糖，並搭配藍莓、草莓、蔓越莓、南瓜子等豐富食材，交織出多層次的美味口感。豐富的膳食纖維，搭配鐵及維生素B1、B2、D，不僅能維持腸道健康，幫助消化，更能維持肌膚的代謝，帶來好氣色。想要輕鬆擁有健康輕盈的姿態，早餐就從家樂氏纖穀脆Light*開始！



* 與家樂氏纖穀脆超級莓果相比，每100g減少約9g脂肪