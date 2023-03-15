台灣世界展望會邀您加入「水資源行動」 讓每10秒就多1個人獲得乾淨水

為改善世界各地缺乏乾淨水的困境，台灣世界展望會（以下簡稱展望會)發起「水資源行動」，透過長期且持續的水資源暨衛生計劃，為脆弱社區建置基礎衛生建設、培訓水資源管理委員會、衛生倡導等，幫助孩童在擁有乾淨水源及良好衛生環境下健康長大。2022年展望會在8個國家執行9個發展型水資源暨衛生計劃，約有8萬9千位受益，今年2023年展望會邀請您一起為斯里蘭卡、莫三比克、馬拉威、馬利、民主剛果、印尼、尼日等創造改變，搶救因喝髒水而死亡的孩子。

喝口乾淨水不該是奢望；健康長大應該是基本

在缺乏乾淨用水與基礎衛生條件下，脆弱地區的兒童往往受到多重負面影響，如：剝奪教育、疾病、飢餓與貧窮等。像是莫三比克的15歲希拉說道：「如果展望會沒有在我們社區(克魯塞羅社區)建置供水系統，我現在可能已經輟學了！因為過去我必須擔負起取水給全家用的重擔，每天必須早起到離家3小時路程的池塘取水，不只上學常遲到，有時候甚至得穿因取水弄髒的校服去學校上課，因而被嘲笑或是上課打瞌睡。而現在因為有這套供水系統，我可以準時去上課，並在學校喝到乾淨的水，健康認真地朝自己的夢想，當老師邁進」。

在沒有乾淨水源的地區，腹瀉是5歲以下兒童死亡的⼀個主要原因，為了讓四面環海卻排名世界第18缺水的台灣民眾更了解水資源的珍貴，展望會深入學校、社區等地，倡導正確的衛生教育觀念，並現場傳授非洲簡易洗手裝置「Tippy-Tap」的製作及使用方式，使孩童體會在水資源有限的困境下，每一滴水得來不易，並培養珍惜水資源的好習慣。

然而，展望會除了在地區推動永續用水建置方案(建水井、創供水系統等)外，亦在水資源行動中倡導GESI性別平等與社會包容(使所有族群、性別等皆能公平的參與水資源行動)、合作夥伴互補(連結在地/國際夥伴資源，放大整體效益)、打造以社區為基礎的工作模式(與社區共同設計可持續安全用水與衛生的解決方案，並成立水資源委員會，使社區在展望會離開後，仍能繼續維護其水資源設施)，以此陪伴、輔導社區邁向永續水循環。

「乾淨的水源、孩子的救援」，讓我們一起看見愛的轉變

在世界水資源日（3/22)前夕，台灣世界展望會會長李紹齡感性表示，豐富每一位孩子的生命是我們的使命，感謝台灣民眾的愛心，讓展望會有力量，在缺水的地區建造供水設施，為世界創造每10秒，就能有1位能有乾淨飲水的機會。讓我們一次幫一位，直到世界永遠不再渴！

誠摯邀請民眾正視不乾淨水源帶來的無聲危機，捐款台灣世界展望會「乾淨的水源、孩子的救援」水資源行動，讓弱勢社區、孩童擁有健康成長的機會。此外，即日起至5/15止，凡透過線上刷卡、Web ATM、LINE Pay等管道響應「乾淨的水源 孩子的救援」的民眾，單筆捐款滿$6,000元(含)以上，即贈美國時尚環保品牌HYDY「360ml保溫瓶」一只 （原價$1,980），數量有限，贈完為止。