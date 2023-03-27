《垃圾之書》：每年全世界生產約60億根香菸，至少有三分之二的菸蒂遭隨意丟棄

文：史坦尼斯瓦夫・盧賓斯基（Stanisław Łubieński）

一九五○年代，隨著塑膠工業極速發展，一次性用品也跟著起飛。一九五五年八月號《生活雜誌》（Life Magazine）上的一張照片完美地呈現了這場大爆發。照片呈現出一個理想的美國家庭：金髮男與他的金髮妻子，還有他們的金髮女兒。這則舊廣告有著奇怪之處：不對稱。只有一個孩子？要組成一個幸福的家庭，這裡明顯缺了一位小男孩；獨生女在這似乎有些不妥。

若在今日，我們肯定會在這則廣告加上一條聰明的狗。拉布拉多，或是邊境牧羊犬？照片上的每位成員都苗條、健康、年輕且非常快樂。他們在無憂無慮、喜悅的姿態下止住， 塑膠盤、杯子、桶子、托盤、碗、刀子、叉子和其他在網路上的黑白印刷中很難看清楚的東西散落各處。

多有說服力的畫面啊。述說了一九五○年代溫馨、安全的家庭夢；一場關於美國白人沉睡的郊區、汽車戲院（Drive- in theater）、逐漸富裕起來的夢。對那些想讓世界浴火、令人感到不安的共產主義者、韓戰、古巴與核災隻字未提。這家人大大地張開雙臂，在喜悅迸發的情況下，這個姿勢不太自然，很奇怪。

這比較像牧師不朽的姿勢，像是希維博津（Świebodzin）的耶穌翻版，或是耶穌以五餅二魚餵眾人時的姿勢。這個家庭正在創造一個新世界，一個「沒有任何家庭主婦需要為洗滌擔憂」的富足世界。當時的塑膠愛好者認真地算出，清洗這些鬼塑膠得花上四十個小時。

我才不信。或許三歲小孩會相信，但肯定不會是我刻板印象中的廚房老手——體操好手瑪莉．盧．雷頓（Mary Lou Retton）。然而廣告不是用來據實以告的，而是用來販售夢想。一個有空閒時光留給自己與家人的夢想。清洗是無聊的事，得持續二十分鐘至半個小時，時間久得像是四十個小時一樣。

這類廣告胡謅是電視購物頻道的先驅，與家庭主婦站在同一陣線，與日常的汙穢和雜亂作戰。四十個小時的清洗是個可怕的數字，就像家庭主婦擦去額頭上的汗水，以歇斯底里的動作試圖刮去結在鍋爐上的油汙一樣可怕。放心吧。我們知道很快就會有解決辦法的。

「照片裡所有的東西都能用後即丟。」《生活雜誌》的編輯們肯定地寫下這行字，以防某個人家可愛的祖母想把它們都洗掉。從那時起拋棄式生活就成了普遍的生活方式；而六十年後這張甜蜜的照片看起來卻很荒唐。我在腦中的錄影機上按下了回放鈕，一場不斷循環的塑膠垃圾雨就落在這個討喜、充滿歡笑的家庭中。而他們開心依舊。

在同一個系列中，還有一張會說故事的照片。照片上，拍攝現場的工作人員正忙著收拾這個家庭創造出的凌亂。為了不要弄髒鋪在布景中的素材，一名男子甚至還脫了鞋，向鏡頭閃過一條舒適的破襪子。最終，還是有某個人必須收拾這個爛攤子。

我們已經吃下了塑膠，而且覺得這對我們有害。消費文化讓我們知道，人們擁有選擇的權利。我們想要做出明智、深思 熟慮的決定，只是這個世界太複雜，我們無法知道所有的事情。網際網路看似帶著幫助問世，但這個大垃圾桶裡頭既存在 有價值的東西，同樣也混著無稽之談。一如那些關於「環保」 塑膠的新聞，帶風向的消息或虛假資訊普遍存在網路上。每隔幾天我就會讀到關於天然、符合消費者期待的生物降解塑膠資訊。

為了取代堅不可摧的塑膠，尋找完美替代品的競賽仍在持續著。或許基本的問題正是「塑膠」這個詞，我們用來俗稱一個具有千種面目的物質，而事實上，塑膠真的有千百種。它們由不同的聚合物、穩定劑、增塑劑、填充劑、染料經過複雜的化學程序而組成。也就是說，若某個東西是由植物製成的，並不就像剝番茄皮這麼簡單；相反地，就算是石油製品也可能可以被生物降解。順帶一提，石油的來源完全是天然的，畢竟它就只是動植物的殘骸，也沒別的東西了。

我曾聽說有以甲殼類動物外殼、蕈類、各種纖維做成的塑膠。當然了，沒有一種塑膠是萬用的；有些彈性較不佳，有些則是抗潮力較弱。當然也有一些是能生物降解的，但這卻是其唯一的優點。許多「環保塑膠」分解後正好就與來自石油的聚烯烴（Polyoleﬁn）相同，是我們想極力避免的物質。不久前聚乳酸（Polylactic acid, PLA）這種由玉米澱粉為基礎製成的塑膠，成了我們的救星。

從那些充滿熱情、欣喜若狂、聽起來更像是贊助內容的新聞報導中，能得知我們正站在革命的檻上。製造商保證——正如我所讀到——聚乳酸不是任何一種「化學物質」，也不是有害物質，它是天然的。說得好像塑膠就長在樹上一樣。

聚乳酸是經過一系列的化學作用得來的聚合物：植物廢料水解、細菌發酵；並在不同的溫度下以酸、鹼和溶劑處理取得的乳酸（Lactic Acid）。我讀到：聚乳酸得以生物降解；但文章內容卻省略了一個不太方便的訊息：聚乳酸只有在受控溫度和溼度下才會分解。波蘭沒有一間工廠能在所要求的一個半月週期內完成分解的過程。

根據製造商模擬，聚乳酸塑膠在垃圾掩埋場沒有光和氧氣的條件下，甚至得花上一百年才能慢慢分解成微塑料。照這樣來看，聚乳酸跟傳統使用的聚烯烴並無不同。生物可分解塑膠的問題是另外一種。若聚乳酸這種塑膠沒有單獨的收集計畫或是標示系統，會讓它們無法被排除在傳統的塑膠之外。想要達到循環經濟的話，這將是主要的問題。聚烯烴與聚乳酸這類塑膠會降低塑膠回收物的品質。