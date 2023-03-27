《垃圾之書》：每年全世界生產約60億根香菸，至少有三分之二的菸蒂遭隨意丟棄
我們想讓你知道的是
波蘭最重要文學獎Nike Award得主，驚心叩問「垃圾文化」的生態浩劫觀察實錄！人類經濟已落入只有加速發展、加速產生廢棄物的情況下才能維持。每個人可以如何務實行動？
文：史坦尼斯瓦夫・盧賓斯基（Stanisław Łubieński）
一九五○年代，隨著塑膠工業極速發展，一次性用品也跟著起飛。一九五五年八月號《生活雜誌》（Life Magazine）上的一張照片完美地呈現了這場大爆發。照片呈現出一個理想的美國家庭：金髮男與他的金髮妻子，還有他們的金髮女兒。這則舊廣告有著奇怪之處：不對稱。只有一個孩子？要組成一個幸福的家庭，這裡明顯缺了一位小男孩；獨生女在這似乎有些不妥。
若在今日，我們肯定會在這則廣告加上一條聰明的狗。拉布拉多，或是邊境牧羊犬？照片上的每位成員都苗條、健康、年輕且非常快樂。他們在無憂無慮、喜悅的姿態下止住， 塑膠盤、杯子、桶子、托盤、碗、刀子、叉子和其他在網路上的黑白印刷中很難看清楚的東西散落各處。
多有說服力的畫面啊。述說了一九五○年代溫馨、安全的家庭夢；一場關於美國白人沉睡的郊區、汽車戲院（Drive- in theater）、逐漸富裕起來的夢。對那些想讓世界浴火、令人感到不安的共產主義者、韓戰、古巴與核災隻字未提。這家人大大地張開雙臂，在喜悅迸發的情況下，這個姿勢不太自然，很奇怪。
這比較像牧師不朽的姿勢，像是希維博津（Świebodzin）的耶穌翻版，或是耶穌以五餅二魚餵眾人時的姿勢。這個家庭正在創造一個新世界，一個「沒有任何家庭主婦需要為洗滌擔憂」的富足世界。當時的塑膠愛好者認真地算出，清洗這些鬼塑膠得花上四十個小時。
我才不信。或許三歲小孩會相信，但肯定不會是我刻板印象中的廚房老手——體操好手瑪莉．盧．雷頓（Mary Lou Retton）。然而廣告不是用來據實以告的，而是用來販售夢想。一個有空閒時光留給自己與家人的夢想。清洗是無聊的事，得持續二十分鐘至半個小時，時間久得像是四十個小時一樣。
這類廣告胡謅是電視購物頻道的先驅，與家庭主婦站在同一陣線，與日常的汙穢和雜亂作戰。四十個小時的清洗是個可怕的數字，就像家庭主婦擦去額頭上的汗水，以歇斯底里的動作試圖刮去結在鍋爐上的油汙一樣可怕。放心吧。我們知道很快就會有解決辦法的。
「照片裡所有的東西都能用後即丟。」《生活雜誌》的編輯們肯定地寫下這行字，以防某個人家可愛的祖母想把它們都洗掉。從那時起拋棄式生活就成了普遍的生活方式；而六十年後這張甜蜜的照片看起來卻很荒唐。我在腦中的錄影機上按下了回放鈕，一場不斷循環的塑膠垃圾雨就落在這個討喜、充滿歡笑的家庭中。而他們開心依舊。
在同一個系列中，還有一張會說故事的照片。照片上，拍攝現場的工作人員正忙著收拾這個家庭創造出的凌亂。為了不要弄髒鋪在布景中的素材，一名男子甚至還脫了鞋，向鏡頭閃過一條舒適的破襪子。最終，還是有某個人必須收拾這個爛攤子。
我們已經吃下了塑膠，而且覺得這對我們有害。消費文化讓我們知道，人們擁有選擇的權利。我們想要做出明智、深思 熟慮的決定，只是這個世界太複雜，我們無法知道所有的事情。網際網路看似帶著幫助問世，但這個大垃圾桶裡頭既存在 有價值的東西，同樣也混著無稽之談。一如那些關於「環保」 塑膠的新聞，帶風向的消息或虛假資訊普遍存在網路上。每隔幾天我就會讀到關於天然、符合消費者期待的生物降解塑膠資訊。
為了取代堅不可摧的塑膠，尋找完美替代品的競賽仍在持續著。或許基本的問題正是「塑膠」這個詞，我們用來俗稱一個具有千種面目的物質，而事實上，塑膠真的有千百種。它們由不同的聚合物、穩定劑、增塑劑、填充劑、染料經過複雜的化學程序而組成。也就是說，若某個東西是由植物製成的，並不就像剝番茄皮這麼簡單；相反地，就算是石油製品也可能可以被生物降解。順帶一提，石油的來源完全是天然的，畢竟它就只是動植物的殘骸，也沒別的東西了。
我曾聽說有以甲殼類動物外殼、蕈類、各種纖維做成的塑膠。當然了，沒有一種塑膠是萬用的；有些彈性較不佳，有些則是抗潮力較弱。當然也有一些是能生物降解的，但這卻是其唯一的優點。許多「環保塑膠」分解後正好就與來自石油的聚烯烴（Polyoleﬁn）相同，是我們想極力避免的物質。不久前聚乳酸（Polylactic acid, PLA）這種由玉米澱粉為基礎製成的塑膠，成了我們的救星。
從那些充滿熱情、欣喜若狂、聽起來更像是贊助內容的新聞報導中，能得知我們正站在革命的檻上。製造商保證——正如我所讀到——聚乳酸不是任何一種「化學物質」，也不是有害物質，它是天然的。說得好像塑膠就長在樹上一樣。
聚乳酸是經過一系列的化學作用得來的聚合物：植物廢料水解、細菌發酵；並在不同的溫度下以酸、鹼和溶劑處理取得的乳酸（Lactic Acid）。我讀到：聚乳酸得以生物降解；但文章內容卻省略了一個不太方便的訊息：聚乳酸只有在受控溫度和溼度下才會分解。波蘭沒有一間工廠能在所要求的一個半月週期內完成分解的過程。
根據製造商模擬，聚乳酸塑膠在垃圾掩埋場沒有光和氧氣的條件下，甚至得花上一百年才能慢慢分解成微塑料。照這樣來看，聚乳酸跟傳統使用的聚烯烴並無不同。生物可分解塑膠的問題是另外一種。若聚乳酸這種塑膠沒有單獨的收集計畫或是標示系統，會讓它們無法被排除在傳統的塑膠之外。想要達到循環經濟的話，這將是主要的問題。聚烯烴與聚乳酸這類塑膠會降低塑膠回收物的品質。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
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AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。