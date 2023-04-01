TNL+ 2023/04/01,
生活

烏龍麵兩三事：烏龍麵就是越簡單越好，天婦羅、炸豬排這些東西放進湯裡都是多餘

烏龍麵兩三事：烏龍麵就是越簡單越好，天婦羅、炸豬排這些東西放進湯裡都是多餘
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

烏龍麵在日本並不是什麼昂貴食物，戰爭後期和終戰之初，為了節省米糧，日本政府一度鼓勵民間多吃烏龍。隨筆家佐藤垢石就寫過一篇「烏冬麵」小品，抱怨發育中的孩子一天兩碗烏龍，正餐也依樣要米糧，家庭支出根本無法支應，公所根本不知民間疾苦。

一場烏龍

台灣人說的「烏龍麵」就是日語的「うどん」，標準漢字寫成「饂飩」，是日本人常吃的食物，據說是空海在唐國留學後帶回去的麵食。四國的讚岐是空海的故鄉，因此有「想到烏龍就想到讚岐，想到讚岐就想到烏龍」這樣的說法。這幾年台日消費貿易流通很旺盛，百貨公司地下街就能買到的讚岐烏龍麵好吃，也漸漸成為台人共識，外面的店家買烏龍，也多會考慮這種比較Q彈的麵體。

烏龍麵有不少變形，名古屋流行的碁子麵（きしめん）麵條是方的，往西一點的大阪麵條是圓的，有一種說法認為大阪人愛吃圓圓的烏龍麵，可能和會做生意求圓融有關，不過此說並無實證。

烏龍麵在日本並不是什麼昂貴食物，戰爭後期和終戰之初，為了節省米糧，日本政府一度鼓勵民間多吃烏龍。隨筆家佐藤垢石就寫過一篇「烏冬麵」小品，抱怨發育中的孩子一天兩碗烏龍，正餐也依樣要米糧，家庭支出根本無法支應，公所根本不知民間疾苦。左翼小說家宮本百合子也批評政府建議「把米當副食」那大家該去那找主食？也因此最後被替代為主食的烏龍麵，一度成為日本人公認最不想吃的食物之一。

也因為這段歷史，讓烏龍麵一直和便宜飽足的小食掛在一起，和後來漸漸高貴起來的對手蕎麥麵相比，烏龍真的是比較庶民。

有一說關東多吃蕎麥，關西流行烏龍。其實東京的蕎麥麵店也很多都賣烏龍，據說是給不愛蕎麥的小孩子吃的。台灣很少蕎麥麵店，不過烏龍麵倒是不少。不只是我們從小吃到大的台式日本料理都有賣炒烏龍、湯烏龍，這幾年也有很多日本連鎖店來到台灣，點一碗清湯烏龍，一、兩樣炸物，也是可以開心飽足的吃上一頓。

台灣少蕎麥多烏龍的原因很多人討論，不過我覺得歸根究底，日本時代的台灣畢竟比關西還西，喜歡白胖的烏龍勝過黑瘦的蕎麥，應該也是一種關西口味吧。

GettyImages-1224104186
Photo Credit: GettyImages

台北內江街和昆明街附近有間老店「無名日本料理」，那裡的蛋包飯和炒烏龍特別有名，小時候一家人都很愛，偶而長輩會去買，小孩就一人一口蛋包飯搶著吃，還是你吃魚板我吃肉的搶食烏龍，競爭很好，搶來的東西特別好吃，因此一家人都對這家店抱持美好回憶。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。