烏龍麵兩三事：烏龍麵就是越簡單越好，天婦羅、炸豬排這些東西放進湯裡都是多餘

一場烏龍

台灣人說的「烏龍麵」就是日語的「うどん」，標準漢字寫成「饂飩」，是日本人常吃的食物，據說是空海在唐國留學後帶回去的麵食。四國的讚岐是空海的故鄉，因此有「想到烏龍就想到讚岐，想到讚岐就想到烏龍」這樣的說法。這幾年台日消費貿易流通很旺盛，百貨公司地下街就能買到的讚岐烏龍麵好吃，也漸漸成為台人共識，外面的店家買烏龍，也多會考慮這種比較Q彈的麵體。

烏龍麵有不少變形，名古屋流行的碁子麵（きしめん）麵條是方的，往西一點的大阪麵條是圓的，有一種說法認為大阪人愛吃圓圓的烏龍麵，可能和會做生意求圓融有關，不過此說並無實證。

烏龍麵在日本並不是什麼昂貴食物，戰爭後期和終戰之初，為了節省米糧，日本政府一度鼓勵民間多吃烏龍。隨筆家佐藤垢石就寫過一篇「烏冬麵」小品，抱怨發育中的孩子一天兩碗烏龍，正餐也依樣要米糧，家庭支出根本無法支應，公所根本不知民間疾苦。左翼小說家宮本百合子也批評政府建議「把米當副食」那大家該去那找主食？也因此最後被替代為主食的烏龍麵，一度成為日本人公認最不想吃的食物之一。

也因為這段歷史，讓烏龍麵一直和便宜飽足的小食掛在一起，和後來漸漸高貴起來的對手蕎麥麵相比，烏龍真的是比較庶民。

有一說關東多吃蕎麥，關西流行烏龍。其實東京的蕎麥麵店也很多都賣烏龍，據說是給不愛蕎麥的小孩子吃的。台灣很少蕎麥麵店，不過烏龍麵倒是不少。不只是我們從小吃到大的台式日本料理都有賣炒烏龍、湯烏龍，這幾年也有很多日本連鎖店來到台灣，點一碗清湯烏龍，一、兩樣炸物，也是可以開心飽足的吃上一頓。

台灣少蕎麥多烏龍的原因很多人討論，不過我覺得歸根究底，日本時代的台灣畢竟比關西還西，喜歡白胖的烏龍勝過黑瘦的蕎麥，應該也是一種關西口味吧。

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台北內江街和昆明街附近有間老店「無名日本料理」，那裡的蛋包飯和炒烏龍特別有名，小時候一家人都很愛，偶而長輩會去買，小孩就一人一口蛋包飯搶著吃，還是你吃魚板我吃肉的搶食烏龍，競爭很好，搶來的東西特別好吃，因此一家人都對這家店抱持美好回憶。